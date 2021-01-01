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İşlemsel E-posta Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

İşlemsel e-posta yazılımı, alıcıların önceden tanımlanmış eylemlerine dayalı olarak e-postaların gönderilmesini otomatikleştirir. Bu araçlar, işletmelerin müşterileriyle etkileşime geçmesi, zamanında ve kişiselleştirilmiş iletişim sağlaması için gereklidir. Örnekler arasında yeni sosyal medya hesapları için hoş geldiniz e-postaları, e-ticaret işlemleri için sipariş onayları veya haber bültenleri için abonelik onayları yer alır. İşlemsel e-posta yazılımı, ilgili içeriği doğru zamanda sunarak müşteri tutma, satış, pazarlama ve halkla ilişkiler çabalarında hayati bir rol oynar. İşlemsel e-posta yazılımının temel özellikleri şunları içerir: * Otomatik E-posta Yanıt Araçları: Belirli eylemler veya olaylar tarafından tetiklenen e-postaların otomatik olarak gönderilmesine olanak tanır. * Eylem Tabanlı Tetikleyiciler: Kullanıcı etkileşimlerine veya sistem olaylarına yanıt olarak e-postaların otomatik olarak gönderilmesini sağlar. * Özelleştirme ve Kişiselleştirme: E-postaları her alıcıya özel dinamik içerikle kişiselleştirme yeteneği sağlar. * İş Yazılımlarıyla Entegrasyon: Müşteri verilerinden yararlanmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için CRM sistemleri, e-posta pazarlama platformları ve e-ticaret platformları gibi çeşitli iş araçlarıyla senkronize edilir. * Yönetim ve Analitik: E-posta kampanyalarının etkinliğini değerlendirmek için e-posta dağıtımını, açılma oranlarını, tıklama oranlarını ve diğer ilgili ölçümleri izlemek ve takip etmek için yönetim araçları sunar. İşlemsel e-posta yazılımı, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için iletişim süreçlerini kolaylaştırır, müşteri deneyimlerini geliştirir ve operasyonel verimliliği artırır.

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AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Oracle Bulut, Oracle Corporation tarafından sunulan ve Oracle Corporation tarafından yönetilen veri merkezlerinden oluşan küresel bir ağ aracılığıyla sunucular, depolama, ağ, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir bulut bilişim hizmetidir. Şirket, bu hizmetlerin talep üzerine İnternet üzerinden sağla...

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021

Postmark

Postmark

postmarkapp.com

Postmark, işlem e-postanızı müşterilere her zaman zamanında teslim eder.

Emma

Emma

myemma.com

Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Geliştiriciler düşünülerek oluşturulmuş, e-posta göndermenizi, almanızı ve izlemenizi sağlayan güçlü İşlemsel E-posta API'leri. Bugün daha fazlasını öğrenin!

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Mailjet ile e-posta göndermenizi kolaylaştırın ve satışlarınızı artırın. Tüm e-posta ve SMS ihtiyaçlarınızı tek ve güçlü bir hizmetle karşılıyoruz.

Sender

Sender

sender.net

E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

İşlemsel E-posta Hizmeti: Garantili ve anında teslimat İşlemsel e-postalarınız önemli bilgiler taşır. ZeptoMail, tüm bu önemli e-postaları anında ileten güvenilir ve emniyetli bir hizmettir. Yüksek hızlı teslimat ve mükemmel gelen kutusu yerleşimi ile ZeptoMail, müşterilerinizi artık bekletmeyeceği...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

Dünyanın ilk tahmine dayalı e-posta istihbarat platformu, markaların benzeri görülmemiş veri görünürlüğüyle e-posta performansını tahmin etmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor.

Courier

Courier

courier.com

Courier, bildirimleri tasarlamanın ve iletmenin en akıllı yoludur. Bir kez tasarlayın ve tek bir API aracılığıyla e-posta, Slack, SMS, push ve daha fazlası gibi herhangi bir kanala teslim edin.

Knock

Knock

knock.app

Geliştiriciler için bildirim altyapısı. Knock, sizinle ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Müşteri deneyiminizi geliştirecek araçlara sahip, müşteri hizmetleri ekibiniz için oluşturulmuş hepsi bir arada müşteri etkileşimi platformunu keşfedin. Daha fazla bilgi edin!

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.

Transpond

Transpond

transpond.io

Transpond'u deneyin - Kullanımı kolay pazarlama paketi. Müşterilerinize göndermek ve işinizi büyütmek için dikkat çekici iletişimler oluşturun.

Jango Mail

Jango Mail

jangomail.com

JangoMail. Kurumsal Düzeyde E-posta Dağıtımı. E-postanız Sizin Yolunuz. Canlı destek. Gerçek Zamanlı Raporlama. 888-465-2646.

