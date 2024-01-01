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Görüntülü İletişim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Video iletişim yazılımı, video aracılığıyla asenkron iletişime olanak sağlar. Kullanıcılar ekranlarını ve kameralarını kaydedebiliyor, ardından bu kayıtları bir bağlantı aracılığıyla başkalarıyla paylaşabiliyor. Bu yazılım iletişim verimliliğini ve etkililiğini artırır ve çeşitli ekipler ve iş fonksiyonları arasında çok yönlüdür. Özellikle dijital iletişimin hakim olduğu dağıtık ortamlarda daha fazla ekibin faaliyet göstermesi nedeniyle hem iç hem de dış iletişim için uygundur. Video iletişim yazılımı, bağımsız bir ürün olmasının yanı sıra, e-posta, senkronize toplantılar ve wiki sayfaları gibi geleneksel yöntemleri de tamamlar. Kullanıcılar ekranlarını paylaşırken kendi konuşmalarını kaydedebilir, bu da iletişimlerine kişisel bir dokunuş ve görsel yardım sağlar. İzleyiciler videoları diledikleri zaman izleyebilir ve yorum bırakabilirler. Bu araç, takvimleri koordine etme, canlı toplantılara katılma ve uzun e-postalar yazma ihtiyacını azaltarak çalışanların zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur. Çoğu zaman bağımsız bir platform olsa da, video iletişim yazılımı, video konferans yazılımı, dahili iletişim platformları ve e-posta gibi diğer iletişim araçlarıyla iyi bir şekilde bütünleşir. Oluşturulan videolar bu araçlar aracılığıyla paylaşılabilir, web sitelerine yerleştirilebilir veya açılış sayfalarına dahil edilebilir.

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Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve bunun yanı sı...

Loom

Loom

loom.com

Ekranınızın, kameranızın veya her ikisinin video mesajlarını kaydedin ve paylaşın. Bir e-posta yazmaktan veya canlı toplantıdan daha hızlı. Mac, Windows, Chrome, iOS ve Android'de kullanımı ücretsizdir.

Descript

Descript

descript.com

Descript ile ses ve videonuzu kaydedin, yazıya dökün, düzenleyin, karıştırın, ortak çalışın ve ustalaşın. Ücretsiz indirin →.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.

Zight

Zight

zight.com

Mac ve PC için CloudApp ekran kayıt yazılımı. Video, web kamerası, GIF kaydedin, ekranınızı yakalayın ve anında bulutta paylaşın.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri saniyeler içinde oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Şirketin misyonu, profesyonel ama aynı zamanda eğlenceli, kullanımı kolay a...

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa, slayt gösterileri, fotoğraf galerileri, video oynatıcılar, özel video barındırma çözümleri ve daha fazlası için çeşitli tasarımlar sunan bir fotoğraf ve video barındırma platformudur.

Grain

Grain

grain.com

Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin tercih ettiği, kategori lideri video mesajlaşma platformu.

Panopto

Panopto

panopto.com

Panopto, E-öğrenme ortamlarında sıklıkla kullanılan ders kaydı, ekran yayını, video akışı ve video içerik yönetimi yazılımı sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket, Carnegie Mellon Üniversitesi'nin (CMU) bir yan ürünü olarak 2007 yılında iki profesörü William Guttman (şu anki İcra Kurulu Başkanı) ve...

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Vidyard, merkezi Kitchener, Ontario'da bulunan ve video performansını barındırmak ve analiz etmek için yazılım üreten bir yazılım şirketidir. Şirket Mayıs 2010'da kuruldu.

Vowel

Vowel

vowel.com

Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.

Sendspark

Sendspark

sendspark.com

Müşterilere videoyla bağlanın. Daha fazla etkileşim sağlayın. İnsani ilişkiler kurun. E-posta dönüşümlerini artırın.

Claap

Claap

claap.io

DAHA AZ TOPLANTI. DAHA FAZLA YAPIYORUZ. Ekranınızın hızlı videolarını kaydedin, bağlamsal geri bildirim alın ve kararlar alın. Hibrit ekipleri hizalamanın modern yolu.

BombBomb

BombBomb

bombbomb.com

Herhangi bir e-postaya video ekleyerek hızlı ve kolay bir şekilde Daha İyi Sonuçlar Alın.

mmhmm OOO

mmhmm OOO

ooo.mmhmm.app

Bir arkadaşınızla sürükleyici bir video deneyimi yaratın. Diğer görüntülü görüşme uygulamaları yüzünüzle baktığınız şey arasında seçim yapmanızı sağlar. OOO ile önünüzde olanı filme alabilir ve gerçek zamanlı tepkinizi aynı ekranda paylaşabilirsiniz, böylece aksiyonun ortasında olursunuz.

Quickpage

Quickpage

quickpage.io

Quickpage, etkileşimi %200 artıran, satışlara yönelik bir video takip aracıdır. Video e-posta ve mesajlaşma satışların geleceğidir.

Covideo

Covideo

covideo.com

Video e-postaları ve metinleri dakikalar içinde kaydedin, gönderin ve takip edin. Daha akıllı destek için tasarlanmış basit bir çözüm olan Covideo ile gürültüyü ortadan kaldırın.

Trainn

Trainn

trainn.co

Modern Ekipler için Müşteri Eğitim Platformu. Tasarım ve geliştirme bağımlılığı olmadan ürün videoları, etkileşimli kılavuzlar, bilgi tabanı ve testler ile sertifikalar içeren bir Akademi oluşturun.

Vuleads

Vuleads

vuleads.com

Satış için geniş ölçekte kişiselleştirilmiş videolar üreten güçlü video araştırma platformu Vuleads ile 3 kat daha fazla toplantı rezervasyonu yapın. Ücretsiz başlayın.

VideoCom

VideoCom

videocom.com

VideoCom ilgi çekici video sunumları, demolar, eğitimler, nasıl yapılır ve eğitim materyalleri oluşturmak ve paylaşmak için hepsi bir arada bir platformdur. Seslendirme ve açıklamalarla ekran kayıtları almanıza, web kameranızı ve çeşitli multimedyaları ekleyerek slaytları kişiselleştirmenize, eyleml...

Shootsta

Shootsta

shootsta.com

Tüm video oluşturma ihtiyaçlarınız için tek platform Videonun gücüyle iletişim şeklinizi dönüştürün. Shootsta'nın uygulama ve hizmet paketiyle uygun maliyetli ve uygun ölçekte kaliteli içerik oluşturun. Shootsta.com'u ziyaret edin Geniş ölçekte kaliteli video içeriği Artan video ihtiyaçlarınızı dest...

Sendler

Sendler

sendler.ai

Otomatik olarak oluşturulan kişiselleştirilmiş videolarla işletmenizi ölçeklendirin Dönüştürücü bir etkiyi garanti eden yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş videolarla satış iletişiminde yeni bir çağa adım atın.

DeepHow

DeepHow

deephow.com

DeepHow, vasıflı esnafın bilgi birikimini yakalama ve eğitmeye yönelik ilk yapay zeka çözümüdür. Temel olarak kuruluşların süreçlerini akıllı bir cihazda yakalamasına, bulut aracılığıyla platforma yüklemesine ve ardından videoyu bölümlere ayırmak, metne dönüştürmek ve kendi amaçları için adımlara ve...

Jumpshare

Jumpshare

jumpshare.com

Jumpshare, anında paylaşılabilir ekran kayıtları, ekran görüntüleri ve GIF yakalamalarını kullanarak mesajınızı iletmenize yardımcı olan hepsi bir arada görsel iletişim platformudur. Güçlü paylaşım özellikleri ve 200'den fazla dosya formatını çevrimiçi olarak önizleyebilen sağlam bir işleme motoruyl...

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal (eski adıyla Screencast-O-Matic), ekran kaydedici, ekran yakalama, video düzenleyici ve video barındırma hizmeti de dahil olmak üzere herkesin kullanımı kolay, ortak video oluşturma ve paylaşma için sezgisel, etkili araçlar ve hizmetler sağlar. ScreenPal herkes için temel video oluşturma v...

Weezly

Weezly

weezly.com

Weezly, planlamanın verimliliğini görüntülü mesajlaşmanın kişisel dokunuşu ve ekran kaydının çok yönlülüğüyle birleştirerek işletmelerin potansiyel müşterilerle nasıl iletişim kurduğunu yeniden tanımlayan çığır açan bir platformdur. Sosyal yardım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanan Weezly, işlet...

TwentyThree

TwentyThree

twentythree.com

TwentyThree, kuruluşların video içeriklerini ve web seminerlerini oluşturmalarına, yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olacak çok çeşitli özellikler ve araçlar sağlayan kapsamlı bir video pazarlama platformudur. Platform, ekiplerin pazarlama, iletişim ve işbirliği amacıyla videodan daha etki...

PreviewMe

PreviewMe

previewme.com

PreviewMe, satış ve pazarlama ekiplerinin kişiselleştirilmiş video mesajlaşma ve tamamen özelleştirilebilir açılış sayfalarıyla güven ve uyum oluşturmasını desteklemek için optimize edilmiş bir video satış etkinleştirme aracıdır.

Weet

Weet

weet.co

İnteraktif eğitim videoları artık çok kolay Weet, etkileşimli eğitim videoları, çalışma talimatları videosu, demolar videosu ve daha fazlasını hazırlamanın en hızlı ve en kolay yoludur...

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