TeamAssurance

TeamAssurance

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Web Sitesi: teamassurance.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

TeamAssurance, Üst Hattınızı Ön Hattınıza gerçek zamanlı olarak bağlayarak verimli bir iyileştirme ve öğrenme döngüsü içeren bir bulut platformudur. Entegre platformumuz en kritik 3 sürecinizi doğrudan birbirine bağlar: Strateji Yönetimi | Proje Yönetimi | Günlük Yönetim
Kategoriler:
Business
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: teamassurance.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TeamAssurance ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Epsilon3

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conectohub.com

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functionpoint.com

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TimeLog

timelog.com

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Adm Cloud

Adm Cloud

admcloud.net

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