VoIP Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar
İnternet Üzerinden Ses Protokolü (VoIP) yazılımı, telefon çağrılarını sorunsuz bir şekilde iletmek için bir IP ağından yararlanır ve ek bir telefon ağına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Kuruluşlar içindeki özel telefon ağlarını ifade eden bir terim olan PBX'in (Özel Şube Santrali) modern bir versiyonu olarak hizmet vermektedir. VoIP sağlayıcıları, barındırılan PBX, sanal PBX ve bulut PBX gibi çeşitli PBX türleri sunar ve temel olarak gereken kullanıcı bakımı düzeyinde farklılıklar gösterir. VoIP çözümleri için donanım gereksinimleri farklılık gösterebilir. Bazı sağlayıcılar kendi özel telefon sistemlerinin kullanımını zorunlu kılarken diğerleri herhangi bir özel VoIP telefonuyla uyumludur. Ek olarak, bazı VoIP sağlayıcıları, geleneksel PBX'e ek olarak veya bunun yerine, kullanıcıların kişisel cep telefonlarını kullanarak arama yapmalarına olanak tanıyan, softphone adı verilen bir çözüm sunmaktadır. VoIP yetenekleri aynı zamanda diğer iletişim yazılımı türlerine de entegre edilmiştir. Örneğin, video konferans yazılımındaki ses bileşeni VoIP tarafından etkinleştirilmektedir. Ancak VoIP sağlayıcıları, video mesajlaşma hizmetlerinden veya diğer iletişim platformlarından bağımsız olarak internet tabanlı çağrı bağlantısı sunar. VoIP, UCaaS (Hizmet Olarak Birleşik İletişim) yazılımının ve iletişim merkezi altyapı yazılımının önemli bir özelliğidir. Birçok UCaaS çözümü, teklifleri arasında hem yazılım telefonu hem de PBX seçeneklerini içerir.
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Zoom Web
zoom.us
Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının yer aldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlamasıyla, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hiz...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
OpenPhone
openphone.co
Yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için telefon
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Twilio
twilio.com
Twilio, San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan hizmet olarak bulut iletişim platformu (CPaaS) şirketidir. Twilio, yazılım geliştiricilerin web hizmeti API'lerini kullanarak programlı bir şekilde telefon aramaları yapmasına ve almasına, kısa mesaj gönderip almasına ve diğer iletişim işlevle...
MightyCall
mightycall.com
Küçük İşletmelerin Sesi. Hızlı, kolay ve güvenli. Küçük işletmeler için tasarlanmış sanal telefon sistemi.
Nextiva
nextiva.com
Nextiva, Scottsdale, Arizona merkezli bir internet üzerinden ses protokolü (VoIP) şirketidir. Nextiva, bulut tabanlı iletişim alanına odaklanıyor Nextiva, telefon ve diğer teknoloji hizmetlerinin şu anda 150.000 işletme tarafından kullanıldığını belirtiyor.
CallHippo
callhippo.com
İş ve kuruluşlara yönelik sanal telefon sistemi, 50'den fazla ülke için 3 dakika içinde yerel ve ücretsiz telefon numaraları sunar.
GoTo
goto.com
GoTo, video konferans, web semineri ve telefon sistemi çözümlerini düşük bir fiyata içeren birleşik bir iletişim platformudur. Bugün daha fazlasını öğrenin.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
Ring4
ring4.com
Uygun fiyatlı ve kolay çevrimiçi iş telefonu sistemi. İş telefon numaranızı 30 saniyede kurun ve bulutta arama yapın, metin gönderin ve video konferans yapın. Pahalı ekstra SIM kartlara, veri planlarına ve sabit hatlara elveda deyin.
Aircall
aircall.io
Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Grasshopper
grasshopper.com
Sanal bir telefon sistemi, çok sayıda arama gelmesine rağmen işletmenizin düzenli kalmasına yardımcı olabilir. Profesyonel ses çıkarın ve bağlantıda kalın.
