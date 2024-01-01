Alternatifler - Teamplify
OpenProject
openproject.org
Açık kaynaklı proje yönetimi yazılımı. Güvenli bir ortamda verimli klasik, çevik veya hibrit proje yönetimi.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
SonarCloud
sonarcloud.io
Sürekli kod kalitesiyle iş akışınızı geliştiren SonarCloud, başlıca dillerde GitHub, Bitbucket, Azure DevOps ve GitLab'daki çekme isteklerini otomatik olarak analiz eder ve düzenler.
Geckoboard
geckoboard.com
Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.
GitClear
gitclear.com
Kod. Öğrenmek. Tekrarlamak. Başka hiçbir şeye benzemeyen bir kod inceleme aracıyla desteklenen ileri düzey yazılım geliştirici ölçümleri. GitClear, mühendislik ekiplerinin Google DORA istatistiklerini takip etmek, teknoloji borcunu azaltmak ve daha hızlı teslimat yapmak için birlikte çalışmasına yar...
Jellyfish
jellyfish.co
Denizanası Mühendislik Yönetim Platformu ile mühendislik performansını ve stratejik uyumu etkinleştirin. Jira ve GitHub gibi araçlarla entegre oluyoruz. Jellyfish, mühendislik liderlerinin ekiplerinin iş için en önemli konulara odaklanmasına, stratejik kararlar almasına ve sonuç elde etmesine yardı...
Planisware
planisware.com
Planisware, enerji, tıbbi cihazlar, yüksek teknoloji, havacılık ve savunma, kimyasallar, hükümet, ilaç ve otomotiv dahil olmak üzere birçok sektörü hedefleyen Kurumsal Proje Portföy Yönetimi (EPPM) yazılımı Planisware V6'nın (eski adıyla OPX2) editörüdür. Geçtiğimiz beş yıl boyunca Planisware, Info...
Harness
harness.io
Modern Yazılım Dağıtım Platformu™ Harness, DevOps süreçlerinizi (CI, CD, Özellik İşaretleri, Bulut Maliyetleri ve çok daha fazlası) basitleştirmek için yapay zekayı kullanan sektörün ilk Yazılım Teslim Platformudur.
Code Climate Velocity
codeclimate.com
Velocity, size tam görünürlük sağlamak için depolarınızdaki verileri sentezler ve sürekli teslimat için ekibinize güç verir.
Duecode
duecode.io
Yazılım geliştirme için karar verme danışmanı. Teknik borç ve kod kalitesini ölçmenin yeni ve daha iyi bir yolu. Mühendislik liderleri ve teknoloji dışı yöneticiler için mükemmeldir.
Screenful
screenful.com
Screenful, her paydaşın bir projenin durumu hakkında güncel kalmasını sağlamak için görsel kontrol paneli ve otomatik ekip durum raporları almanın en kolay yoludur. Screenful, Jira veya Trello, GitLab ve Asana gibi en yaygın görev yönetimi araçlarıyla entegre olur ve projelerinize ve görevlerinize d...
Kantree
kantree.io
Kolektif zekayı açığa çıkaran esnek iş yönetimi platformu. Kantree, şirketinizdeki işleri planlamak, organize etmek ve yönetmek için hepsi bir arada bir araç setidir.
Echoes
echoeshq.com
Mühendislik faaliyetlerini ölçün ve iletin. Otomatik öngörülerle ekibinizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Mühendislik çabalarının iş değeri hakkında iletişim kurun. Echoes, mühendislik liderlerine mühendislik çabalarının iş hedeflerine göre hizalanması ve teslimatlarının gerçek iş etkilerine s...
Sedai
sedai.io
Sedai, yapay zeka destekli bulut maliyet optimizasyonu ve performans ayarlaması sunarak DevOps ve SRE ekiplerine bulut tasarruflarını en üst düzeye çıkarma, müşteri deneyimini iyileştirme ve sorunsuz bir şekilde ölçeklendirme olanağı sağlar. Sedai ile şirketler, minimum insan müdahalesi ile devam ed...
GoRetro
goretro.ai
Her sprint'i etkili, verimli ve eğlenceli hale getirin. GoRetro'nun veri odaklı ve ilgi çekici geçmişe dönük toplantıları, sprint planlama etkinlikleri ve sprint izleme araçlarıyla çevik sprint teslimatınızı artırın.
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel, geliştiricilere, yöneticilere, CTO'lara ve tüm şirketlere, ölçümleri kullanarak ve otomatik kod incelemesi sağlayarak geliştirme akışlarında görünürlük sağlamalarına yardımcı olan bir SaaS ürünüdür. Yazılım geliştirme için Analytics'tir. Tahminlere son verin ve verilere dayalı kararlar ...
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews, mühendislik liderlerine ekiplerinin geliştirme sürecine, bireyler tarafından sunulan kod incelemelerine ve yazılı kodun kendisine ilişkin görsel bilgiler sağlayarak performans ölçümünde devrim yaratan bir mühendislik yönetimi platformudur. Jira ve GitHub gibi mühendislik araçlarınd...
