Sanal Montaj Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Sanal prova yazılımı, hazır giyim işletmelerine müşterilere ayrıntılı beden ölçüsü bilgileri sunma gücü vererek onların bilinçli çevrimiçi kıyafet satın alma yeteneklerini geliştiriyor. Perakendeciler, ürünleri için özel beden tabloları geliştirebilir veya müşterilerin kişiselleştirilmiş beden profilleri oluşturmasına olanak tanıyarak en iyi uyumu sağlayan ürünleri önerebilir. Bu yazılım, müşteri deneyimini geliştirmek için e-ticaret platformlarına veya mağaza içi kiosklara entegre edilebilir. Sanal montaj yazılımı esas olarak müşteriye yönelik bir araç olduğundan, e-ticaret platformları ve kişiselleştirme araçları gibi müşteri odaklı yazılımların yanı sıra e-ticaret analiz yazılımı gibi arka uç sistemleriyle de entegre olması gerekir.
Yeni Uygulama Gönder
Esenca
esenca.ai
Esenca, müşterilerinize anında beden ölçüsü önerileri sunmak ve onların ihtiyaçlarına ilişkin içgörüler sunmak için en son teknolojiyi kullanan bir yapay zeka vücut ölçümü çözümüdür. Esenca, herhangi bir web sitesine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmekte ve herhangi bir web tarayıcısından erişi...
Aistetic
aistetic.com
Aistetic'in yapay zeka destekli boyut önerileriyle satışları artırın ve getirileri azaltın. Aistetic'in 3D vücut ölçüsü ve ölçüm teknolojisi: Daha iyi oturan giysiler ve daha mutlu müşteriler için doğru ölçümler ve beden önerileriyle iadeleri azaltır. Satışları, dönüşümü ve bağlılığı artırır; tekrar...
3DLOOK
3dlook.ai
3DLOOK, markaların dönüşümü ve AOV'yi artırırken getirileri azaltmasına yardımcı olmak için alışveriş yapanlara kişiselleştirilmiş uyum ve boyut önerileri ve sanal denemeler sunarak perakende inovasyonunu yönlendiren, dünyanın önde gelen patentli mobil vücut tarama teknolojisinin yaratıcısıdır. Vücu...