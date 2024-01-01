Alternatifler - TaxRobot

Gusto

Gusto

gusto.com

Gusto'nun insan platformu, sizinki gibi işletmelerin çalışkan ekibinize katılmasına, ödeme yapmasına, sigortalamasına ve desteklemesine yardımcı olur. Maaş bordrosu, sosyal haklar ve daha fazlası.

Pilot

Pilot

pilot.com

Yazılımın süper güçlerinin yardımıyla uzman muhasebecilerimizin kitaplarınızla ilgilendiğini bilerek işinize odaklanın.

Neo.Tax

Neo.Tax

neo.tax

Erken aşamadaki girişimler için Ar-Ge Vergi Kredileri. neo.tax şimdiye kadar oluşturulmuş en kolay ve en doğru vergi dosyalama yazılımıdır. ‍ Erken aşamadaki girişimler, Ar-Ge Vergi Kredisini 10 dakika içinde talep edebilir ve aldıkları nakit geri ödemenin yalnızca %10'unu ödeyebilir!

TaxCredible

TaxCredible

taxcredible.com

TaxCredible, CPA'lerin müşterileri için eyalet ve federal işletme vergisi teşviklerini hızlı bir şekilde belirlemesine ve sunmasına olanak tanıyan güçlü bir SaaS platformudur. CPA'lerle 20 yıllık ortaklığımızın ardından vergi kredisi sürecini basitleştirme ve kolaylaştırma ihtiyacını fark ettik. Tax...

GOAT.tax

GOAT.tax

goat.tax

GOAT.tax, üreticiler, yazılım, oyun ve IoT şirketleri de dahil olmak üzere start-up'lara ve işletmelere çevrimiçi bir platform aracılığıyla Ar-Ge vergi kredisi talep etme fırsatı veriyor. GOAT.tax, bordro sistemleriyle entegrasyonun yanı sıra kullanımı kolay, kendi kendini yönlendiren bir deneyim su...

Clarus R+D

Clarus R+D

clarusrd.com

Clarus Ar-Ge uygulaması, araştırma ve geliştirme vergi kredilerini talep etme sürecini otomatikleştirir. Her büyüklükteki ve türdeki işletme Ar-Ge vergi kredisine hak kazanabilir. Ancak kredilerin büyük çoğunluğu çok büyük imalat şirketleri tarafından talep ediliyor. Neden? Çünkü geleneksel olarak A...

Accountancy Cloud

Accountancy Cloud

theaccountancycloud.com

Accountancy Cloud, yüksek büyüme gösteren girişimler için en iyi tam yığın finans işlevini sunar. Finans yöneticileri ve güçlü yazılım, yeni kurulan şirketler için benzersiz muhasebe, Ar-Ge vergi kredileri ve finansal hizmetler sunar. Her startup, karar vermede yardımcı olacak finansal raporlar ve y...

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