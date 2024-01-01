Birleşik API Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Evrensel veya normalleştirilmiş API'ler olarak da bilinen birleştirilmiş API'ler, aynı kategorideki çeşitli yazılım uygulamalarıyla etkileşim kurmak için tek bir "meta" arayüz sunar. Bu araçlar bir soyutlama katmanı olarak işlev görür ve API'lerini ve veri modellerini tek bir birleşik API'de birleştirerek ve standartlaştırarak birden fazla uygulamayla iletişimi yönetir. SaaS sağlayıcıları, muhasebe, bankacılık, bulut depolama, CRM, e-posta, İK, bordro veya planlama sistemleri gibi aynı kategorideki birden fazla uygulamayla müşteriye yönelik entegrasyonların oluşturulmasını kolaylaştırmak için bu araçlardan yararlanır. Bu yaklaşım, çok sayıda benzer entegrasyonun geliştirilmesi için gereken zamanı ve kaynakları önemli ölçüde azaltabilir. Örneğin, çeşitli İK sistemlerinden gelen çalışan verilerini kendi uygulamalarına entegre etmeyi amaçlayan bir SaaS ürün ekibi, her İK sistemi için ayrı entegrasyonlar oluşturmaktan kaçınabilir. Bunun yerine, uygulamalarını istenen tüm İK sistemlerine bağlayan birleşik bir İK API'si ile tek bir entegrasyon oluşturabilirler. Birleşik bir API'nin kullanılması, kolaylaştırılmış bir API tasarımı ve tutarlı bir geliştirici deneyimi sağlar.