AnalyticsVerse
analyticsverse.com
AnalyticsVerse, mühendislik ekiplerinin görünürlüğü artırmasına, engelleyicileri ortadan kaldırmasına ve daha iyi ürünleri daha hızlı sunmasına yardımcı olur. AnalyticsVerse'in Mühendislik Zekası platformu, farklı geliştirme araçlarından gelen verileri ilişkilendirir ve ekip performansı ve geliştirm...
OpsLevel
opslevel.com
OpsLevel, mühendislik ekiplerine yüksek kaliteli yazılımı hızlı bir şekilde oluşturmak ve sunmak için ihtiyaç duydukları araç ve bilgileri kendileri sağlama konusunda yetki veren bir dahili geliştirici portalıdır (IDP). OpsLevel ile geliştiriciler, yazılım yaşam döngüsündeki önemli eylemleri kendile...
Embold
embold.io
Embold, kritik kod sorunlarını engel haline gelmeden önce bularak geliştiricileri ve geliştirme ekiplerini destekler. Yazılımınızı verimli bir şekilde analiz etmek, teşhis etmek, dönüştürmek ve sürdürmek için mükemmel bir araçtır. A.I. Embold, sorunları anında önceliklendirebilir, bunları en iyi şek...
Athenian
athenian.com
Athenian, mühendislik liderlerine "nedenleri" anlayabilmeleri, sağlam temellere dayanan kararlar alabilmeleri ve ekiplerini şirket hedefleriyle uyumlu hale getirebilmeleri için uçtan uca görünürlük sağlayan Veri Destekli Mühendislik Platformudur. Athenian, mühendislik liderlerine aşağıdaki yöntemler...
CodeScene
codescene.com
CodeScene bir kod analizi, görselleştirme ve raporlama aracıdır. Teknik borcu etkili bir şekilde azaltmak ve daha iyi kod kalitesi sunmak için eyleme dönüştürülebilir öngörüler elde etmek amacıyla kod kalitesi, ekip dinamikleri ve teslimat çıktısı gibi bağlamsal faktörlere çapraz referans verin. Yaz...
Uplevel
uplevelteam.com
Uplevel, mühendislik liderleri için bütünsel bir karar sistemidir. Gelişmiş makine öğrenimi ve veri bilimini araç ve işbirliği verilerine uygulayan Uplevel, kurumsal kuruluşların kaynakları etkili bir şekilde tahsis etmek, zamanında değer sunmak ve yüksek performanslı ekipler oluşturmak için ihtiyaç...
Sleuth
sleuth.io
Sleuth'un Accelerate / DORA ölçüm izleyicisi, Yöneticilere yazılım teslim performanslarının doğru bir resmini ve darboğazların nerede olduğuna dair içgörüler sağlar. Geliştiriciler Sleuth'u kullanmayı seviyor çünkü metrikleri iyileştirecek tüm bağlam ve özelliklerle birlikte geliyor. Sleuth, ilk taa...
Allstacks
allstacks.com
Allstacks, teslimat riskleri ve mühendislik liderleri için öngörülen sonuçlar açısından SDLC verilerini analiz etmek amacıyla makine öğrenimi modellerini kullanıyor. Değer akışı zekası platformumuz, tüm projeleriniz ve araçlarınızdaki içgörüleri aydınlatır. Ekibinizin hâlihazırda kullandığı Jira, Gi...
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics, güvenli, otomatik, makine öğrenimi odaklı organizasyon zekası aracılığıyla Salesforce başarısının standardını belirliyor. - Sağlığı ve performansı izleyin: Kuruluşunuzun bütünsel bir görünümünü anında kazanın. - Güvenliği artırın: Güvenlik ve uyumluluk risklerini belirleyin. - Eko...
DevDynamics
devdynamics.ai
DevDynamics, mühendislik liderlerinin yazılım geliştirme sürecinin her bölümünü ölçmesine ve iyileştirmesine olanak tanıyan bir mühendislik analitiği platformudur. DevDynamics ile şunları yapabilirsiniz: - Ölçme - DORA, SPACE ve daha fazlası gibi metrikleri kullanarak Anlama - içgörüler ve otomatik ...
Plandek
plandek.com
Planek, teknoloji ekiplerinin kaliteli yazılımları daha hızlı ve daha öngörülebilir şekilde sunmasını sağlayan akıllı bir analiz platformudur. Plandek, teknoloji ekiplerinin gelişimlerini takip edip yönlendirmelerine ve anlaşılır KPI'ları paydaşlarla paylaşmalarına olanak tanır. Uçtan uca yazılım te...
Hatica
hatica.io
Geliştirici üretkenliğini artırmak için Mühendislik Analitiği - Hatica, mühendislik ekiplerini, hem uzak hem de ofis ortamlarında ekip üretkenliğini ve katılımını artırmak için iş görünürlüğü gösterge tabloları, eyleme dönüştürülebilir bilgiler ve etkili iş akışlarıyla donatır. Hızlı bir şekilde baş...
LinearB
linearb.io
LinearB, modern işletmelere yönelik Yazılım Mühendisliği Zekası (SEI) platformlarında öncü ve liderdir. Dünya çapında 3.000'den fazla mühendislik lideri, ekip üretkenliğini artırmak, geliştirici deneyimini geliştirmek ve tahmin edilebileceği üzere kritik görev projeleri sunmak için LinearB'ye güveni...