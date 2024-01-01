Teachable Machine, uzmanlık veya kodlama gerektirmeden makine öğrenimi modelleri oluşturmaya yönelik, kullanımı kolay, web tabanlı bir araçtır. Örnekleri bilgisayarın öğrenmesini istediğiniz sınıflara göre toplayıp gruplandırarak görüntüleri, sesleri ve pozları tanımak için kullanılabilir. Bir modeli eğitmek hızlıdır ve yeni örnekleri doğru şekilde sınıflandırıp sınıflandıramadığını görmek için onu anında test edebilirsiniz. Modeller sitelerde, uygulamalarda ve daha fazlasında kullanılmak üzere dışa aktarılabilir ve bilgisayarınızdan herhangi bir web kamerası veya mikrofon verisi ayrılmadan tamamen cihazda kullanmayı seçebilirsiniz. Teachable Machine, TensorFlow, ML5.js, p5.js, Coral, Framer, node.js, Glitch ve Arduino ile uyumludur ve dosyaları kullanabilir veya canlı örnekleri yakalayabilirsiniz. Kullanıcıların başlamalarına yardımcı olacak öğreticiler mevcuttur ve Arduino ve Teachable Machine'i birbirine bağlayan bir DIY deneyi, yardımcı bir iletişim cihazı, web kamerası ve bir parça kağıt kullanan bir oyun kumandası gibi Teachable Machine ile yapılmış çok sayıda proje vardır. ve nesneleri hızlı bir şekilde tanımayı ve sıralamayı öğretebileceğiniz fiziksel bir makine. Bir video oyun kumandası oluşturmak için bile kullanılabilir. Çok çeşitli uygulamalara sahip makine öğrenimi modelleri oluşturmak için güçlü bir araçtır.

Web Sitesi: teachablemachine.withgoogle.com

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