Alternatifler - TapMango Customer

Friendbuy

friendbuy.com

Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi bir yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve D...