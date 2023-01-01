Teamgo'yu 15 aydır kullanıyoruz ve ziyaretçi yönetimimize yardımcı olmak açısından bunun çok değerli olduğunu düşünüyoruz." - S. Morris - Landmark Teamgo, ziyaretçi yönetimi hakkındaki düşüncelerinizi değiştirecek. Kullanımı kolay dokunmatik ekranlı ziyaretçi tabelasıyla konukları etkileyin Profesyonel görünen, kurulumu kolay ve kullanımı zevkli bir çözüm.Teamgo, ziyaretçiler ve çalışanlar için kullanımı basit, son derece özelleştirilebilir ve ziyaretçi ve personel oturum açma, yaka kartı yazdırma, ön kayıt ve misafirlerin check-in'lerini sunar. Her yıl milyonlarca konuğu güvenli ve verimli bir şekilde karşılamak için ziyaretçilerinizi McDonalds, Domain, Rackspace, Target, Officeworks, Domain, Hükümetler, okullar, kâr amacı gütmeyen diğer binlerce işyeri tarafından güvenilen lider oturum açma deneyimiyle karşılayın. - İnsanlar ve yerler için daha iyi güvenlik - Uyumluluk gereksinimlerini karşılayın - Tesislerinize giren/çıkan insan akışını izleyin - Acil durumları yönetin - Değerli raporlama ve bilgiler - Ziyaretçiler, çalışanlar, yükleniciler ve daha fazlası için tasarlandı! Zamandan tasarruf etmenize ve ön masadan başlayarak ofisi yönetmenin getirdiği maliyet ek yüklerini azaltmanıza yardımcı olacak birçok özellik ile tamamen güvenli ve tamamen bulut tarafından yönetilen Teamgo, insanlar için tasarlanmış, dijital, ileriyi düşünen bir çözümdür. Hızlı ve akılda kalıcı, basitleştirilmiş bir oturum açma deneyimi oluşturun. Güvenliği ve farkındalığı artırın Çalışanlarınıza kendilerini ziyarete kimin geldiğini bildirin, ziyaretçilerin adını ve fotoğrafını gönderin, böylece kendilerini kişisel ve profesyonel bir şekilde karşılayabilirler. Canlı, gerçek zamanlı raporlamayla sitede kimin olduğunu, neden ve nerede bulunabileceğini öğrenin. İş yeriniz için yeni verimlilik Ziyaretçi defterlerinin ve geçiş kartlarının basılması ve arşivlenmesiyle ilgili atık ve maliyetleri azaltın. Varış sürelerini hızlandırın ve ziyaretçileri anında ev sahiplerine bağlayın. Uyumluluk gereksinimlerinizi karşılayın Teamgo için uyumluluk her şeydir. Tam GDPR ve veri yönetimi araçları dahil güçlü özelliklerle verilerinizi toplayın ve kontrol altına alın. Teamgo, GDPR, ITAR, FSMA, PCI ve daha fazlası dahil olmak üzere kişilerin ve işyerlerinin uyumluluğu ve güvenliği ön planda tutularak tasarlanmıştır… ÖZELLİKLERİN TAM LİSTESİ İÇİN TEAMGO WEB SİTESİNİ ZİYARET EDİN. ** Teknik Gereksinimler ** iPad 2018 / iPad 2017 / iPad Air / iPad Air 2 / iPad Mini 4 / iOS Sürüm 10+ ile iPad Pro. Ağ WiFi veya hücresel veri gereklidir. Bu hizmeti çalıştırmak için ağ / internet bağlantısına ihtiyacınız olacak. ** Yardım ve Destek ** Genel sorular, belgeler ve destek için web sitemizi ziyaret edin. Ürün özelliği ve satış soruları konusunda 7/24 yardımcı olmak için buradayız.

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