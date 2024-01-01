Birleşik Çalışma Alanları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Birleşik çalışma alanı yazılımı, çeşitli uygulamaları tek bir platformda birleştirerek kullanıcıların birleşik çalışma alanından ayrılmadan birden fazla araca erişmesine olanak tanır. Çalışanlar genellikle iş günü içerisinde uygulamalar arasında geçiş yaparak veya bilgi arayarak değerli zamanlarını kaybederler. Birleşik çalışma alanları, tüm uygulamaları bir şirketin teknoloji yığınına entegre ederek bu sorunu çözer ve farklı yazılım araçları arasında gezinmek için harcanan zamanı azaltır. Bu çözümler genellikle popüler işbirliği, iletişim ve bulut içeriği işbirliği yazılımlarını birleştirir ve bazı ürünler diğer yaygın uygulamalarla da entegre olur. Birleşik çalışma alanlarının özellikleri önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Kurumsal çözümler genellikle yerel veya entegre tek oturum açma (SSO), yöneticiler için güvenlik kontrol panelleri ve gelişmiş yerel işlevsellik gibi özellikler sunarak güvenliğe öncelik verir. Diğer birleştirilmiş çalışma alanı seçenekleri, birden fazla uygulama için parola koruyucular ve uygulamalar arası etkinlik akışları gibi özellikler sağlayarak kullanım ve bağlantı kolaylığını vurguluyor.
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Workona
workona.com
Bir sonraki ekip projeniz için tüm belgeleri, görevleri ve notları düzenleyin.
Desktop.com
desktop.com
Uzak veya hibrit ekiplerin yanı sıra dijital yaşam düzenleyicisi için eksiksiz çözüm; merkezi bir çalışma alanı, web tabanlı kaynakları ve birden fazla ekibi, projeyi veya işletmeyi çevrimiçi yönetmenin daha akıllı yoludur.
Basaas
basaas.com
Basaas ile üretkenliği artırırken her çalışanın kesintisiz dijital çalışmasını sağlayabilirsiniz. Basaas, üretkenliğinizi artırmak için birleşik ve entegre bir dijital çalışma alanı ve uygulamalar arası görev yönetimi içerir. Her iş arkadaşınızı cihazdan bağımsız bir dijital çalışma alanıyla destekl...
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
Huler
huler.io
İşi, yaşamı ve eğlenceyi kolaylaştırın ve düzenleyin. HulerHub, işletmeniz için oluşturulmuş ve sizin tarafınızdan özelleştirilmiş yazılımlarınıza, web sitelerinize, bağlantılarınıza, makalelerinize ve dahili sistemlerinize yönelik dijital başlatma panelidir. İşin. Senin yolun.
AvePoint
avepoint.com
Güvenle İşbirliği Yapın. AvePoint, SaaS işlemlerini optimize etmek ve işbirliğini güvenli hale getirmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital çalışma ortamını modernleştirmek için çözümlerimize...