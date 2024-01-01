VoIP Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP) yazılımı, telefon çağrılarını sorunsuz bir şekilde iletmek için bir IP ağından yararlanır ve ek bir telefon ağına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Kuruluşlar içindeki özel telefon ağlarını ifade eden bir terim olan PBX'in (Özel Şube Santrali) modern bir versiyonu olarak hizmet vermektedir. VoIP sağlayıcıları, barındırılan PBX, sanal PBX ve bulut PBX gibi çeşitli PBX türleri sunar ve temel olarak gereken kullanıcı bakımı düzeyinde farklılıklar gösterir. VoIP çözümleri için donanım gereksinimleri farklılık gösterebilir. Bazı sağlayıcılar kendi özel telefon sistemlerinin kullanımını zorunlu kılarken diğerleri herhangi bir özel VoIP telefonuyla uyumludur. Ek olarak, bazı VoIP sağlayıcıları, geleneksel PBX'e ek olarak veya bunun yerine, kullanıcıların kişisel cep telefonlarını kullanarak arama yapmalarına olanak tanıyan, softphone adı verilen bir çözüm sunmaktadır. VoIP yetenekleri aynı zamanda diğer iletişim yazılımı türlerine de entegre edilmiştir. Örneğin, video konferans yazılımındaki ses bileşeni VoIP tarafından etkinleştirilmektedir. Ancak VoIP sağlayıcıları, video mesajlaşma hizmetlerinden veya diğer iletişim platformlarından bağımsız olarak internet tabanlı çağrı bağlantısı sunar. VoIP, UCaaS (Hizmet Olarak Birleşik İletişim) yazılımının ve iletişim merkezi altyapı yazılımının önemli bir özelliğidir. Birçok UCaaS çözümü, teklifleri arasında hem yazılım telefonu hem de PBX seçeneklerini içerir.