Tasnim News Agency

Tasnim News Agency

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Tasnim Haber Ajansı siyaset, ekonomik, sosyal, kültürel, spor, İslami uyanış ve eğlence alanlarında İran'dan ve dünyadan en son haberleri aktarıyor.

Web Sitesi: tasnimnews.com

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