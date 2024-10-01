Alternatifler - talent.io

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr, serbest hizmetler için çevrimiçi bir pazar yeridir. Şirket, serbest çalışanların dünya çapındaki müşterilere hizmet sunmaları için bir platform sağlıyor.

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork (eski adıyla Elance-oDesk), işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlantı kurduğu bir ABD-Amerikan serbest çalışma platformudur. 2015 yılında Elance-oDesk birleşmesi, Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı artık Upwork Global Inc. oldu. Upwork'ün merkezi şu anda Santa Clara...

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble, tasarımcıların ilham, geri bildirim, topluluk ve iş fırsatları elde ettiği yerdir ve dünya çapındaki tasarımcıları keşfedip onlarla bağlantı kurmak için en iyi kaynağınızdır.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Glassdoor, mevcut ve eski çalışanların anonim olarak şirketleri incelediği bir web sitesidir. Glassdoor ayrıca kullanıcıların platformda maaşları anonim olarak göndermesine ve görüntülemesine, ayrıca iş aramasına ve başvuru yapmasına da olanak tanıyor. Şirket, 2018 yılında Japon firması Recruit Hol...

Naukiri

Naukiri

naukri.com

20.000'den fazla işverenle bağlantı kurun. Hindistan'ın 1 numaralı jo sitesinde en iyi şirketler, sektörler ve lokasyonlardaki milyonlarca iş fırsatına başvurun. Çevrimiçi başvuru yapın. Bugün CV yayınlayın.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

En iyi serbest çalışanları, web geliştiricilerini ve tasarımcılarını uygun fiyata bulun ve işe alın. 50m2'lik dünyanın en büyük pazarı. Saniyeler içinde teklif alın. İşinizi şimdi çevrimiçi olarak yayınlayın.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

İşverenler için El Sıkışma, 10 milyondan fazla duyarlı öğrenci ve mezuna erişimi olan tek hepsi bir arada erken yetenek işe alım platformudur. Üniversiteler, topluluk kolejleri ve alternatif eğitim programları (eğitim kampları, kurumsal öğrenme programları) genelinde öğrenciler ilgi alanlarına ve be...

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ABD'deki işverenler tarafından 1 numara olarak derecelendirilen* ZipRecruiter, aday takibini basitleştirerek adayları kolayca yönetmenize, taramanıza ve derecelendirmenize olanak tanır. Kontrol paneli profilleri, özgeçmişleri, kapak mektuplarını ve daha fazlasını görüntülemenize olanak tanır. Ekibin...

Monster

Monster

monster.com

Monster iş ve kariyer fırsatları için kaynağınızdır. İş arayın, Monster'ın iş uzmanlarının kariyer tavsiyelerini okuyun ve işe alma ve işe alma tavsiyelerini bulun.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour'da istediğiniz işi halledin. Profesyonel serbest çalışanları bulmak ve birkaç dakika içinde serbest çalışan işler bulmak için ücretsiz bir iş ilanı verin! PeoplePerHour, dünyanın her yerindeki küçük işletmeleri, yeni kurulan girişimleri, girişimcileri, şirketleri, işletmeleri, KOBİ'ler...

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek k...

Job Today

Job Today

jobtoday.com

Job Today — işe alım ve iş arama hizmeti. Vietnam'daki 10 işe başvurun. Her gün yeni boş pozisyonlar eklenmektedir. Saniyeler içinde kurulumunuzu yapın ve birkaç dakika içinde işverenlerle sohbet etmeye başlayın!

Malt

Malt

malt.com

Malt, Avrupa'daki serbest çalışanlar için yenilikçi bir pazar yeridir. Malt ülke bazlıdır. Tamamen mevcut durumdayız: - BE: www.malt.be België (Hollanda) - BE: fr.malt.be Belgique (français) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Almanya (İngilizce) - ES: www.malt.es España (espa...

Remote

Remote

remote.com

Remote, dünya çapında tam zamanlı çalışanları ve sözleşmeli çalışanları yönetmek ve ödeme yapmak için hepsi bir arada çözümünüzdür. Platformumuz, çok sayıda ülkede uluslararası maaş bordrosu, sosyal haklar, vergiler, hisse senedi opsiyonları ve uyumlulukla ilgilenir. Ekibiniz nerede olursa olsun Rem...

