Task & Purpose

Task & Purpose

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Web Sitesi: taskandpurpose.com

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Aktif görevli askeri üyeler, gaziler ve ailelerini bilgilendirmek, meşgul etmek, eğlendirmek ve desteklemek misyonuyla 2014 Görev ve Amaç'ta kuruldu. Görev ve Amaç'ta en son Haber hikayelerini, trendleri, ipuçlarını, incelemeleri ve daha fazlasını görün.

Web Sitesi: taskandpurpose.com

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