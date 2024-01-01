Alternatifler - Taggbox
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Metricool
metricool.com
Dijital varlığınızı analiz edin, yönetin ve büyütün. Her şey tek bir yerde. Sosyal medya içeriğinizi planlayın, verilerinizi inceleyin ve çevrimiçi reklam kampanyalarınızı yönetin.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social, işletmelerin ve ajansların sosyal medyadaki varlıklarını artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim aracıdır. Ücretsiz kaydol. Kredi kartına gerek yok.
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
Loomly
loomly.com
Loomly, pazarlama ekiplerine işbirliği, yayınlama ve analiz özellikleri aracılığıyla başarılı markaları çevrimiçi ortamda büyütme konusunda güç veren Marka Başarı Platformudur.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
Vista Social
vistasocial.com
Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olacak, ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları
Tailwind
tailwindapp.com
Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.
AgoraPulse
agorapulse.com
Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
Sendible
sendible.com
Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
Iconosquare
iconosquare.com
Ekibiniz için özel bilgiler ve sınıfının en iyisi yönetim araçlarıyla Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn varlığınızı büyütün. 14 günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, profesyonellerin ve işletmelerin içerik iyileştirme aracı aracılığıyla içerik araştırmasına ve yayınlamasına olanak tanır.
eclincher
eclincher.com
İhtiyaç duyacağınız tek sosyal medya yönetim platformu olan eclincher'ı keşfedin! Sosyal medyanın üstesinden gelin ve sosyal medya pazarlama görevlerinizin kontrolünü ele geçirin!
Fanbooster
fanbooster.com
Fanbooster, sosyal medya yöneticilerinin sosyal medyayı planlamasını, yayınlamasını ve raporlamasını sağlayan uygun fiyatlı ve kullanımı kolay bir sosyal medya yönetim yazılımıdır.
Paper.li
paper.li
Dakikalar içinde dijital varlığınızı oluşturun. Size her gün paylaşacağınız içerikleri getireceğiz. Ve her zaman taze olan bir web sitesi.
Statusbrew
statusbrew.com
Müşterilerle Sosyal Medyada Geniş Ölçekte Etkileşim Kurun. Statusbrew, sosyal gelen kutunuzu birleştiren, ekibinizi bir araya getiren ve otomatik iş akışları oluşturan bir sosyal medya etkileşim aracıdır. Ve dahası da var.
Sociality.io
sociality.io
Ekiplerin sosyal medya kanallarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şey. İçeriği planlamak, performansı analiz etmek, katılımı yönetmek ve rakipleri izlemek için ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturun.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign, güçlü, markalaştırılabilir, ölçeklenebilir sosyal medya yönetimi yazılımı ve işletmenizin başarısına adanmış beş yıldızlı destekle başarılı bir pazarlama ajansı oluşturmanıza yardımcı olur.
Letterdrop
letterdrop.com
İçerik oluşturma ve dağıtım için otomatik iş akışları. Doğru fikirlere öncelik verin, takviminizi planlayın ve onayları yönetin • Yapay zeka destekli CMS ile web seminerlerini yeniden tasarlayın, sosyal medya oluşturun ve daha hızlı yazın • 2023'teki yeni SEO ortamına göre optimizasyon yapın • ...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaçla etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. Müşterile...
Oktopost
oktopost.com
Tüm sosyal medya faaliyetlerinizi yönetmek, izlemek ve ölçmek için B2B Sosyal Medya Yönetim Platformu. B2B pazarlama hedeflerinize ulaşın. Demo Rezervasyonu Yapın.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok lokasyonlu markaların pazarlama platformudur. Ace Hardware, Sport Clips ve Anytime Fitness gibi işletmelerin her pazarlama kanalında yerel kitlelerle bağlantı kurmasını sağlıyoruz.
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!
Blogely
blogely.com
Blogely, kapsamlı araştırma, kesintisiz yazma deneyimi, eksiksiz içeriğin her şey dahil organizasyonu, teknik olmayanlar için basit sayfa içi SEO, intihal tarayıcısına kolay erişim ve elbette CMS'de (WordPress, Ghost, Medium,) kolay yayınlama ile ilgilidir. vb.) platformlar. Blogcuların, blog içeriğ...
Automata
byautomata.io
Otomatik İçerik Yeniden Amaçlandırma ile bloglarınızı ve videolarınızı çoğaltın. Videoları makalelere, makaleleri Twitter konularına ve vaka çalışmalarını haber bültenlerine dönüştürün
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
Walls.io
walls.io
Walls.io, içeriği toplamanızı, düzenlemenizi ve özelleştirmesi kolay bir akışta görüntülemenizi sağlayan hepsi bir arada bir sosyal duvar çözümüdür. Birden fazla sosyal medya platformundan içerik toplayabilir veya hedef kitlenizin içeriği doğrudan duvarınıza göndermesine izin verebilirsiniz. Ayrıca ...
SpidWit
spidwit.com
Spidwit web üzerindeki içeriği bulur ve düzenler. Sektöre özel yüksek kaliteli haberler, videolar, resimler ve alıntılar sunmak için en iyi binlerce site arasında arama yaparak zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
Juicer
juicer.io
En iyi gönderilerinizi güzel bir sosyal duvarda paylaşın. Juicer, markalarınızın tüm etiketlerini ve sosyal medya gönderilerini web sitenizde tek, güzel bir sosyal medya akışında toplamanıza yardımcı olarak içeriğinizi kolayca denetlemenize ve düzenlemenize olanak tanır.