MailerSend

MailerSend

mailersend.com

ah

Big Mailer

Big Mailer

bigmailer.io

Uygun Fiyatlı E-posta Pazarlama Platformu - Toplu + Damlama + İşlemsel - 1.000 Kişiye Kadar Ücretsiz BigMailer tüm önemli e-posta kampanya türlerini destekler (toplu, otomasyon, damlama, otomatik yanıtlayıcılar, e-postaya rss ve işlemsel) ve yüksek hacimli gönderenlerin tüm e-postalarını birleştirme...

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend, ürün bildirimlerinizi API öncelikli bir yaklaşımla kolaylaştıran güçlü bir bildirim altyapısıdır. Tek bir bildirim API'si ile birden fazla kanalda işlem, cron ve etkileşim bildirimleri oluşturun ve iletin. SuprSend ile neler elde edersiniz? - Kolay istemci yönetimi için çoklu kiracı desteğ...

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

Elastic Email, en uygun maliyetli teslimat motoru üzerine kurulmuş bir pazarlama platformudur. Halihazırda e-postalarını gönderen on binlerce şirkete katılın!

Turbosmtp

Turbosmtp

serversmtp.com

TurboSMTP, hem işletmeler hem de bireyler için e-posta dağıtımını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir SMTP (Basit Posta Aktarım Protokolü) hizmetidir. TurboSMTP ile kullanıcılar, e-postalarını verimli ve güvenli bir şekilde gönderebilir ve mesajlarının alıcıla...

Act-On

Act-On

act-on.com

B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.

CritSend

CritSend

critsend.com

CritSend teslim edilebilirlik sorunlarınızın çözümüdür. 2007 yılında kurulan CritSend, işlemsel e-postaların teslim edilebilirlik zorluğuyla yüzleşecek ilk hizmeti geliştirdi. CritSend'in hedefi: Müşterilerinizin gelen kutusuna e-postaların teslimini kolaylaştırmak. Teslim edilebilirlik zorluklar...

Primailer

Primailer

primailer.com

E-posta Pazarlamayla İşinizi Büyütmek İstiyorsunuz. O halde PRIMAILER, E-posta gönderebileceğiniz ve sonuç odaklı Toplu Posta Kampanyaları yapabileceğiniz Sizin İçin Var. En İyi Toplu E-posta Servis Sağlayıcısıyla Kolay Adımlarla Toplu E-postalar Oluşturun ve Daha Fazla Satış Elde Edin. * Teslim E...

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend ile müşterilerinizle ve personelinizle SMS, ses, e-posta, zengin medya, doğrudan posta ve daha fazlası aracılığıyla iletişim kurun. Tekliden web uygulamasına, API'ye veya entegrasyona göre ölçeğe kadar.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews, sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsü içinde Yolculuk Tasarımından geçerek, genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine kadar Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütm...

Routee

Routee

routee.net

Routee, gelişmiş Web ve API otomasyon çözümleri tasarlayan, geliştiren ve dağıtan lider bir bulut iletişim sağlayıcısıdır. Sağlam platformu ve ölçeklenebilir API'si sayesinde dünya çapındaki şirketlerin, perakende işletmelerinin ve hizmet sağlayıcıların hedef kitleleriyle etkili bir şekilde iletişim...

SMTP.com

SMTP.com

smtp.com

SMTP.com, yüksek hacimli e-postaları zahmetsizce göndermenizi ve izlemenizi sağlayan birinci sınıf bir e-posta dağıtım ve e-posta aktarma çözümüdür.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Yeterli dönüşüm alamıyor musunuz? Potansiyel müşterileri çekmek, geliştirmek ve ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için her sektöre yönelik bu en iyi e-posta akışı fikirlerini kullanın.

sendwithus

sendwithus

sendwithus.com

Sendwithus, küçük ekiplerin işlemsel e-postaları kaynak kodları dışında yönetmelerine yardımcı olarak iş akışlarının kolaylaştırılmasına ve her zaman markaya uygun e-postaların sağlanmasına olanak tanır.

Maropost

Maropost

maropost.com

E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!

rapidmail

rapidmail

rapidmail.com

Rapidmail ile herkes başarılı haber bültenleri oluşturabilir ve gönderebilir. Kullanımı kolay, güvenilir teslimat özelliğine sahip ve tamamen GDPR uyumlu olan bu ürünle, uzman pazarlama bilgisine ihtiyaç duymadan modern haber bültenleri gönderebileceksiniz. Bugün Rapidmail'e güvenen 200.000'den faz...

