Transkripsiyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Transkripsiyon yazılımı röportajlardan, konuşmalardan, diktelerden, video çekimlerinden ve daha fazlasından gelen sesi otomatik olarak metne dönüştürür. Bu araçlar, doğal dil işleme (NLP) ve transkripsiyon için makine öğrenimi gibi teknolojilerden yararlanıyor; bazıları doğruluğu artırmak için döngüdeki insan (HITL) modelini kullanıyor. Web sitelerine veya diğer uygulamalara entegrasyon için API'ler veya web hizmetleri sağlayan ses tanıma yazılımının aksine, transkripsiyon yazılımı, konuşmayı metne (STT) dönüştürme için kullanıcı dostu, bağımsız bir platform sunar. Kullanıcılar, transkripsiyon için bu platformlara ses dosyalarını yükleyebilir veya konuşmayı doğrudan yazılıma dikte edebilir. Bazı araçlar video görüntüleri için canlı transkripsiyonu da destekler. Ek özellikler arasında API entegrasyonu, işbirliğine dayalı düzenleme ve transkripsiyon performansı ve doğruluğuna ilişkin analitik raporlama yer alabilir.