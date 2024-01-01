Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Tailkit çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Taikit, güzel, duyarlı, karanlık modu destekleyen 500'den fazla önceden tasarlanmış bileşenden oluşur; ayrıca Vue JS, React, Alpine ve düz HTML için önceden tanımlanmış parçacıklara sahiptir.

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