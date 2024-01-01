Video E-posta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Video e-posta yazılımı, kullanıcıların e-postalara kişiselleştirilmiş videolar eklemesine olanak tanıyarak iletişim çabalarını artırır. Pazarlamacılar, e-posta kampanyalarını ilgi çekici video içeriğiyle zenginleştirmek için video e-postayı kullanırken, satış temsilcileri bunu e-postalarını müşterilere ve potansiyel müşterilere kişiselleştirmek için kullanıyor. Bazı video e-posta araçları, satış veya pazarlama ekipleri için özel olarak tasarlanmış olup, onların ihtiyaçlarına uygun özellikler sunar. Pazarlama açısından bu özellikler kampanya planlamayı, izlemeyi ve e-posta listelerini yükleme yeteneğini içerebilir. Satış ekipleri için otomatik e-posta takipleri ve CRM yazılım entegrasyonları sunabilirler. Bazı video barındırma ve ekran/video yakalama yazılımları ek bir özellik olarak video e-postayı içerirken, birçok video e-posta çözümü bağımsız araçlardır. Bu çözümler genellikle alıcı eylemlerini takip etme gibi e-posta izleme yetenekleriyle birlikte gelir ve popüler e-posta yazılımlarıyla entegre olarak kullanıcıların tercih ettikleri e-posta hizmetlerini kullanmaya devam etmelerine olanak tanır.
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Loom
loom.com
Ekranınızın, kameranızın veya her ikisinin video mesajlarını kaydedin ve paylaşın. Bir e-posta yazmaktan veya canlı toplantıdan daha hızlı. Mac, Windows, Chrome, iOS ve Android'de kullanımı ücretsizdir.
Synthesia
synthesia.io
Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
Zight
zight.com
Mac ve PC için CloudApp ekran kayıt yazılımı. Video, web kamerası, GIF kaydedin, ekranınızı yakalayın ve anında bulutta paylaşın.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Üretken yapay zeka ve sizin tarafınızdan desteklenen metinden videoya dönüştürme. Rephrase Studio, video prodüksiyonunun karmaşıklığını ortadan kaldıran, birkaç dakika içinde dijital avatarla profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir metinden videoya dönüştürme platformudur.
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa, slayt gösterileri, fotoğraf galerileri, video oynatıcılar, özel video barındırma çözümleri ve daha fazlası için çeşitli tasarımlar sunan bir fotoğraf ve video barındırma platformudur.
Hippo Video
hippovideo.io
Müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin tercih ettiği, kategori lideri video mesajlaşma platformu.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Sendspark
sendspark.com
Müşterilere videoyla bağlanın. Daha fazla etkileşim sağlayın. İnsani ilişkiler kurun. E-posta dönüşümlerini artırın.
OneMob
onemob.com
OneMob ile tanışın - saniyeler içinde güzel Mikrositeler oluşturmak, paylaşmak ve takip etmek için mükemmel hepsi bir arada platform! İster satış, pazarlama, müşteri başarısı alanında olun ister içerik oluşturucu olun, OneMob, erişiminizi artırmak ve daha fazla dikkat, etkileşim ve yanıt toplamak iç...
BombBomb
bombbomb.com
Herhangi bir e-postaya video ekleyerek hızlı ve kolay bir şekilde Daha İyi Sonuçlar Alın.
Gan AI
gan.ai
İşletmeler Myna'yı kişiselleştirilmiş videolar oluşturmak ve bunları özel bir açılış sayfası veya web kancaları aracılığıyla her temas noktasında kullanıcılarla paylaşmak için kullanıyor.
Tolstoy
gotolstoy.com
Müşterilerinizle yüz yüze görüşmeye başlayın.
Dubb
dubb.com
Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın
Quickpage
quickpage.io
Quickpage, etkileşimi %200 artıran, satışlara yönelik bir video takip aracıdır. Video e-posta ve mesajlaşma satışların geleceğidir.
Covideo
covideo.com
Video e-postaları ve metinleri dakikalar içinde kaydedin, gönderin ve takip edin. Daha akıllı destek için tasarlanmış basit bir çözüm olan Covideo ile gürültüyü ortadan kaldırın.
StoryXpress
storyxpress.co
StoryXpress, işletmelere yönelik bulut tabanlı bir video platformudur. Pazarlamayı ve satışları artırmak için geniş ölçekte video oluşturma, kişiselleştirme, barındırma ve analiz.
vidREACH
vidreach.io
vidREACH, işletmenizin birçok yönünü geliştirmek için en son teknolojiden yararlanmanıza ve bir video platformundan yararlanmanıza olanak tanır.
Magnfi
magnfi.com
Magnfi, video referanslarını basit, hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde yakalayan ve oluşturan "tek noktadan" bir video pazarlama aracıdır.