BrandBastion
brandbastion.com
Daha iyi sohbetlerle markanızı büyütün. Markanızı koruyun ve sosyal medyada daha iyi konuşma yönetimiyle gelişen bir çevrimiçi topluluk geliştirin.
ZoomSphere
zoomsphere.com
Sosyal medya yönetiminde etkili ekip çalışması için 1 numaralı seçim. Planlama, sosyal dinleme, topluluk ve proje yönetimi ve çok daha fazlası.
Reputation
reputation.com
Etkileşimler Dünyası Bir Eylem Platformu Gerektirir. İncelemelerden, beğenilerden, listelemelerden, yorumlardan ve tıklamalardan gelen geri bildirimleri rekabet avantajınıza dönüştürün.
Qurate Social
qurate.jp
A powerful, simple, and easy-to-use social media management tool that lets you centrally manage all your social networks from one dashboard.
Social Elephants
socialelephants.com
Social Elephants is the platform that PROs use to analyze and manage Social Media. Its exclusive functions for management, insights and competitor analysis will give you the resources you need to get the most out of your social media campaigns. All your Facebook, Twitter, Instagram and YouTube cha...
myRosys
myrosys.com
myRosys uses deep learning to provide Reach Intelligence and Engagement Intelligence. myRosys uses the power of Influencers and Stakeholders to automate word-of-mouth marketing and increase organic reach of social media campaigns. myRosys eliminates the need for advertising spend and creates a highl...
Alerti
alerti.com
Alerti is a real-time intelligence engine that monitors and analyzes the web, social networks and review sites ... and transforms this data into knowledge in an intelligent and automated way thanks to the latest artificial intelligence algorithms. Monitor and analyze everything that is said on the ...
adhook
adhook.io
adhook combines Social Media Management and Digital Advertising in one tool. The All-In-One software helps to plan, publish, analyze & moderate your activities. With its collaboration features, adhook supports companies to design more efficient marketing processes. Post Publishing Cross-channel coo...
Quid
quid.com
Quid stands at the forefront of AI-driven consumer and market intelligence. Quid's generative AI provides organizations with an unparalleled, holistic insight into customer context. Beyond just capturing data, Quid enables organizations to see data through the lens of the future. By moving beyond da...
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift is a multiple certified software solution with all components for professional social media marketing on enterprise level. All-in-one software enables companies to manage their marketing activities centrally and efficiently. Facelift's world-leading social media management tool with activ...
Later
later.com
Later is a social media marketing and commerce platform that helps business owners, creators, agencies, and social media teams grow their brands and businesses online. Later helps you save time and grow your business by making it easy to manage your entire social media strategy, all in one place. S...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch Social Media Management, previously Falcon.io, is a leading solution for social media monitoring, advertising, publishing, audience and performance analytics, and managing customer data. Brandwatch Social Media Management enables brands to explore the full potential of digital marketing a...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson is a social media management platform that equips brands with intelligence and speed to stay ahead of the curve. Through its sophisticated cross-channel insights and workflow tools, Dash Hudson enables brands to create content that entertains, engages and drives consistent business resul...
Rallio
rallio.com
Yerleşik sosyal medya dağıtım ve planlama yetenekleri, reklam artırma, analitik, itibar yönetimi ve daha fazlasıyla Rallio, markaların sosyal pazarlama çabalarını en üst düzeye çıkarması için daha akıllı, daha basit bir yoldur. Rallio teknolojisi, üreticilerin, kurumsal markaların ve konumlarının, ç...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social, markanızın sosyal medya trafiğini artırmanın en kolay yoludur. Tüketicilerin %52'sinin bir şirketteki çalışanlara, şirket veya markanın kendisinden daha fazla güvendiğini biliyor muydunuz? Clearview Social'ın yazılımını kullanarak profesyonellerinizin tek tıklamayla LinkedIn'de pay...
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incele...
CIPIO.ai
cipio.ai
CIPIO.ai, marka topluluklarının gücünü ve üretken yapay zekayı benzersiz bir şekilde birleştirerek görsel içeriği demokratikleştirme misyonundadır. Patent bekleyen VisualGPT platformu, markaların görsel içeriği geniş ölçekte aramasına, keşfetmesine, yönetmesine, oluşturmasına, yeniden oluşturmasına,...
Smint.io
smint.io
Marka Portalınız, Medya Merkeziniz, Basın Portalınız, Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint / OneDrive, Tenovos, Thron, DAM / Dijital Varlık Yönetimi için İçerik Satın Alma Portalı ve birden fazla kaynak. İçerikleri canlı olduğunda işletmeler gelişir. İçeriğin...
Live Center
livecenter.com
Live Center, editoryal ekiplerin en güncel canlı haber yayınını sorunsuz ve etkili bir şekilde sunmalarına olanak tanıyan esnek bir canlı bloglama çözümüdür. Kullanıcılar, canlı bloglarının tasarımı üzerinde tam kontrole sahiptir ve özel gönderi görselleri ile puan tabloları, seçim sonucu sayaçları ...
Curatora
curatora.io
Curatora, müşterilerin hedef kitlenizin okumak istediği birinci sınıf, alakalı içeriği hemen keşfetmesine, düzenlemesine ve dağıtmasına olanak tanır.