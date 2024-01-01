Targum Video, yapay zeka tabanlı, süper hızlı bir video çeviri hizmetidir. Kullanıcıların videoları birkaç saniye içinde kolayca birden fazla dile çevirmesine olanak tanır. Hizmeti kullanmak, bir video dosyasının yüklenmesini veya videoya bir bağlantı sağlanmasını içerir. Bundan sonra hizmet, dili otomatik olarak algılar, videoyu yazıya döker ve çevirir ve kullanıcıya bir ana bilgisayar sağlar. Hizmet aynı zamanda ana sayfasında trend olan videoları da içeriyor ve videoları farklı sosyal medya platformlarında paylaşmak için bir platform sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar daha fazla özelliğe erişmek için beta erişimine kaydolabilirler. Targum Video, videoları hızlı ve doğru bir şekilde çevirmek için güvenilir ve etkili bir araçtır.

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