Screenweave
screenweave.com
Screenweave, her türlü çalışma ortamında ekip etkileşimlerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için tasarlanmış öncü bir dijital iletişim platformudur. Ekibiniz ister tamamen uzakta olsun, ister ofiste olsun, ister hibrit bir modeli benimsiyor olsun, Screenweave kesintisiz iletişimi, eğitimi v...
RepliQ
repliq.co
RepliQ, dönüşümünüzü artırmak ve saatlerce süren video arama prodüksiyonundan tasarruf etmek için tek bir şablondan videonuzun arka planında potansiyel müşterilerinizin sosyal medya profili veya herhangi bir web sitesiyle otomatik olarak binlerce kişiselleştirilmiş video oluşturmanıza olanak tanıyan...
Motionlab
motionlab.io
Motionlab Platformu, ajanslar ve markalar için kişiselleştirilmiş görüntülü iletişim oluşturmanıza olanak tanıyan en üst düzey teknolojidir. Motionlab, e-postalarınızı, MMS'lerinizi ve uygulama mesajlarınızı steroidlerle yapar. Kişiselleştirilmiş videoların çeşitli dağıtım olanakları sayesinde müşte...
MailVideo
mailvideo.com
Satış profesyonellerinin en büyük sorunu mesajlarını iletmektir. Alıcının takviminde bir zaman dilimi için rekabet hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Alıcılar, satıcıların teklifleri hakkında kendilerine uygun bir zamanda bilgi edinmek isterler ancak e-posta yoluyla seslerini duyurmak ve anlamak karmaşı...
Interactly.video
interactly.video
Interactly.video, web sitesinde, e-postalarda, destekte ve katılımda vb. tüm olası biçimlerde etkileşimli videolardan yararlanarak işletmelere büyük değer sağlayan, türünün ilk kodlama gerektirmeyen etkileşimli ve kişiselleştirilmiş video oluşturma platformudur. web sitesi, e-postalar ve sosyal medy...
SalesMail
salesmail.com
SalesMail uygulaması kişiselleştirilmiş videoları e-posta, metin ve CRM yoluyla göndermenin en kolay yoludur. Yaşlı bakımı, çoklu aile, emlak ve teknoloji satışlarındaki profesyoneller, rekabette öne çıkmalarına, güven oluşturmalarına ve daha hızlı sonuç almalarına yardımcı olması için SalesMail'e g...
Personaliz.ai
personaliz.ai
Personaliz.ai, satış ekibinin, E-posta veya LinkedIn veya Whatsapp veya Instagram kampanyalarınızda, TO'da %300'e varan artışla sonuçlanan, insanileştirilmiş konuşma yoluyla güven inşa eden ve potansiyel müşterileri geniş ölçekte eğitip nitelendiren son derece kişiselleştirilmiş video mesajları gönd...
Vaam
vaam.io
Satışlar için görüntülü mesajlaşma Hızlı ve kişiselleştirilmiş yollarla daha fazla anlaşma yapın ve daha fazla toplantı rezervasyonu yapın. E-postanıza bir video ekleyerek potansiyel müşterinizin gelen kutusunda öne çıkın. Toplantılarınızı kişiselleştirilmiş bir videoyla takip ederek anlaşmalarınızı...
Bonjoro
bonjoro.com
Bonjoro, öne çıkmanız, güven oluşturmanız ve daha fazla satış yapmanız için yeni potansiyel müşterilere ve müşterilere kişisel videolar göndermenize olanak tanır. Bonjoro, mevcut CRM veya e-posta pazarlama araçlarınıza bağlanarak geniş ölçekte hızlı ve ilgi çekici videolar göndermenize olanak tanır:...
Shootsta
shootsta.com
Tüm video oluşturma ihtiyaçlarınız için tek platform Videonun gücüyle iletişim şeklinizi dönüştürün. Shootsta'nın uygulama ve hizmet paketiyle uygun maliyetli ve uygun ölçekte kaliteli içerik oluşturun. Shootsta.com'u ziyaret edin Geniş ölçekte kaliteli video içeriği Artan video ihtiyaçlarınızı dest...
Weezly
weezly.com
Weezly, planlamanın verimliliğini görüntülü mesajlaşmanın kişisel dokunuşu ve ekran kaydının çok yönlülüğüyle birleştirerek işletmelerin potansiyel müşterilerle nasıl iletişim kurduğunu yeniden tanımlayan çığır açan bir platformdur. Sosyal yardım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanan Weezly, işlet...
PreviewMe
previewme.com
PreviewMe, satış ve pazarlama ekiplerinin kişiselleştirilmiş video mesajlaşma ve tamamen özelleştirilebilir açılış sayfalarıyla güven ve uyum oluşturmasını desteklemek için optimize edilmiş bir video satış etkinleştirme aracıdır.
Weet
weet.co
İnteraktif eğitim videoları artık çok kolay Weet, etkileşimli eğitim videoları, çalışma talimatları videosu, demolar videosu ve daha fazlasını hazırlamanın en hızlı ve en kolay yoludur...