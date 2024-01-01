UCaaS Platformları - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

UCaaS veya hizmet olarak tümleşik iletişim, kuruluşlar içindeki iletişim ve işbirliği için merkezi bir merkez görevi görür. Bu platformlar, VoIP, anlık mesajlaşma, video konferans ve diğer işbirliği araçları gibi özelliklerin tamamını tek bir bulut tabanlı sistemde sunar. UCaaS platformları, tek bir üründe çeşitli işlevler sunarak hızlı ve akıcı iletişim ve karar almayı mümkün kılarak tüm işletmeleri birbirine bağlayabilir. UCaaS'ta "birleşik", evrensel değil, bir araya getirmek anlamına gelse de amaç, tüm kurumsal iletişim yöntemlerinin tek çatı altında toplanmasıdır. UCaaS ürünleri, VoIP yazılımı, video konferans yazılımı, dahili iletişim yazılımı ve diğer ekip işbirliği araçları gibi ayrı çözümlerde bulunan özellikleri kapsar. İşletmeler bu çözümleri tek tek satın almak yerine UCaaS platformunu kullanarak tüm bu özelliklere daha esnek bir pakette erişebilirler. Bu platformların entegre yapısı, kullanıcıların tek bir ortam üzerinden uyarıları izlemesine ve almasına olanak tanır. UCaaS platformları kapsamlı işlevsellik sunmasına rağmen çoğu, kuruluşun özel ihtiyaçlarına bağlı olarak harici içerik yönetim sistemleri veya iletişim merkezi yazılımıyla entegre olabilir. Bununla birlikte, UCaaS platformlarının, genellikle mesajlaşma ve koordinasyon için işletmenin mevcut e-posta sistemine dayanan bağımsız e-posta yetenekleri sağlaması nadirdir.