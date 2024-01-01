Görsel İşbirliği Platformları - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Görsel işbirliği platformları, gerçek zamanlı ekip iletişimini ve işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmış çok yönlü, bulut tabanlı ortamlardır. Bu platformlar geniş, ölçeklenebilir bir tuvalin yanı sıra eşzamanlı düzenleme, beyaz tahta oluşturma, diyagram oluşturma, ekran paylaşımı, yapışkan notlar, yorum yapma, etiketli imleçler, metin sohbeti ve görüntülü ve sesli konferans gibi çeşitli işbirliğine dayalı özellikler sunar. Hem uzak hem de aynı yerde bulunan ekipler bu araçları kullanır, ancak bazı platformlar bir ortam için diğerine göre daha uygundur. Bazı görsel işbirliği platformları özel donanım gerektirebilir veya büyük dokunmatik ekranlı cihazların bulunduğu küçük odalar için optimize edilmişken diğerlerine herhangi bir cihazdan erişilebilir. Esneklikleri bu platformları sektörden bağımsız hale getirerek çeşitli ekiplerin bunları proje planlama, prototip oluşturma, storyboard oluşturma ve toplantı yönetimi gibi farklı projeler veya amaçlar için kullanmalarına olanak tanır. Bazı görsel işbirliği platformları yerleşik iletişim özellikleriyle birlikte gelirken, diğerleri kurumsal anlık mesajlaşma ve video konferans yazılımıyla entegre olur. Bu platformlar genellikle çok çeşitli entegrasyonları destekleyerek kullanıcıların uygulama içinde dosya eklemesine ve iş akışları oluşturmasına olanak tanır. Ek olarak çoğu, bir işletmenin teknoloji yığınındaki diğer araçlara bağlanmak için API'ler sunar.