8x8 Work
8x8.com
8x8 Work ile nerede olursanız olun müşterileriniz ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun. Telefon görüşmesinden sohbete ve ekran paylaşımına doğal bir şekilde geçiş yapın.
KrispCall
krispcall.com
İş için güvenilir telefon hizmeti sunan sanal bir bulut telefon sistemi. Tek uygulamadan uluslararası ve yerel numaralara SMS, VoIP çağrıları gönderin/alın.
Ooma Office
ooma.com
Ooma, iş ve ev için son teknoloji ürünü bir telefon servis sağlayıcısının yanı sıra akıllı güvenlik sistemleridir.
smrtPhone
smrtphone.io
En akıllı bulut telefon sistemi ve güçlü çevirici. smrtPhone, satış odaklı işletmelere yönelik hepsi bir arada iletişim platformudur. Ses, metin, otomatik arama, potansiyel müşteri yönetimi; hepsi CRM sisteminizle zahmetsizce senkronize edilir.
Ringover
ringover.com
CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.
Telnyx
telnyx.com
Müşterilerinizle bağlantı kurmak karmaşık olmamalıdır. İletişim API'lerimiz bunu kolaylaştırır.
Ringblaze
ringblaze.com
Ringblaze - işbirlikçi telefon sistemi
Cloudtalk
cloudtalk.com
İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.
Sonetel
sonetel.com
İstediğiniz şehir ve ülkede kendi yerel telefon numaranıza sahip olun. Aramaları her yerde yanıtlayın. Aylık 1,79$'dan başlayan fiyatlarla.
Textr Team
textrapp.com
Aylık yalnızca 7 ABD Doları karşılığında tüm aramalarınızı, mesajlarınızı ve sesli mesajlarınızı tek bir uygulamada merkezileştirin. Toplu SMS mesajlaşma, otomatik operatör ve TOS Ai özelliklerinden yararlanın!
iPlum
iplum.com
iPlum, iş profesyonelleri için mobil öncelikli bir çözümdür. Operatör değiştirmeden mevcut akıllı telefonunuzda çalışır. Arama, mesajlaşma ve telefon sistemi özelliklerine sahip ayrı bir hatta sahip olursunuz. Kurumsal güvenlik kontrolleriyle desteklenen kullanımı kolaydır. Platform, sağlık profesyo...
Truly
truly.co
Müşteri konuşmalarını takip eden, analiz eden ve onlara koçluk yapan satış ekiplerine yönelik 1 numaralı telefon sistemiyle tanışın.
VoIPstudio
voipstudio.com
İş için sorunsuz VoIP telefon hizmeti. VoIPstudio, işletmenize ihtiyacınız olan her şeyi ayda yalnızca 4,99 ABD Dolarından başlayan fiyatlarla sağlayan, ödüllü bir VoIP telefon hizmetidir. Sözleşme yok, güçlük yok, telaş yok.
Fuze
fuze.com
Fuze, işletmelere çağrı merkezi, telefon sistemi ve video konferans çözümlerini içeren birleşik bir bulut iletişim yazılımı sağlar.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Zadarma
zadarma.com
Zadarma 100'den fazla ülkede sanal telefon numaraları, ücretsiz bulut PBX ve CRM sistemleri sunmaktadır. Video konferans. Çağrı izleme. Konuşma analitiği. Şimdi dene!
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Talkroute
talkroute.com
Her yerde iş yapmak için tasarlanmış telefon sistemi. Telefonlarınızı ve masaüstü bilgisayarlarınızı her yerde çalışmaya hazır bir sanal telefon sistemine dönüştürün: ofis, ev ve yolda.
