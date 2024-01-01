Görsel Ürün Kişiselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Görsel ürün özelleştirme yazılımı, şirketlerin web sitelerinde veya e-ticaret platformlarında kullanılmak üzere ürünlerinin yapılandırılabilir 3 boyutlu görselleştirmelerini oluşturmasına olanak tanır. Bu yazılım, ayrıntılı 3D görselleştirmeler sunarak ve alıcıların ürünleri çevrimiçi olarak özelleştirmelerine olanak tanıyarak alıcı deneyimini geliştirir. Daha gelişmiş sürümler ayrıca sanal gerçeklik ve etkileşimli ürün turları için özellikler içerir. Bu yazılım öncelikli olarak e-ticaret profesyonelleri tarafından kullanılsa da tasarımcılar ve satış elemanları için de değerlidir. Optimum işlevsellik için görsel ürün özelleştirme çözümlerinin CAD yazılımıyla entegre olması veya CAD modellerini içe aktarma olanağı sunması gerekir. Ayrıca e-ticaret platformları ve web içerik yönetim sistemleriyle entegrasyon da önemlidir.