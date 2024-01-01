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Metinden Konuşmaya Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Metinden konuşmaya (TTS) yazılımı, metin formatlarını kusursuz bir şekilde gerçekçi ses çıkışlarına dönüştürerek en son teknolojinin ön saflarında yer alır. Konuşma sentezi olarak da adlandırılan TTS, çeşitli metin belgelerini ve web sayfalarını ustaca yorumlayan hayati bir yardımcı araç olarak hizmet eder. Uygulamaları farklı sektörlere yayılıyor; işletmeler, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek, etkileşimi artırmak ve verilere erişilebilirliği geliştirmek için onun yeteneklerinden yararlanıyor. Yapay zekadaki gelişmeler sayesinde, modern TTS sistemleri artık son derece doğal seslere sahip olup, çoğu zaman sentezlenmiş ve özgün konuşma arasındaki ayrıma meydan okuyor. TTS yazılımının en son sürümleri, farklı ihtiyaç ve tercihleri karşılamak üzere uyarlanmış bir dizi özellikle donatılmıştır. Kullanıcılar çeşitli sesler arasından seçim yapabilir, hızı ve perdeyi ayarlayabilir, çoklu dil desteğinden yararlanabilir ve hatta sesleri belirli gereksinimlere uyacak şekilde özelleştirebilir. Bu esneklik, kullanıcıların okuma deneyimini değiştirmesine, dil engellerini aşmasına ve anlamayı geliştirmesine olanak tanır. Ayrıca, sentezlenmiş seslerin web sitelerine veya uygulamalara entegrasyonu, uygulama programlama arayüzleri (API'ler) aracılığıyla sorunsuz hale getirilir. TTS teknolojisi sağlayıcılarını ses tanıma veya konuşmayı metne dönüştürme yazılımlarından ayırmak önemlidir; zira ikincisi konuşma verilerini metne dönüştürmek yerine metne dönüştürür. Ek olarak, doğal dil anlama (NLU) yazılımı, sentezlenmiş konuşma seslerinin uygun duraklamalar, tonlamalar ve ifadelerle mümkün olduğunca doğal olmasını sağlayarak TTS sistemlerinin çıktısını şekillendirmede önemli bir rol oynar. Bir ürünün Metinden Konuşmaya kategorisine dahil edilmek üzere değerlendirilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * Yazılı metni doğal görünen konuşmaya dönüştürün * API'ler gibi bağlayıcılar aracılığıyla uygulamalarla ve web siteleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olun * Ses seviyesi, perde ve duygusal nüanslar dahil olmak üzere sentezlenmiş seslerin çeşitli yönleri üzerinde kontrol sağlayın.
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
VEED
veed.io
Video düzenleme basitleştirildi. Tek tıklamayla videolar oluşturun. Altyazı ekleyin, sesi yazıya dökün ve daha fazlasını yapın.
ElevenLabs
elevenlabs.io
Şimdiye kadarki en gerçekçi ve çok yönlü yapay zeka konuşma yazılımı. Onbir, hikaye anlatımı için en iyi araçları arayan yaratıcılara ve yayıncılara en ilgi çekici, zengin ve gerçeğe yakın sesleri getiriyor.
Speechify
speechify.com
Daha akıllıca okuyun, daha zor değil. Lider metin-konuşma okuyucumuzla dinleyerek dokümanlar, makaleler, PDF'ler, e-postalar (okuduğunuz her şey) üzerinde güç sağlayın.
D-ID
d-id.com
Geleceğe Yönelik Üretken Yapay Zeka. Tek bir düğmeye dokunarak konuşan avatarların yer aldığı özelleştirilmiş videolar üreterek işletmelere ve içerik oluşturuculara süper güçler kazandırın.
HeyGen
heygen.com
AI İLE 10 KAT DAHA HIZLI ETKİLEYİCİ VİDEOLAR OLUŞTURUN HeyGen ile tanışın - Ekibiniz için en iyi AI video oluşturma platformu.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse için gerçek zamanlı AI ses değiştirici. Güvenle konuşun ve benzersiz, ultra gerçekçi, insan benzeri ses değiştiricilerle duygularınızın parlamasına izin verin.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker, konuşma sentezi hizmetleri sağlayan ve İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Çince, Japonca, Korece, Vietnamca vb. dahil olmak üzere birçok dili ve çeşitli ses stillerini destekleyen ücretsiz bir metinden konuşmaya aracıdır. Bunu metinleri ve e-kitapları yüksek sesle okumak ve...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Basit metinleri kullanarak AI tarafından oluşturulan videoları hızlı bir şekilde oluşturun. Metahuman ile Çoklu Dil TTS'yi destekleyin. Gerçekçi Yapay Zeka Avatarı ile konuşun.