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak'in Gücünü Keşfedin: Üstün Bulut Tabanlı İletişim Çözümünüz CommPeak olarak, bulut tabanlı iş iletişiminde devrim yaratarak bunu her zamankinden daha kolay ve uygun fiyatlı hale getirme misyonundayız. Başarıyı sağlayan üstün kaliteli ürün ve hizmetlerle bireyleri ve sizinki gibi işletmeleri ...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief, ekibinizin tüm iletişim ihtiyaçları için nihai çözümdür. Talkchief ile ekibinizin tüm sohbetlerini, görüntülü görüşmelerini ve dosya paylaşımını tek bir güçlü ve sezgisel platformda kolayca yönetebilirsiniz. İster bir proje üzerinde işbirliği yapıyor olun, ister sanal bir toplantı gerçekl...
OnSIP
onsip.com
OnSIP bulutta barındırılan PBX, eksiksiz bir telefon sistemi değişimidir. Masaüstü ve mobil uygulamalar, video konferans ve uzman desteğine erişim sayesinde evden çalışın.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
Toky
toky.co
Sizin yaptığınız gibi çalışan modern bir telefon sistemi Kurulumu kolay. Her yere entegre olur. Müşterileri telefon, uygulama veya masaüstü aracılığıyla arayın ve mesaj gönderin. Hepsi adil bir fiyata.
Cordless
cordless.io
Ses içeriğinizin kilidini açın. Müşteri destek ekipleri için modern telefon. Ses ve metin arasındaki boşluğu kapatmak.
Bandwidth
bandwidth.com
Kurumsal için geliştirilmiş buluta hazır ses, mesajlaşma ve 911. Bant genişliği, Seviye 1 ağına sahip olan tek API platform sağlayıcısıdır ve size daha iyi kalite, oranlar ve kontrol sunar.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX, canlı video, Emotion AI, ses ve SMS için bir CPaaS platformudur ve web ve mobil geliştiricilere çok kanallı iletişim çözümleri ile API ve SDK sağlar.
Mitel MiCollab
mitel.com
Mitel MiCollab, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz anda iletişime güvenli ve hızlı bir şekilde güç sağlayan kurumsal bir işbirliği platformudur. ANA AVANTAJLAR - İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde - ses, video, mesajlaşma, iletişim durumu, konferans, mobilite ve ekip işbirliği için tek uy...
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI, verimli, esnek ve her türden işletme için gerekli modern özelliklerle dolu yeni çağ birleşik bulut iletişim platformudur. Favori CRM araçlarınız ve API'lerinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. TeleCMI onları b...
Devyce
devyce.com
İşletmeler için küresel mobil ağ. İşletmeniz için sanal bir numara, hatta tüm iş telefonu sisteminizi alın. Ayrıca mevcut işletme numaranızı bize ücretsiz olarak taşıyabilirsiniz.
Net2Phone
net2phone.com
Net2Phone, işletmelerin güçlü uCaaS araçları aracılığıyla performansı artırmalarına yardımcı olan, bulut tabanlı bir iş telefonu hizmet sağlayıcısıdır. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin ve ortakların güvendiği net2phone, en yüksek kalitede telefon çözümleri, çeşitli gelişmiş özellikler, yerel...
Ringostat
ringostat.com
Ringostat, çağrı izleme, telefon ve uçtan uca analiz platformudur. Ringostat, yatırım getirisini dikkate alarak pazarlamayı optimize etmeye, müşterilerle etkili iletişim kurmaya ve satışları artırmaya yardımcı olur. Resmi bir Google Analytics teknoloji ortağı olmak Doğu Avrupa'da türünün tek örneğid...
CM.com
cm.com
Diyaloğa Dayalı Ticaret için 1 Numaralı Yazılım Paketi ile müşterilerinizle anında bağlantı kurun ve onların artan beklentilerinin ötesine geçin.
Voip Business
voipbusiness.com
VoIP Business, bulut tabanlı sistemin hizmetlerini sunuyor ve tüm dünyada mevcut. VoIP internet aramalarında veri ve ses iletimi için tek bir ağ kullanarak çağrı yönlendirme özelliği sunmaktadır. İki yerine tek bir ağ kullanmak, müşterilerin arama ücretlerini azaltır. İnternet aramaları, görüntülü a...
