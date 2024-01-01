Tank Payments

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Tank, kamyoncuların daha hızlı ödeme almasını sağlayan neobanktır. Tank, kamyoncuların neobank'ıdır. Faktoring şirketlerinden kamyon taşımacılığı şirketlerine kadar anında fonlama olanağı sağlıyoruz, böylece bir kamyoncunun yakıt doldurup tekrar yola koyulmadan önce paranın ödenmesi için 2 gün beklemesine gerek kalmaz.

Web Sitesi: tankpayments.com

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