Descript
descript.com
Descript ile ses ve videonuzu kaydedin, yazıya dökün, düzenleyin, karıştırın, ortak çalışın ve ustalaşın. Ücretsiz indirin →.
Synthesia
synthesia.io
Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun. Kullanımı kolay, ucuz ve ölçeklenebilir. Doğrudan tarayıcınızdan, gerçek kişi sunum yapan kişilerle ilgi çekici videolar hazırlayın
FakeYou
fakeyou.com
AI Müzik, Metinden Konuşmaya, Sesten Sese. FakeYou'nun derin sahte teknolojisiyle favori karakterlerinizin istediğiniz her şeyi söyleyen seslerini veya videolarını oluşturun.
Narakeet
narakeet.com
Gerçekçi Metinden Konuşmaya Kullanarak Kolayca Seslendirme Oluşturun. Sesinizi kaydetmeye, hataları düzenlemeye ve resim ile sesi senkronize etmeye zaman harcamayı bırakın. Sadece komut dosyanızı yazın veya yükleyin, 500'den fazla sesimizden birini seçin ve birkaç dakika içinde profesyonel ses vey...
Rask.ai
rask.ai
Pahalı tercümanlara elveda deyin. Amacımız yapay zeka ile insan kadar iyi bir dublaj ve çeviri deneyimi sunmak
Fliki
fliki.ai
Gerçekçi sesleri kullanarak komut dosyalarından veya blog gönderilerinden 2 dakika içinde videolar oluşturun!
Resemble.ai
resemble.ai
Sesinizi ücretsiz olarak kopyalamak için Resemble'ın Yapay Zeka Ses Oluşturucusunu kullanın! Resemble'ın Gerçek Zamanlı Konuşmadan Konuşmaya yazılımıyla kulağa gerçekçi gelen yapay zeka sesleri oluşturun.
PlayHT
play.ht
AI destekli metinden ses üretecine. Çevrimiçi Yapay Zeka Ses Oluşturucumuzu ve en iyi sentetik sesleri kullanarak gerçekçi Metin Okuma (TTS) sesi oluşturun. Metni anında doğal sesli konuşmaya dönüştürün ve MP3 ve WAV ses dosyaları olarak indirin.
Wavel AI
wavel.ai
Wavel, videolar ve yerelleştirme için en iyi metinden konuşmaya ses çözümlerini sunar. Seslerimiz doğal, net ve doğrudur ve platformumuzun kullanımı kolaydır.
dupdub
dupdub.com
DupDub, gerçekçi metinden konuşmaya sesler üreten en iyi çevrimiçi yapay zeka ses oluşturucusudur. Ses değiştiricimizi/dönüştürücümüzü kullanarak 400'den fazla metinden konuşmaya insan benzeri sesi anında dönüştürün!
Revoicer
revoicer.com
Human Souding AI metinden konuşmaya çevrimiçi. ONLINE en iyi yapay zeka ses oluşturucusu seçildi. Satış Videoları, Eğitim Videoları, Podcast Videoları için çevrimiçi olarak en gerçekçi Yapay Zeka Metin Okuma
Voicemaker
voicemaker.in
Çevrimiçi Metin Okuma, metni son derece insani, doğal sese sahip yapay zeka seslerine dönüştürür. Seslerinizi MP3, WAV ses formatında indirebilirsiniz. Dünya çapında 130 dilde 1000'den fazla AI Sesimiz var.
LOVO
lovo.ai
Metaverse için Sesiniz. Web'deki en gerçekçi yapay zeka seslerini yakalayın.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Üretken yapay zeka ve sizin tarafınızdan desteklenen metinden videoya dönüştürme. Rephrase Studio, video prodüksiyonunun karmaşıklığını ortadan kaldıran, birkaç dakika içinde dijital avatarla profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir metinden videoya dönüştürme platformudur.