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker (ASX: ART), iş yapılması gereken kişi ve işletmeleri çalışmak isteyen kişilerle buluşturan Avustralya'nın yerel hizmetler için önde gelen çevrimiçi pazar yeridir. İnsanların becerilerinin tam değerini anlamalarını sağlama misyonuyla Airtasker, çalışmak ve gelir elde etmek için gerçekten es...

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com yerel işletmeleri inceler ve işinizi hızlı bir şekilde halletmeniz için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olur.

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Snagajob, yarı zamanlı ve tam zamanlı işler bulmak, iş başvurularını kolaylaştırmak, harika kariyer tavsiyeleri almak ve daha fazlasını yapmak için 1 numaralı ücretsiz, kolay iş bulma uygulamasıdır. Öğrenciler, gençler veya esnek saatlere ihtiyaç duyan herkes için idealdir. Ayrıca Snagajob, Indeed, ...

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal, işletmeleri profesyonel ağlarındaki üst düzey kodsuz ve düşük kodlu geliştiricilerle buluşturmak için tasarlanmış bir platformdur. Bağlantının yalnızca 48 saat içinde yapılabilmesi, Minimum Uygulanabilir Ürünün (MVP) birkaç hafta içinde doğrulanıp piyasaya sürülmesine olanak sağlar. Gelişti...

Otta

Otta

otta.com

Yalnızca tercihlerinize göre uyarlanmış eşleşmeler. Yalnızca en heyecan verici, yenilikçi ve hızlı hareket eden şirketler. Otta o işi bulmana yardım ediyor. Mükemmel eşiniz olan. Heyecan verici girişimlerdeki en iyi önerilerinizi şimdi keşfedin.

Dice

Dice

dice.com

AI Kapak Mektubu Oluşturma burada! Uygulamalarınızı geliştirin ve becerilerinizi en etkili şekilde öne çıkarın. Dice Tech Kariyer Uygulaması: Hayalinizdeki teknoloji fırsatını bulun, hızlı bir şekilde işe alın ve teknoloji kariyerinizi büyütün... üstelik hareket halindeyken!

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

Gelin ve sizin için mükemmel işi bulun. İspanya'nın önde gelen iş teklifleri portalına girin. InfoJobs, her zaman daha iyi.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

İşe alım sürecinizi kolaylaştırmanıza ve kaliteli adayları çekmenize yardımcı olacak sezgisel bir başvuru sahibi takip sistemi.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

Olağanüstü yetenekleri hızlı ve verimli bir şekilde bulun ve işe alın. WorkGenius, piyasada öncü, uçtan uca serbest çalışan işe alma ve yönetim çözümü sunar. Daha az ödeme ve uyumluluk sorunlarıyla, sektör lideri oranlarda, incelenmiş yeteneklere daha hızlı erişim için personel alımına yenilikçi, t...

Talent.com

Talent.com

talent.com

Talent.com ile doğru yeteneği daha hızlı bulun. İşletmeniz için kurumsal işe alım çözümleri. Aday arama platformunuzdan daha fazlasını bekleyin. Nitelikli adayları bulmak için özelleştirilmiş stratejiler ve daha fazlası parmaklarınızın ucunda. Dijital işe alımda kampanya bazlı yaklaşımımızla işe alı...

Andela

Andela

andela.com

Yetenek topluluğumuz 60'tan fazla ülkede 77.000'den fazla yazılım ve 100'den fazla beceriyi içermektedir. Sizin için mühendis kaynakları buluyor, değerlendiriyor, eşleştiriyor ve işe alıyoruz.

Arc

Arc

arc.dev

Arc, geliştiricilerin her yerden harika kariyerler oluşturmalarına yardımcı olan uzaktan kariyer platformudur. Binlerce en iyi uzaktan geliştirici işini çevrimiçi olarak tek bir yerde bulun!

Alura Market

Alura Market

alura.io

Etsy Satıcıları için 1 numaralı serbest hizmet pazarı. Etsy işletmelerini, Etsy satıcılarının başarılı olmasına yardımcı olacak hizmetler sunan, denetlenmiş serbest çalışanlarla buluşturuyoruz.

notch

notch

order.notchordering.com

çentik, her boyuttaki restoran ve tedarikçi için toptan yiyecek ve içecek siparişini kolaylaştırır. Tüm siparişlerinizi verin, sohbet edin ve ödeme yapın.

Turing

Turing

turing.com

Turing, karmaşık verileri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri oluşturur ve dağıtır. Küresel ticari kuruluşların güvendiği insan zekası iş zorluklarını çözüyor ve üretkenliği artırıyoruz.

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