Tailkit

Tailkit

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Web Sitesi: tailkit.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Tailkit çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Taikit, güzel, duyarlı, karanlık modu destekleyen 500'den fazla önceden tasarlanmış bileşenden oluşur; ayrıca Vue JS, React, Alpine ve düz HTML için önceden tanımlanmış parçacıklara sahiptir.

Web Sitesi: tailkit.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tailkit ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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