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
Elai.io
elai.io
Yalnızca metinden AI videoları oluşturun. Kamera, stüdyo ve yeşil ekran kullanmadan dakikalar içinde sunum yapan kişiyle özelleştirilmiş AI videoları oluşturun.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio ile dakikalar içinde AI videosu oluşturun. VidVoice ile canlı video konferansı dublajlayın. AI videosunu API'mızla kişiselleştirin ve ölçeklendirin. Ücretsiz deneyin.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle, profesyonel ve amatör podcast yayıncılarının üretim kalitesinde podcast'leri saniyeler içinde oluşturmasına, düzenlemesine ve dağıtmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir ses ve video oluşturma platformudur. Şirketin misyonu, profesyonel ama aynı zamanda eğlenceli, kullanımı kolay a...
Speakatoo
speakatoo.com
En iyi Metin Okuma AI aracı olan Speakatoo ile tüm Hint Dillerindeki herhangi bir Metni Sese dönüştürün. 700'den fazla Erkek ve Kadın Metin Okuma doğal sesine erişin.
Verbatik
verbatik.com
VERBATIK AI destekli metinden konuşmaya oluşturma. AI Voice Generator'ı ve en iyi sentetik sesleri kullanarak Gerçekçi Metin Okuma (TTS) sesi oluşturun. Metni anında doğal sesli konuşmaya dönüştürün ve MP3 ve WAV ses dosyaları olarak indirin.
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai, 1000'den fazla AI sesiyle en iyi metinden konuşmaya dönüştürücülerden biridir. Çevrimiçi olarak gerçekçi Metinden Konuşmaya ses oluşturun. Daha fazla özelliğe göz atmak için dokunun.
Colossyan
colossyan.com
Yapay zeka aktörleriyle videolar oluşturun; zamanınızı stüdyolarda harcamayı bırakın. Profesyonel video düzenlemeyi herhangi bir eğitim veya ileri düzey beceri gerektirmeden Colossyan Creator'a bırakın. Sadece metninizi yazın ve birkaç dakika içinde 70'ten fazla dilde videonuz hazır olsun.
Coqui
coqui.ai
Seslendirme yapmanın yeni bir yolu. En iyi yol. Coqui Studio: üretken yapay zeka aracılığıyla gerçekçi, duygusal metinden konuşmaya.
Dubverse
dubverse.ai
Videoları Dublajlamanın en kolay (ve büyülü) yolu. Tek tuşla içeriğinizi çok dilli hale getirin ve daha fazla kişiye ulaşın.
Oxolo
oxolo.com
URL'leri dakikalar içinde büyüleyici videolara dönüştürmek için Oxolo'nun yapay zekasını kullanın. Düzenleme becerisi gerekmez. Ürünler ve daha fazlası için çarpıcı videoları dışa aktarın. Ücretsiz deneyin!
Hour One
hourone.ai
15 dakikadan kısa sürede AI video içeriği oluşturun. Herhangi bir metni, slaytı veya istemi dakikalar içinde profesyonel sunucu liderliğindeki videolara dönüştürün. Herhangi bir dilde
Blogcast
blogcast.host
Kaydetmeden bir Podcast oluşturun. Metinden konuşmaya teknolojisini kullanarak blog gönderilerinizden ve podcast'ler, videolar ve daha fazlasına yönelik içeriklerden net, doğal sese sahip konuşmalar oluşturun. Mikrofona gerek yok!
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer, AI metnini insan içeriğine dönüştürebilen gelişmiş bir AI algılama kaldırıcıdır. Yapay Zeka tespitini atlayacak kadar özgün görünmesini sağlamak için doğal, insani yazma stillerini kullanarak Yapay Zeka metnini insancıllaştırabilir.
Leelo
leelo-ai.com
Leelo Makale Okuyucusu ve Metinden Konuşmaya aracı. LEELO ile yazılı içeriği zahmetsizce doğal görünen konuşmaya dönüştürün. Sunumlar, pazarlama videoları ve sesli kitaplar için mükemmeldir.
iMyFone
filme.imyfone.com
Biz, yaptığımız işe tutkuyla bağlı dinamik bir insan grubu olan iMyfone'uz. Misyonumuz, deneyiminizi tazelemek için yenilikçi, kullanımı kolay ve bütçe dostu yazılımlar geliştirmektir. YILDIZ ÜRÜNÜ: 1. iMyFone D-Back: iPhone, iPad, iPod touch'ınız için WhatsApp, Viber, WeChat, Kik, Line, fotoğraflar...
