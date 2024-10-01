Alternatifler - tamigo
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi geliştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomati...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk, kurulumu, kullanımı ve ölçeklendirilmesi kolay, yapay zeka destekli bir hizmet çözümüdür. Zendesk çözümü kullanıma hazır çalışır ve değişiklik durumunda kolayca değiştirilebildiği için işletmelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Zendesk ayrıca işletmelerin müşteri sorunlarını daha hızl...
Zoho People
zoho.com
Daha mutlu bir işgücü oluşturmak için hazırlanmış. Çalışanlarınızla ilgilenirken İK süreçlerinizle ilgileniyoruz. İşe alım, işe alım ve katılım yönetiminden zaman izleme ve değerlendirmelerine kadar, hepsini ele aldık.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi ...
Homebase
joinhomebase.com
100.000'den fazla küçük (ama güçlü) işletme, çalışan planlaması, zaman saatleri ve daha fazlasıyla saatlik ekiplerini yönetmek için Homebase'i kullanıyor.
Jibble
jibble.io
Ekipler için basit Zaman ve Devam yönetimi. Çalışanlar bir iPad veya Android tablet kullanarak web tarayıcılarından, cep telefonlarından veya özel bir zaman saatinden giriş (ya da bizim söylediğimiz gibi sallantılı giriş) ve çıkış yapabilirler. Slack ve Microsoft Teams'te akıllı bir bot bile mevcut....
ZingHR
zinghr.com
ZingHR, kuruluşların Otomasyonun ötesine geçmesine ve İş Sonuçlarını doğrudan etkileyebilecek ve Çalışan Deneyimini Geliştirebilecek bir çözüm sunmasına yardımcı olan itici güç olmuştur. ZingHR, Çalışan Odaklı ve mobil öncelikli bir yaklaşımı hedeflemektedir. İşe Alım'dan Çıkış'a ve ötesine kadar tü...
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Five9
five9.com
Five9 Akıllı CX Platformu, müşterilerle seçtikleri kanal üzerinden etkileşime geçmek, yöneticilere iletişim merkezi performansına ilişkin içgörü ve zeka kazandırmak ve işletmenizi daha iyi iş sonuçları elde etmek ve Bring Joy to CX™ sağlayacak şekilde geliştirmek için kapsamlı bir çözüm paketi sunar...
Deputy
deputy.com
Vice, web ve mobil uygulama tabanlı bir çözümde size en iyi teknolojiyi sunan nihai iş gücü yöneticisidir. Planlamanızı, zaman çizelgelerinizi, görevlendirmenizi, çalışan iletişiminizi ve idari görevlerinizi basitleştirin. Harika uygulamalar ve tek tıkla bordro entegrasyonuyla hayatınızı kolaylaştır...
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin zaman ve katılımı planlamaları, takip etmeleri ve saatlik çalışanlarıyla iletişim kurmaları için kolay bir yoldur. Ücretsiz iOS ve Android uygulamalarıyla programı ve zaman saatini her çalışanın cebine koyun. Sadece birkaç tıklamayla izin sürelerini, çalışanların müsaitlik...
Legion
legion.co
Legion Technologies, sektörün en yenilikçi iş gücü yönetimi platformunu sunar. İşletmelerin iş gücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan odaklıdır. Program optimizasyonu, daha az yıpranma, artan üretkenlik ve...
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper, ön saflarda yer alan işletmeleri ve çalışanlarını, işlerini mümkün olan en iyi şekilde yapmaları için ihtiyaç duydukları dijital çözümlerle güçlendiriyor. 2012 yılında kurulan Beekeeper'ın mobil odaklı platformu, küresel iş gücünün %80'ini temsil etmesine rağmen işyeri teknolojisi konusun...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Sling
getsling.com
Sling, çalışanların vardiyalı olarak çalıştığı şirketlere yönelik bir planlama, zaman takip ve iletişim yazılımıdır. Sling, planlama, mesajlaşma, zaman takibi, görev yönetimi ve raporlama işlevlerini bir araya getirir ve hem yöneticilerin hem de çalışanların işlerinin tüm yönlerini tek bir platformd...
Planday
planday.com
Planday, neredeyse her boyuttaki ve dikey vardiya tabanlı işletmelerin iş gücünü tek bir web tabanlı sistemde yönetmesine olanak tanıyan bir iş gücü yönetimi platformudur. Çalışan programlarını, çalışma saatlerini, vardiya değişimlerini, tatil taleplerini ve maaş bordrosunu tek bir yerden yönetin. P...
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules, restoran ve konaklama sektörünün önde gelen çalışan planlama çözümüdür çünkü programınızı yönetmenin ve ekibinizle iletişim kurmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Ekip üyeleri bunu seviyor çünkü tek tıklamayla mobil uygulamada vardiyaları değiştirebiliyor, teslim alabiliyor veya vardiy...
Calamari
calamari.io
Calamari, izin yönetimi ve katılımın takibi konusunda size yardımcı olur. PTO hesaplamasını otomatikleştirir. Giriş/çıkış yapmanın birçok yolu. Google Apps, Slack, Jira ve Office 365 ile entegre
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, e...
Time Doctor
timedoctor.com
Time Doctor, ekibinize eyleme geçirilebilir veri öngörüleri sağlar ve İşgücü Analitik Platformu odaklı, otomatik zaman takip yazılımımızla üretkenliği artırır. Time Doctor ile veriye dayalı karar vermenin potansiyelini ortaya çıkarın ve sektör lideri görünürlüğü deneyimleyin. Time Doctor'un 12 yılı ...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...
RotaCloud
rotacloud.com
Kullanımı kolay çevrimiçi rota yazılımı. Personelinize yönelik ücretsiz uygulamalarla rotasyonları planlayın, izin taleplerini yönetin, süreyi ve katılımı izleyin. Bugün ücretsiz deneyin!
Replicon
replicon.com
Replicon, her ölçekteki kuruluşa uçtan uca Zaman Yönetimi yazılımı ve hizmetleri sağlar. Kârlılığı, üretkenliği ve çalışan memnuniyetini artırmak için kuruluşunuzun en kritik varlığı olan zamanı yakalayın, analiz edin ve optimize edin. Hem maaşlı hem de saatlik çalışanlar Replicon'u kullanmayı seviy...
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den...
Anaplan
anaplan.com
Anaplan işinizi görmenin, planlamanın ve yönetmenin dönüştürücü bir yoludur. Tescilli Hyperblock™ teknolojisini kullanan Anaplan, gerçek zamanlı performansı bağlamsallaştırmanıza ve daha hızlı, güvenli kararlar için gelecekteki sonuçları tahmin etmenize olanak tanır. Anaplan, işletmenizi ileriye taş...
Namely
namely.com
Yani çalışanlarınızın seveceği tek İK, bordro, sosyal haklar ve yetenek yönetimi platformudur. İK yazılımından daha fazlasıdır: İhtiyaç duyduğunuz uyumluluk ve fayda danışmanlığıdır.