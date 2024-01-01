Alternatifler - Team Today
Skedda
skedda.com
Ofisler, ortak çalışma alanları, üniversiteler, spor salonları, stüdyolar ve kiliseler; masalarının, odalarının, kortlarının, stüdyolarının, salonlarının ve diğer tüm 'alanların' kullanımını Skedda ile yöneten yerlerden sadece birkaçı.
Envoy
envoy.com
İnsanları esnek bir işyerinde bir araya getirin İçerideki herkesin gelişebilmesi için hibrit işyerlerinin sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için Envoy'a güvenen binlerce şirkete katılın.
Robin
robinpowered.com
Robin, insanları odalarla, masalarla ve birbirleriyle buluşturan sektör lideri esnek işyeri platformudur. Zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz araçlarla entegre olarak benimsemeyi kolaylaştırıyoruz.
deskbird
deskbird.com
Tıklayın, Rezervasyon Yapın, Çalışın Sonunda kullanıcıların sevdiği bir masa rezervasyon yazılımı. En sezgisel çalışma alanı rezervasyon çözümüyle hibrit bir iş yerine geçin; çalışanlarınız bunu ilk günden itibaren sevecek. Sıcak masa ve ofis planlaması doğru yapıldı.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD ürünleri ortak çalışmayı, esnek alanları ve hibrit iş yerlerini yönetmenize ve insanlara olağanüstü iş yeri deneyimi sunmanıza yardımcı olur.
Yoffix
yoffix.com
Ofis kullanımını optimize etmek ve çalışanların sevdiği mutlu, hibrit bir çalışma ortamı yaratmak mı istiyorsunuz? İnsan odaklı işyeri platformumuz sayesinde çalışanlar ofis günlerini kolayca planlayabilir ve Ortak Masalar, Odalar ve otoparklar için rezervasyon yapabilir, şirketler ise ofis varlıkla...
Whatspot
whatspot.app
Whatspot ile çalışma alanı yönetiminizi yeni boyutlara yükseltin. İşletmeler, ortak çalışma alanları, üniversiteler ve kamu kurumları için mükemmel olan, kullanımı kolay kalarak masalardan (toplantı) odalarına ve park alanlarına kadar tüm rezervasyon ihtiyaçlarınız için dinamik bir çözüm sunuyoruz. ...
Gable
gable.to
Gable'ın Genel Merkez platformu, işyeri ve emlak ekiplerinin kiralanan ofis alanlarını masa ve toplantı odası rezervasyonu, rozet entegrasyonları, ziyaretçi yönetimi ile yönetmelerine olanak tanır; bunların tümü esnek politikalarını, bütçelemelerini ve kontrollerini yürütebilecekleri aynı platformda...
Duome
duome.co
Duome, hibrit çalışma ekipleri için akıllı bir planlama platformudur; görmeniz gereken kişilere ve yapılması gereken işe göre elinizdeki görevi gerçekleştirmek için en iyi yer hakkındaki öneriler aracılığıyla işbirliğini ve ofis kullanımını geliştirir.
Booxpace
booxpace.com
Gelişen iş modellerine uygun, esnek, güvenli ve çalışan odaklı çözümler sunan bir ofis rezervasyon uygulaması. Kendi Çalışma Alanınızı Yaratın Çalışanlarınızın Booxpace'i kullanarak ofis zamanlarını ihtiyaçları doğrultusunda her yerden hızlı bir şekilde planlayabilmelerine, kendileri ve ekip arkadaş...
Ofisly
ofisly.com
Ofisly bir işyeri rezervasyon ve ofis yönetimi uygulamasıdır. Ofisly, basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış en iyi işyeri rezervasyon ve ofis yönetimi uygulaması. Kullanımı kolay arayüzümüz, gücü çalışanlarınızın ellerine vererek bir masa veya park yeri rezervasyonunu çok kolay ve birkaç tı...
MAPIQ
mapiq.com
Mapiq, gayrimenkul stratejisi ile çalışan deneyimini mükemmel bir şekilde senkronize ederken kuruluşların ofis alanlarını yönetmelerine olanak tanıyan bir işyeri deneyimi platformudur. İş yeri ekiplerine, çalışma alanlarını gerçek zamanlı verilere dayalı olarak güvenle optimize etmeleri, esnek çalış...
Wayleadr
wayleadr.com
Wayleadr olarak çalışanlarınızın işe gelme şeklinin işinizin ruh halini ve değerini değiştirebileceğine inanıyoruz. Dünyanın 1 Numaralı Varış Platformu olan Wayleadr, daha fazla insanın daha kolay, daha hızlı ve daha az stresle varışına yardımcı oluyor. Park yeri, masalar ve toplantı odaları gibi fi...
UnSpot
unspot.com
Pandemi sonrası artık birçok çalışanın haftanın 5 günü ofisten çalışmasına gerek kalmıyor, şirketlerin de artık sadece 1 kişiye tahsis edilmiş bir iş yeri olmasına gerek kalmıyor, farklı günlerde farklı kişilerin aynı yerde oturmasına izin veriliyor. Doğru ekipmana sahip en iyi işyerini bulun veya b...
Comeen
comeen.com
Dijital tabela, toplantı odası rezervasyonu, haftalık planlama, işyeri analitiği: İnsanlar ve işyerleri arasında kusursuz bir deneyim yaratın. Comeen'i bugün keşfedin ve bizden 14 günlük ücretsiz deneme süresinden yararlanın.