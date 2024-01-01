Kanal İçi Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Kanal içi pazarlama yazılımı, markaların kanal pazarlamacılarıyla, iş ortaklarıyla (perakendeciler, acenteler, distribütörler ve satıcılar gibi) ve ajanslarla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmasına ve ölçeklenebilir pazarlama programları yürütmesine olanak tanır. Bu yazılım, yerel pazarlamacılar veya kanal ortakları için özelleştirilebilir içerik deneyimlerinin kurulumunun yanı sıra marka adına dijital pazarlama kampanyalarının yürütülmesini de kolaylaştırır. Dağıtılmış pazarlama yazılımı olarak da bilinen bu yazılım, kanal ortaklarına sürekli pazarlama desteği sunarak şirketlerin markalaşmayı yönetmesine ve kanal performansını izlemesine yardımcı olur. Öncelikle şirket ile ortakları arasındaki iletişimi ve içerik alışverişini kolaylaştıran iş ortağı yönetimi yazılımlarından farklı olarak kanal yoluyla pazarlama yazılımı, özellikle pazarlama sürecinin otomatikleştirilmesine odaklanır. Kampanya ve pazarlama içeriği oluşturmaya yönelik araçlar sağlayarak şirketlerin maliyetlerini azaltır. Pazarlamacılar bu yazılımı, yerel pazarlama için finansmanı optimize etmek ve dağıtılmış ağları aracılığıyla reklam ve yerel pazarlama mesajlarını genişletmek için kullanır. Aynı zamanda pazarlama iş akışlarını kolaylaştıran ve kampanya sonuçlarını ölçen pazarlama otomasyon yazılımının aksine, kanal yoluyla pazarlama yazılımı, kanal ortakları tarafından markaları güçlendirmek ve geliri artırmak için özel olarak kullanılır. Markalara, dağıtılmış ağlarda pazarlama malzemelerinin kullanımı üzerinde daha fazla kontrol sağlarken, iş ortaklarına pazarlama içeriğini özelleştirme konusunda esneklik sunar. Kanal içi pazarlama yazılımı genellikle CRM yazılımıyla bütünleşerek iş ortaklarının pazarlama amacıyla olası satışları ve ek kayıtları yüklemesine olanak tanır. Kanal İçi Pazarlama kategorisine dahil olmak için bir ürünün: * Kanal ortaklarının otomatik bir platform aracılığıyla pazarlama materyallerine, varlıklarına ve araçlarına erişmesine izin verin. * Müşteri adayı yetiştirme, müşteri adayı puanlama ve müşteri adayı takibi de dahil olmak üzere müşteri adayı yönetimi yetenekleri sağlayın. * Etkili, ölçeklenebilir ve marka uyumlu pazarlama kampanyalarının uygulanmasında kanal ortaklarına yardımcı olun. * E-postaları, etkinlikleri, dijital reklamları ve diğer ölçümleri kapsayan kanal içi pazarlama programlarının başarısını izlemek için raporlama özellikleri sunun.