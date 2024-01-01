Taylor & Francis Online

Taylor & Francis Online

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Taylor & Francis Online, akademik araştırma ve bilimsel yayınlar için kapsamlı bir dijital platformdur. Akademik dergiler, kitaplar ve çevrimiçi kaynakların önde gelen uluslararası yayıncılarından biri olan Taylor & Francis Group tarafından işletilmektedir. Taylor & Francis Online, bilimsel araştırmalara erişmek ve bunları yaymak için hayati bir kaynaktır; akademik topluluğu sağlam araçlar ve geniş bir bilgi deposuyla destekler.

Web Sitesi: tandfonline.com

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