Freshmarketer

Freshmarketer

freshmarketer.com

Freshmarketer, pazarlama ekiplerinin yaşam döngüleri boyunca her temas noktasında daha kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunmalarına yardımcı olur. Benzersiz alıcı deneyimleri oluşturmak için hedef kitlenizin davranışı ve etkileşimi hakkında bilgi edinin. Yapay zeka sohbet robotlarını kullanar...

Ongage

Ongage

ongage.com

Ongage, 2011 yılında e-posta pazarlaması konusunda tutkulu girişimci profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Bugün, e-posta pazarlamacılarının, CRM'nin, sadakatin ve otomasyon yöneticilerinin gönderimleri, segmentleri, erişimi ve etkileşimi kolayca optimize etmesine olanak tanıyarak bü...

Doppler Relay

Doppler Relay

dopplerrelay.com

Doppler Relay, İşlemsel E-postalarınızın ulaşmasını garanti eden ve gerçek zamanlı olarak ayrıntılı analizlere erişmenizi sağlayan, işlemsel bir e-posta hizmetidir. Ekli dosyaları, faturaları, kart ekstrelerini ve şifre sıfırlamalarını göndermek hiç bu kadar kolay, güvenli ve etkili olmamıştı.

Mailsoftly

Mailsoftly

mailsoftly.com

Mailsoftly, kişilerinize kişiselleştirilmiş e-postalar ve haber bültenleri göndermek için tasarlanmış ücretsiz bir e-posta pazarlama aracıdır. E-posta pazarlama başarınızı garanti ediyoruz. Bu amaçla ilk e-posta kampanyanız için ücretsiz beyaz eldiven müşteri desteği ve danışmanlığı sunuyoruz. Bu ot...

Infobip

Infobip

infobip.com

Infobip Email API, yüksek hacimli e-postaları SMTP veya HTTP API üzerinden anında ileten bir e-posta gönderme altyapısıdır. E-postaların gecikme olmadan teslim edilmesiyle mükemmel bir müşteri deneyimi sağlanmasına yardımcı olur ve teslim edilebilirliği en üst düzeye çıkararak geliri artırır. İşlems...

Mailazy

Mailazy

mailazy.com

Mailazy, Parola Sıfırlama E-postaları, OTP E-postaları, Hoş Geldiniz E-postaları vb. gibi kullanım senaryolarının gereksinimlerini karşılayan bir İşlemsel E-posta Platformudur. Mailazy platformu, işlem e-postalarını sorunsuz bir şekilde göndermenize ve e-posta teslim edilebilirliğini izlemenize yard...

Tarvent

Tarvent

tarvent.com

Tarvent, sınırlı bütçelere sahip, hızlı büyüyen küçük işletmeler için oluşturulmuş bir pazarlama otomasyonu ve e-posta pazarlama çözümüdür. Amacımız, en büyük rakiplerimizden bazılarının kurumsal düzeydeki özelliklerini herkesin karşılayabileceği bir fiyata sunmaktır. Çoğu durumda, bu gelişmiş özell...

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

E-posta bizim işimiz. Mesajlarınızın iletilmesini sağlamak bizim önceliğimizdir. Ve olağanüstü hizmet bizim sözümüzdür. E-postalarınızın kolay ve güvenilir şekilde teslim edilmesi sanatını ve bilimini mükemmelleştirmek için 15 yıldan fazla zaman harcadık. İşletmenizin boyutu veya karmaşıklığı ne olu...

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Kasplo e-posta pazarlama yazılımı, optimum performans ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır. Güçlü müşteri tutma, yaşam döngüsü ve dönüşüm deneyimlerini yaşayın.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...

SMTP2GO

SMTP2GO

smtp2go.com

SMTP2GO ölçeklenebilir, güvenilir e-posta teslim edilebilirlik çözümüdür. Dünya çapındaki sunucular, sağlam bir API ve güçlü raporlama bizi diğerlerinden ayırıyor. Ücretsiz planımızı deneyin!

AhaSend

AhaSend

ahasend.com

AhaSend, işlemsel e-postalarda uzmanlaşmış bağımsız bir E-posta Servis Sağlayıcısıdır (ESP). AhaSend'in hizmetleri, işlem e-postalarınızın güvenilir ve verimli bir şekilde iletilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Diğer ESP'ler sizi parantez içine alır veya kişi listenizdeki alıcı sayısına göre üc...

CloudMailin

CloudMailin

cloudmailin.com

CloudMailin, web uygulamanızda gelen e-posta mesajlarını bir HTTP POST isteği aracılığıyla almanıza olanak tanıyan ölçeklenebilir bir bulut çözümüdür. Güvenli, hızlı ve kurulumu kolaydır ve dünyanın en büyük web siteleri ve uygulamalarından bazıları için gelen e-postaları destekler.

edrone

edrone

edrone.me

Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...

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