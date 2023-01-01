WebCatalog
TataPlay

TataPlay

tataplay.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tata Play (eski adıyla Tata Sky), DTH hizmeti aracılığıyla 600'den fazla kanal sunuyor. 17 milyondan fazla bağlantıyla Tata Play (eski adıyla Tata Sky), Hindistan'da tercih edilen DTH bağlantı servis sağlayıcısıdır. DTH paketlerini, planlarını ve kanallarını seçin

Web Sitesi: tataplay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TataPlay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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