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UCaaS Platformları - En Popüler Uygulamalar

UCaaS veya hizmet olarak tümleşik iletişim, kuruluşlar içindeki iletişim ve işbirliği için merkezi bir merkez görevi görür. Bu platformlar, VoIP, anlık mesajlaşma, video konferans ve diğer işbirliği araçları gibi özelliklerin tamamını tek bir bulut tabanlı sistemde sunar. UCaaS platformları, tek bir üründe çeşitli işlevler sunarak hızlı ve akıcı iletişim ve karar almayı mümkün kılarak tüm işletmeleri birbirine bağlayabilir. UCaaS'ta "birleşik", evrensel değil, bir araya getirmek anlamına gelse de amaç, tüm kurumsal iletişim yöntemlerinin tek çatı altında toplanmasıdır. UCaaS ürünleri, VoIP yazılımı, video konferans yazılımı, dahili iletişim yazılımı ve diğer ekip işbirliği araçları gibi ayrı çözümlerde bulunan özellikleri kapsar. İşletmeler bu çözümleri tek tek satın almak yerine UCaaS platformunu kullanarak tüm bu özelliklere daha esnek bir pakette erişebilirler. Bu platformların entegre yapısı, kullanıcıların tek bir ortam üzerinden uyarıları izlemesine ve almasına olanak tanır. UCaaS platformları kapsamlı işlevsellik sunmasına rağmen çoğu, kuruluşun özel ihtiyaçlarına bağlı olarak harici içerik yönetim sistemleri veya iletişim merkezi yazılımıyla entegre olabilir. Bununla birlikte, UCaaS platformlarının, genellikle mesajlaşma ve koordinasyon için işletmenin mevcut e-posta sistemine dayanan bağımsız e-posta yetenekleri sağlaması nadirdir.

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Zoom Web

Zoom Web

zoom.us

Zoom, Zoom Video Communications tarafından geliştirilen bir görüntülü telefon yazılım programıdır. Ücretsiz sürüm, üç veya daha fazla katılımcının yer aldığı toplantılara sahip ücretsiz hesaplar için 40 dakikalık bir süre kısıtlamasıyla, aynı anda 100 cihaza kadar izin veren bir görüntülü sohbet hiz...

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Çalışmayı ileriye taşımak için ekip iletişiminizi kolaylaştırın. Zoho Cliq, organize konuşmalar, bulunması kolay bilgiler ve sevdiğiniz araçlara bağlanarak ekip iletişiminizi basitleştirir.

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Verilerinizin tam kontrolünü sağlayan bir İletişim Merkezi ile liderlik edin. Hepsi tek bir platformda: ekip işbirliği, çok kanallı etkileşim, DevOps ve ChatOps.

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Çevrimiçi toplantı ve web semineri ihtiyaçlarınız için web konferans yazılımı. Zoho Meeting, güvenli bir çevrimiçi toplantı platformu ve web semineri çözümüdür. Dünya uzaktan çalışmayı benimserken, çevrimiçi uygulamaların, özellikle de web konferans yazılımının güvenliği ve gizliliği endişe konusu ...

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

Nextiva, Scottsdale, Arizona merkezli bir internet üzerinden ses protokolü (VoIP) şirketidir. Nextiva, bulut tabanlı iletişim alanına odaklanıyor Nextiva, telefon ve diğer teknoloji hizmetlerinin şu anda 150.000 işletme tarafından kullanıldığını belirtiyor.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo, video konferans, web semineri ve telefon sistemi çözümlerini düşük bir fiyata içeren birleşik bir iletişim platformudur. Bugün daha fazlasını öğrenin.

Vonage

Vonage

vonage.com

Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...

Ring4

Ring4

ring4.com

Uygun fiyatlı ve kolay çevrimiçi iş telefonu sistemi. İş telefon numaranızı 30 saniyede kurun ve bulutta arama yapın, metin gönderin ve video konferans yapın. Pahalı ekstra SIM kartlara, veri planlarına ve sabit hatlara elveda deyin.

Webex

Webex

webex.com

Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...

8x8 Work

8x8 Work

8x8.com

8x8 Work ile nerede olursanız olun müşterileriniz ve iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun. Telefon görüşmesinden sohbete ve ekran paylaşımına doğal bir şekilde geçiş yapın.

Ringover

Ringover

ringover.com

CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.

Vowel

Vowel

vowel.com

Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.

Fuze

Fuze

fuze.com

Fuze, işletmelere çağrı merkezi, telefon sistemi ve video konferans çözümlerini içeren birleşik bir bulut iletişim yazılımı sağlar.

CallTrackingMetrics

CallTrackingMetrics

calltrackingmetrics.com

Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...

Enablex.ai

Enablex.ai

enablex.io

EnableX, canlı video, Emotion AI, ses ve SMS için bir CPaaS platformudur ve web ve mobil geliştiricilere çok kanallı iletişim çözümleri ile API ve SDK sağlar.

Mitel MiCollab

Mitel MiCollab

mitel.com

Mitel MiCollab, nerede olursanız olun, ihtiyaç duyduğunuz anda iletişime güvenli ve hızlı bir şekilde güç sağlayan kurumsal bir işbirliği platformudur. ANA AVANTAJLAR - İhtiyacınız olan her şey tek bir yerde - ses, video, mesajlaşma, iletişim durumu, konferans, mobilite ve ekip işbirliği için tek uy...

Zellim

Zellim

zellim.com

Ekipleri tek bir basit uygulamadan yönetin! İş akışlarını özelleştirin, ekibin ilerlemesini takip edin ve dünyanın her yerinden kolayca işbirliği yapın.

Net2Phone

Net2Phone

net2phone.com

Net2Phone, işletmelerin güçlü uCaaS araçları aracılığıyla performansı artırmalarına yardımcı olan, bulut tabanlı bir iş telefonu hizmet sağlayıcısıdır. Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerin ve ortakların güvendiği net2phone, en yüksek kalitede telefon çözümleri, çeşitli gelişmiş özellikler, yerel...

Thirdlane

Thirdlane

thirdlane.com

İşletmeler, İnternet Telefon Hizmeti Sağlayıcıları ve Çağrı Merkezi Operatörleri için VoIP PBX ve Tümleşik İletişim platformları ve çözümleri geliştiricisi.

Commio

Commio

commio.com

Commio, bulutta sesli ve yazılı mesajlaşmayı güçlendirmenin daha iyi bir yolunu sunuyor. Entegre Commio io portalımız veya esnek API'lerimiz ile hızla çalışmaya başlayın. Kendi 40 yüksek kaliteli taşıyıcınızı Twilio, Nexmo, Plivo, SignalWire veya herhangi bir SIP bağlantısına getirmenizi kolaylaştır...

CINNOX

CINNOX

cinnox.com

Birleşik Bağlantı, Çeşitlendirilmiş Zeka. Verileri, insanları, yapay zekayı ve deneyimleri tek bir yerde birleştiren CINNOX, kuruluşlara ekipler ve müşteriler için kazançlı anlar yaratmak amacıyla hareket halindeki 'X' deneyiminin gücünü tasarlama, üretme ve ortaya çıkarma gücü veriyor.

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