IntBell
intbell.com
IntBell, uluslararası SMS ve ses hizmetleri sağlayan bir SAAS platformudur. Esas olarak küçük ve orta ölçekli müşterilere SMS ve ses hizmetleri sunmaktadır.
Kasookoo
kasookoo.com
Kasookoo, bulut tabanlı bir iş telefonu çözümüdür. Kasookoo, birden fazla telefon hattına ve masa telefonuna sahip olmak yerine, mobil ve/veya masaüstünüze dayalı, sanal bir resepsiyonist, çağrı yönlendirme ve aktarma, konferans görüşmesi ve ucuz uluslararası aramalar sunan bir uygulamadır. Bu, kull...
Tresta
tresta.com
Tresta, herhangi bir akıllı telefonu iş telefonunuza dönüştüren bir sanal telefon sistemi ve mobil uygulamadır; böylece iş iletişimlerinizi herhangi bir cihazdan yönetebilirsiniz. Sınırsız arama, mesajlaşma ve güçlü çağrı yönetimi özellikleriyle Tresta, işletmenizin daha akıllı ve daha verimli ileti...
Voiply
voiply.com
Voiply, konut telefonu, iş telefonu, çevrimiçi faks ve numara park etme hizmetlerinde lider bir VoIP sağlayıcısıdır. Sektördeki en düşük fiyatlara sahibiz.
Gradwell
gradwell.com
Gradwell, 1998'den bu yana uzman ekibimiz tarafından şirket içinde geliştirilen en son bulut teknolojisini sunmaktadır. The Technology Group'u satın almamız 2021'de gerçekleşti ve bu da bizi EMEA'daki en büyük 3CX ortağı haline getirdi. Her ölçekteki işletmeye uçtan uca çözümler sunan lider bir bulu...
Cytracom
cytracom.com
Cytracom, ülke çapındaki işletmelere kurumsal düzeyde Barındırılan VoIP ve tümleşik iletişim sağlar. Cytracom'un VoIP çözümleri, dünyadaki en gelişmiş bulut tabanlı VoIP teknolojisi üzerine kurulu bir platformla maliyet tasarrufu, mobilite, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik sağlar.
Clearfly
clearfly.net
Clearfly, iş ses ve mesajlaşma uygulamalarını harekete geçirir ve mobil masa telefonları aracılığıyla erişim ve görsel sesli posta özellikleri sağlar.
AVOXI
avoxi.com
Küresel bir iletişim platformu olan AVOXI, ses, mesajlaşma ve iletişim merkezi çözümlerinin tamamını tek bir platformda sunar. Uluslararası işletmelere müşterileriyle kolayca ölçeklenebilmeleri için ihtiyaç duydukları yerel varlığı sağlayan AVOXI, benzersiz kapsama alanı, kalite ve güvenilirliğe sah...
Cradle.io
cradle.io
Çevik işletmeler için daha akıllı çağrı. Cradle, işletmelerin müşterilerle iletişim kurma biçimini değiştiren, modern işletmeler için mükemmel bir araçtır. Cradle, satış ve destek ekiplerinin müşterilerinizle ofisten, yolda, birlikte veya uzaktan bağlantıda kalmasına yardımcı olur. Yöneticiler, ölçe...
CircleLoop
circleloop.com
Birleşik Krallık Bulut Telekom sağlayıcısı, tüm telefon sisteminizi güçlü masaüstü ve mobil uygulamalarda ayda yalnızca 5,00'den başlayan fiyatlarla bir araya getiriyor (7 günlük ÜCRETSİZ deneme) Circle Loop özellikleri arasında kişiselleştirilmiş sesli posta, çağrı kaydı, çağrı aktarımı, kişi yönet...