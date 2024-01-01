Alternatifler - Tasks in a Box
Boardable
boardable.com
Daha az stres - Görev açısından kritik toplantıları planlamak için daha fazla zaman - Yönetim kurulu katılımını ve yatırım getirisini artırmak için daha iyi veriler. Tek platform, birçok çözüm. Yüksek Performanslı Panolar Boardable ile Başlar - Panonuzu geniş ölçekte dönüştürün ve geleceğe hazırlay...
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazı...
Adam.ai
adam.ai
Hepsi Bir Arada Toplantı Yönetimi. adam.ai, toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında bilgiyi yakalamak, yönetmek ve paylaşmak, içeriği değerli varlıklara dönüştürmek ve başarılı iş sonuçları elde etmek için akıllı, hepsi bir arada toplantı yönetim platformudur.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard, yönetim kurullarının ve liderlik ekiplerinin daha akıllı çalışabilmesi, daha hızlı hareket edebilmesi ve daha fazlasını başarabilmesi için karmaşıklığı azaltan yönetim kurulu yönetim yazılımıdır.
Diligent Administrator
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada'nın gelişmiş Sanal Veri Odası çözümleriyle her zaman en iyi sonuca ulaşın. Eski veri odalarını geride bırakın ve şimdi dünyanın en iyi anlaşma yapıcılarına katılın.
Nasdaq
nasdaq.com
Nasdaq olarak amacımız herkes için ekonomik ilerlemeyi ilerletmektir. Topluluklarımızın, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve her kökenden insanın tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak için daha güçlü ekonomilere güç veriyor, daha eşitlikçi fırsatlar yaratıyor ve daha sürdürülebilir bir ...
EntityKeeper
entitykeeper.com
EntityKeeper's comprehensive entity platform enables you to manage critical data, create detailed org charts, and monitor filing/compliance requirements across your organization. By accessing real-time information, customizing data fields, managing deadlines with notifications (like filing dates), a...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack helps charter school boards deliver exceptional results. We're the only online governance management platform built for charter school governance. BoardOnTrack membership provides expert guidance (without hourly consulting fees) and access to the only intuitive, easy-to-use, all-in-one ...
Board Management
boardmanagement.com
Ready to Take Your Board of Directors to the Next Level? Utilize Our Board Meeting & Management Software to Help Board Members Collaborate and Get More Done
Beenote
beenote.io
Beenote is the first governance meeting management solution for board, executive and team. Beenote is an easy, accessible and efficient tool. From start to end of the meeting process, Beenote helps teams organize effective meetings by planning, holding, and following up (tasks, decisions) on meeting...
MyBoardPacket
myboardpacket.com
Since 2001, thousands of happy customers agree that MyBoardPacket is secure, simple and easy to use. An online board meeting management tool that provides document management, online voting, online discussions, and more. MyBoardPacket.com enables you to deploy a board portal which is so flexible it ...
Knowa
knowa.co
AI powered governance, connecting everything your Board needs to govern. Future proof your Board with Knowa's plug-and-play governance platform, delivering AI enabled knowledge discovery, meetings and collaboration in one secure and versatile ecosystem.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus is a board and meetings management solution helping directors, committees and leadership teams be better prepared, engaged, and aligned in their collaboration and decision making process. Its board portal makes it easier than ever for corporate secretaries and administrators to manage meeting...
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace, apartman dairelerinin, HOA'ların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetim kurulları ve yöneticilerinin yönetim kurulu yönetimini otomatikleştirmesine ve basitleştirmesine yardımcı olan bir çözümdür.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly, bulut için oluşturulmuş ve karar vericiler için oluşturulmuş sorunsuz ve güvenli bir işbirliği platformudur. Birincil kullanıcı grubumuz kuruluşun Yönetim Kurulu'dur ancak Hippoly aynı zamanda iletişim kurmanın ve bilgi paylaşmanın kolay ve güvenli bir yolunu isteyen yönetim ekipleri, danış...
BoardShape
boardshape.com
Daha iyi kurul veya komite toplantıları düzenleyin. Yönetim kurulunuzu veya komitenizi bugün BoardShape ile şekillendirin. Yeni kurulan şirketlere yönelik BoardShape, girişiminizin size engel olmadan daha iyi yönetim kurulu toplantıları yürütmesine yardımcı olacak yeterli özellik ve işlevselliği sağ...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud, profesyonelleri ve şirketleri danışma kurulları aracılığıyla birbirine bağlayan lider platformdur. Hepsi bir arada platformumuz, şirketlerin ve ekiplerin dünya çapında önde gelen profesyonellerden oluşan bir danışma kurulunu işe almasına, oluşturmasına ve işletmesine olanak tanır. Her...
Admincontrol
admincontrol.com
Yönetim kurulları, yönetim ve kilit paydaşlar için bilgiye, tartışmalara ve süreçlere güvenli ve etkili erişim sağlayan yazılım. Yönetim kurulları, yönetim ekipleri ve hukuk ve mali danışmanlar gibi karar vericiler için akıllı ve güvenli bir dijital işbirliği platformu sunuyoruz. İskandinav ülkeleri...
Sherpany
sherpany.com
Sherpany, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitesi ve Yönetici toplantılarının benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, İsviçre'nin önde gelen toplantı yönetimi çözümüdür. Avrupa'nın önde gelen şirketlerinin güvendiği Sherpany, toplantı verimliliğini %45 artırarak toplantı hazırlığından ...
Zeck
zeck.app
Zeck, yönetim kurulu toplantılarını dönüştüren bulut tabanlı bir yazılım platformudur. Zeck, yönetim kurulu dinamiklerinde hem zaman verimliliği hem de niteliksel iyileştirme sağlar. Temel olarak, hem operatörler hem de yönetim kurulu yöneticileri olarak berbat ve modası geçmiş yönetim kurulu toplan...
GOVRN
govrn.com
AI-First Board Yönetim Yazılımı. Govrn'un yapay zeka odaklı kart portalı yazılımıyla kart performansınızı artırın. Yapay zeka keşfi, üretkenlik ve performans yetenekleriyle geliştirilmiş benzersiz güvenliği, gerçek zamanlı öngörüleri ve zahmetsiz toplantı yönetimini deneyimleyin.
Govenda
govenda.com
Kurumsal Yönetişim için Yönetim Kurulu Başarı Platformu™. Yönetişim hızla değişiyor ve Govenda, yönetim kurullarınızın paydaş yönetimine geçişini hızlandırmaya ve kuruluşunuzun güçlü kadrosu, hissedarlar ve paydaşlarla daha derin bir bağlantı kurmaya yardımcı olan yönetim kurulu başarı platformudur....
BoardPro
boardpro.com
BoardPro, Küçük İşletmelerden Küçük İşletmelere ve Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara kadar yönetim kurulu yönetimi yazılımı sunar. BoardPro pano portalının kullanımı çok kolaydır; toplantı gündemlerini dijital olarak oluşturarak, pano paketlerini derleyerek, tutanak tutarak, eylemleri göndererek ve dos...