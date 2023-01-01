Tata Play (eski adıyla Tata Sky), DTH hizmeti aracılığıyla 600'den fazla kanal sunuyor. 17 milyondan fazla bağlantıyla Tata Play (eski adıyla Tata Sky), Hindistan'da tercih edilen DTH bağlantı servis sağlayıcısıdır. DTH paketlerini, planlarını ve kanallarını seçin

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