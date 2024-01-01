Alternatifler - Talkspirit

Octonius

octonius.com

E-posta etiketinin kaosuna ve baş ağrısına elveda deyin. Octonius, ekiplerinizin daha hızlı işbirliği yapması, yürütmesi ve sonuçları teslim etmesi için ihtiyaç duyduğu hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Birlikte daha çok değil, daha akıllıca çalışın.