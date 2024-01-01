Tealstreet

Tealstreet

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Web Sitesi: tealstreet.io

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Tealstreet, çeşitli kripto türev borsalarında güçlü ve tutarlı bir ticaret deneyimi sağlamayı amaçlayan bir ticaret terminalidir. Tealstreet, TradingView tarafından sağlanan grafikleri kullanarak kullanıcıların işlemleri doğrudan grafik üzerinde, hatta mobil web üzerinden yürütmesine ve yönetmesine olanak tanır. Grafikteki yürütme okları, hisse senedi grafikleri ve CSV formatında indirilebilir ticaret verileri dahil olmak üzere ticaret analizi ve günlük kaydı için gelişmiş özellikler sunar. Tealstreet, yatırımcıların daha hızlı tepki vermesine yardımcı olmak için hızlı siparişler, hızlı boyutlandırma düğmeleri ve 20'den fazla kısayol tuşu gibi özelliklerle hızlı sipariş gerçekleştirmeye odaklanıyor. Kullanıcı hesaplarını korumak için iki faktörlü kimlik doğrulama, şifreleme şifre sistemi ve IP beyaz listesi gibi özelliklerle güvenlik önemli bir önceliktir. Ticaret terminali web'in yanı sıra Windows, macOS ve Linux gibi masaüstü platformlarında da mevcuttur. Android ve iOS için mobil uygulamalar da planlanmaktadır. Tealstreet, kullanıcıların platformun özellikleri ve performansı hakkında olumlu geri bildirimler paylaşmasıyla, kripto borsalarının yerel kullanıcı arayüzlerine kıyasla kendisini üstün bir ticaret deneyimi olarak tanıtıyor.

Web Sitesi: tealstreet.io

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