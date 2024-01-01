Sanal Montaj Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Sanal prova yazılımı, hazır giyim işletmelerine müşterilere ayrıntılı beden ölçüsü bilgileri sunma gücü vererek onların bilinçli çevrimiçi kıyafet satın alma yeteneklerini geliştiriyor. Perakendeciler, ürünleri için özel beden tabloları geliştirebilir veya müşterilerin kişiselleştirilmiş beden profilleri oluşturmasına olanak tanıyarak en iyi uyumu sağlayan ürünleri önerebilir. Bu yazılım, müşteri deneyimini geliştirmek için e-ticaret platformlarına veya mağaza içi kiosklara entegre edilebilir. Sanal montaj yazılımı esas olarak müşteriye yönelik bir araç olduğundan, e-ticaret platformları ve kişiselleştirme araçları gibi müşteri odaklı yazılımların yanı sıra e-ticaret analiz yazılımı gibi arka uç sistemleriyle de entegre olması gerekir.