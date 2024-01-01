Görsel Ürün Kişiselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Görsel ürün özelleştirme yazılımı, şirketlerin web sitelerinde veya e-ticaret platformlarında kullanılmak üzere ürünlerinin yapılandırılabilir 3 boyutlu görselleştirmelerini oluşturmasına olanak tanır. Bu yazılım, ayrıntılı 3D görselleştirmeler sunarak ve alıcıların ürünleri çevrimiçi olarak özelleştirmelerine olanak tanıyarak alıcı deneyimini geliştirir. Daha gelişmiş sürümler ayrıca sanal gerçeklik ve etkileşimli ürün turları için özellikler içerir. Bu yazılım öncelikli olarak e-ticaret profesyonelleri tarafından kullanılsa da tasarımcılar ve satış elemanları için de değerlidir. Optimum işlevsellik için görsel ürün özelleştirme çözümlerinin CAD yazılımıyla entegre olması veya CAD modellerini içe aktarma olanağı sunması gerekir. Ayrıca e-ticaret platformları ve web içerik yönetim sistemleriyle entegrasyon da önemlidir.
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Spectrum
spectrum.com
Charter Communications, Inc., Charter Spectrum markalı hizmetlere sahip bir Amerikan telekomünikasyon ve kitle iletişim şirketidir.
Dopple.ai
dopple.ai
Yapay zeka tarafından desteklenen binlerce karakter, arkadaş ve akıl hocasıyla sohbet etmenin yeni bir yolunu deneyimleyin.
Sketchfab
sketchfab.com
Bir milyondan fazla yaratıcıdan oluşan topluluğumuzla web, mobil, AR ve VR'de 3D içerik yayınlamak, paylaşmak ve keşfetmek için dünyanın en büyük platformuyuz.
Coohom
coohom.com
İç tasarım, ev dekorasyonu, mutfak ve banyo, konaklama, aydınlatma, ev tadilatı, yeniden modelleme ve inşaat konularına özel, güçlü AR ve VR özelliklerine sahip 3D İşleme ve Ürün görselleştirme yazılımı! Perakende, Üretim ve E-ticareti inanılmaz satın alma deneyimlerine dönüştürün ve işletmeniz için...
ShapeDiver
shapediver.com
Grasshopper dosyalarınızı çevrimiçi uygulamalara dönüştürün. Orijinal kodu açığa çıkarmadan tasarım araçlarınızı başkalarıyla güvenle paylaşın. Bunları bir iframe aracılığıyla herhangi bir web sitesine kolayca yerleştirin veya çeşitli API'ler ve SDK'lar aracılığıyla favori e-Ticaret platformunuzla ...
VNTANA
vntana.com
VNTANA, 3D varlık üretimini ve dağıtımını hızlı ve ölçeklenebilir hale getiren bir SaaS platformudur. 3D, B2B ve B2C satışlarında yüksek yatırım getirisi sağlıyor (2 kat dönüşüm artışı ve getirilerde %40 azalma), ancak 3D'yi uygulamak, 3D sanatçısının zaman alıcı ve pahalı çok sayıda manuel çalışmas...
Cylindo
cylindo.com
Yüzlerce mobilya şirketi, mobilya satın alma yolculuğunun tamamında üstün ürün görselleri elde etmek için Cylindo ile ortaklık yapıyor. Yüksek kaliteli ürün görselleştirmenin ötesine geçen ve mobilya işletmelerine birden fazla temas noktasında yararlanabilecekleri çok yönlü varlıklar sağlayan bir pl...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip, olağanüstü bir ürün kişiselleştirme deneyimiyle müşterilerinizin yaratıcılığını güçlendirin, etkileşimlerini artırın ve dönüşümleri artırın. Tüm özel ürün seçenekleri ve çeşitleriyle görsel bir ürün kişiselleştirici. Kickflip ürün kişiselleştirici, müşterilerinizin olağanüstü bir ürün oluş...
Zakeke
zakeke.com
En esnek ve eksiksiz Görsel Ticaret platformu. Gerçek zamanlı 2D, 3D, AR ve Sanal Deneme özelleştirmesiyle mağazanızı olağanüstü bir Müşteri Deneyimine dönüştürün.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
Emersya
emersya.com
Emersya'nın İnteraktif 3D'si, müşterilerin şunları yapmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir ortamdır: - Ürünlerin içini ve dışını, tüm açılardan ve ayrıntılı olarak keşfetme - En yüksek kalitede etkileşimli ürün görsellerine göz atma - Zenginleştirilmiş içerik aracılığıyla bir ürünün hikayesi ha...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu, 3D ve artırılmış gerçeklik aracılığıyla ürün görselleştirme ve hikaye anlatımı için tek adresinizdir. Studio platformumuz aracılığıyla markaların satışlarını, bilinirliğini ve etkileşimini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Studio ile ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplayarak farklı pl...
Apviz
apviz.io
CAD modelinizi bir satış aracına dönüştürün. E-ticaret için çevrimiçi 3D yapılandırıcılar oluşturmaya yönelik bulut tabanlı platform. Kullanımı ve işlenmesi kolay, özelleştirilebilir, verimli, güvenli SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) 3D yapılandırıcı. 1.3D CAD modellerinizi içe aktarın. 2. Konfigürasyon...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
Brikl
brikl.com
Brikl, dünya çapında lider MicroStore ve ekip mağazası teknolojisidir. 15 dakikada mağazanızı kurun ve kazandığınız zamanı işinizi büyütmeye harcayın. Brikl'ın süsleme ve 3D görselleştirme araçları, tasarımcıların yer tutucular ve tasarım otomasyonu için düz görüntüleri ve manuel düzenlemeleri değiş...
Expivi
expivi.com
İster masaüstü ister mobil cihazınızda kendi tarayıcınızda ürünlerinizin 3D görselleştirilmesi ve kişiselleştirilmesiyle satışlarınızı artırmak için WOW faktörünü oluşturun. Dokular, ayrıntılar ve kalite hakkında bir "his" elde etmek için ürünü döndürme ve yakınlaştırma yeteneği, müşteri etkileşimin...