Şirketler için Tarta, iş arama sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir iş arama ve başvuru aracıdır. Kişisel bir iş asistanı olarak işlev gören Tarta, çeşitli kaynaklardan iş ilanlarını bir araya getirerek, iş ilanları panolarından ve kariyer web sitelerinden saatlik olarak güncellenen kapsamlı ve tekilleştirilmiş bir koleksiyon sağlar. Bu özellik, kullanıcılara zaman kazandırmayı ve olası fırsatları kaçırmalarını önlemeyi amaçlamaktadır. Araç, iş arayanların Tesla, Amazon ve Target gibi önemli şirketler de dahil olmak üzere çok çeşitli şirketlerdeki istihdam fırsatlarını keşfetmeleri için merkezi bir platform sağlıyor. Sistem özellikle iş başvurularında zamanlamanın önemini vurgulayarak kullanıcıların bilgi sahibi olmalarını ve hemen başvuru yapmalarını sağlıyor. Tarta, doğal dil komutları aracılığıyla etkileşime girerek kullanıcıların tercihlerine göre iş arama talebinde bulunmasına olanak tanıyor. Ayrıca araç, kullanıcıları ilgili iş ilanları hakkında bilgilendirerek, hatta görüşme planlama yardımı sunarak iletişimi kolaylaştırır. Şirketler için Tarta, hem bireysel iş arayanlara hem de işletmelere hitap eden daha geniş Tarta ekosisteminin bir parçasıdır. Kullanıcılara ilgili fırsatları verimli bir şekilde sunarak iş arama sürecini otomatikleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araç ayrıca daha fazla rahatlık için bir Chrome/Edge eklentisi ve ek destek için bir bilgi tabanı sunar.

Web Sitesi: tarta.ai

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