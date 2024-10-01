Alternatifler - Tally
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
monday.com
monday.com
monday.com, kuruluşların görevleri, projeleri ve ekip çalışmasını yönetmesini sağlayan bir proje yönetimi aracıdır. Şirket, 2020 yılı itibarıyla teknik olmayan birçok kuruluş dahil olmak üzere 100.000 kuruluşa hizmet vermektedir. Temmuz 2019'da şirket, 1,9 milyar dolarlık değerlemeye göre 150 milyon...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırk...
KoboToolbox
kobotoolbox.org
Kobo, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. İnsani yardım, kalkınma, sağlık ve diğer sosyal etki girişimlerinde bulunan kuruluşlar tarafından kullanılan, anket verilerinin toplanmasına yönelik yenilikçi ve erişilebilir bir açık kaynak platformu olan KoboToolbox'a ev sahipliği yapıyor ve ba...
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase (eski adıyla Nimbus), profesyonel hizmetlerin iş akışını kolaylaştırmasına ve müşteri portallarıyla olağanüstü müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir müşteri işbirliği aracıdır. Bu platform, gerçek zamanlı işbirliği, proje ve ...
UserTesting
usertesting.com
UserTesting, kuruluşların oluşturma aşamasından yürütme aşamasına kadar müşterilerden bilgi almasına yardımcı olarak dijital ürün ve deneyimlerin oluşturulma ve sunulma şeklini temelden değiştiriyor. Birinci sınıf, isteğe bağlı kaynak bulma motorunun üzerine inşa edilen müşteriler, dünya çapındaki h...
Zoho Forms
zoho.com
Zoho Forms, işletmeler için güçlü bir çevrimiçi form oluşturucudur. Formları çevrimiçi oluşturup paylaşın ve ekibinizle kolayca işbirliği yapın.
pdfFiller
pdffiller.com
PDF'leri Düzenleyin, Form Oluşturun, Veri Toplayın, İşbirliği Yapın, Belgeleri İmzalayın ve Fakslayın ve çok daha fazlasını yapın. Üstelik tüm bunları herhangi bir yerden, herhangi bir cihazla, çok düşük bir maliyetle yapabilirsiniz.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Belgeleri ve formları imzalatın. Kolayca. Güvenli bir şekilde. Herhangi bir yer. Tüm PDF ve e-imza çalışmalarınız için tek yer. Acrobat bunu başardı. Microsoft'un tercih ettiği e-imza çözümü ve aynı zamanda Adobe Acrobat'ın gücünü tek bir pakette içeren tek e-imza aracı olan Acrobat Sign ile iş ak...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
CallRail
callrail.com
CallRail, her büyüklükteki işletmenin daha fazla potansiyel müşteriyi daha iyi müşterilere dönüştürmesini kolaylaştırır. 200.000'den fazla işletmeye hizmet veren ve önde gelen pazarlama ve satış yazılımlarıyla entegre olan pazarlama analitiği ve iş iletişimi çözümlerimiz, müşterilerimizin güvenle pa...
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterileriniz...
Doodle
doodle.com
Çevrimiçi planlamada dünya lideri olan Doodle, müşteriler, iş arkadaşları ve ekiplerle toplantı planlamanın en güçlü yoludur. Kullanıcı dostu takvim araçları paketimizle birebir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için en iyi zamanı bulun. Her ay 30 milyon kullanıcının, kullandıkları takvi...
DocHub
dochub.com
DocHub, herkese belge düzenleme, imzalama, dağıtım ve form tamamlama işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verir. DocHub ayrıca, kullanıcıların belgeleri doğrudan Google uygulamalarından içe aktarmasına, dışa aktarmasına, değiştirmesine ve imzalamasına olanak tanıyan Google Workspace ile son derece popü...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Flowlu
flowlu.com
Flowlu, proje, görev, finans ve müşteri yönetimi için gerekli tüm araçları içeren, hepsi bir arada bir işletme işletim platformudur. Flowlu, şirketinizde olup biten her şey hakkında size kapsamlı bir genel bakış sunar. Ekibinizin harcadığı zamandan ve iş yükünden genel maliyetlere ve müşteri fatural...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Textline
textline.com
Modern destek ve satış ekiplerine yönelik hızlı, kolay ve kullanışlı bir iş SMS kanalıyla işinizi kişiselleştirin. En güvenli iş amaçlı kısa mesaj platformunda iki yönlü iletişimle daha güçlü müşteri ilişkileri oluşturun. 1-800-GOT-JUNK?, Tuft & Needle ve Stuart Weitzman'ın da aralarında bulunduğu b...
Carrd
carrd.co
Hemen hemen her şey için basit, tamamen duyarlı, tek sayfalık siteler oluşturmaya yönelik ücretsiz bir platform.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX