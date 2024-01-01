Kullanıcı Araştırma Havuzları - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

UX depoları olarak da bilinen kullanıcı araştırma havuzları, ürün ekiplerinin kullanıcı araştırmalarını depolaması, analiz etmesi ve üzerinde işbirliği yapması için merkezi bir merkez görevi görerek ürünün iyileştirilmesini kolaylaştırır. Geliştiriciler ve ürün ekipleri, kullanıcı geri bildirim verilerini düzenlemek ve bu geri bildirimlere yanıt olarak potansiyel çözümler veya yeni özellikler üzerinde beyin fırtınası yapmak için bu araçları kullanır. Ekip üyeleri, yararlı eğilimleri belirlemek için kapsamlı bilgileri manuel olarak elemek yerine, geri bildirimleri özel etiketlerle gruplandırmak için UX depolarını kullanabilir. Bazı depolar ayrıca trend tespiti, kullanıcı duyarlılığı analizi ve etiketleme gibi görevleri de otomatikleştirir. Kullanıcı araştırma havuzları, kullanıcı araştırma yazılımı tarafından toplanan verileri yönetirken, genellikle kullanıcı verilerinin doğrudan toplanmasına yönelik işlevsellik sunmazlar. Bunun yerine, geliştiricilere ve ürün ekiplerine yeni özellikler geliştirmek veya mevcut özellikleri geliştirmek için bir temel sağlayarak genellikle ürün yönetimi yazılımını tamamlarlar.