Ai Sofiya
aisofiya.com
Ai Sofiya, çevrimiçi olarak reklam metni oluşturabilen ve Metin-Konuşma dönüşümü yapabilen süper bir yapay zeka aracıdır. ARTI +135 dil ve lehçede +840'ın üzerinde gerçekçi ses kullanarak saniyeler içinde herhangi bir metin için gerçekçi sesler oluşturun.
Typecast
typecast.ai
Metninizi gerçeğe yakın konuşmaya dönüştürebilen çevrimiçi yapay zeka ses oluşturucu. 300'den fazla hiper gerçekçi ses. İçeriğinizi tam istediğiniz gibi oluşturun!
SpeechEasy
speecheasyapp.com
Kolay dinleme için yüksek kaliteli sesler. Yapay zeka ve Makine öğreniminin gücünden yararlanarak metni sese dönüştürmek için basit ve kullanımı kolay bir çözüm oluşturduk. SpeechEasy™, hareket halindeyken, evde veya ofiste dinlemeyi anlamayı ve tüketmeyi kolaylaştıran stüdyo kalitesinde sentetik s...
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1mi...
BeyondWords
beyondwords.io
Sorunsuz metinden konuşmaya yayıncılık. BeyondWords ile siz ve ekibiniz metni ilgi çekici sese dönüştürebilirsiniz. Hepsi bir arada sesli CMS ve AI seslerimizle yayınlama iş akışınızı geliştirin veya özel bir ses oluşturun.
SteosVoice
cybervoice.io
Herkes için Yapay Zekanın ses telleri. 1. Benzersiz içerik oluşturun; 2. Dub videoları, bağışlar, bağımsız oyunlar, modlar; 3. Podcast'ler oluşturun; 4. Destekçilerinizi tebrik edin; 5. Sesinizle para kazanın.
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI, hızlı transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, meta veri oluşturma ve yapay zeka ana bilgisayar etkileşimlerini etkinleştirme gibi özellikler sunarak podcast üretimini kolaylaştırmak için gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanan bir platformdur.
Free text to speech
text-to-speech.online
Ücretsiz metin okuma, metni çeşitli özelleştirmelerle doğal ve pürüzsüz insan sesine dönüştüren güçlü ve ücretsiz bir çevrimiçi metinden konuşmaya sentezleme aracıdır. Kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği 100'den fazla konuşmacı sağlar, çoklu dil ve lehçeleri destekler ve hatta Çince-İngil...
Respeecher
respeecher.com
Respeecher, orijinal konuşmacıdan ayırt edilemeyecek bir konuşma yaratan bir ses klonlama yazılımıdır. Hedef sesinizin her yönüne hakim olmak için gelişmiş yapay zeka ve makine öğrenimini kullanıyoruz. Klasik dijital sinyal işleme algoritmalarını tescilli derin üretken modelleme teknikleriyle birle...
Speaktor
speaktor.com
Speaktor, herhangi bir metin dosyasını alıp konuşmaya dönüştüren ve size okuyan bir metinden konuşmaya dönüştürücüdür. Bu AI destekli metin okuma uygulaması, herhangi bir yazılı kelimeyi konuşmaya dönüştürür. Konuşma, düşünceleri ve fikirleri tüketmek ve paylaşmak için daha uygun hale geldi. Dijita...
Pipio
pipio.ai
Profesyonel AI videoları oluşturmak artık yalnızca yazmak, tıklamak ve sürüklemekle çok kolay. Pipio, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilen 100'den fazla gerçekçi sanal sözcü sunar. Bu AI avatarları, farklı aksanlarla 40'tan fazla dilde konuşabilir ve pazarlama, satış, e-Öğrenim,...
Kukarella
kukarella.com
Mükemmel ses netliği, tempo, tonlama ve telaffuzla seslendirme yapın. Kukarella'da en iyi yapay zeka sinir seslerini deneyebilirsiniz. Tüm ticari haklar dahildir. Kukarella, ücretli planlarımızdan herhangi birinde ticari kullanıma uygun, 130 dilde ve aksanda 800'ün üzerinde yapay zeka sesine erişim...
Speechson
speechson.com
AI ses oluşturucu çevrimiçi. Gerçekçi ve doğal seslerle metni hızlı ve kolay bir şekilde konuşmaya dönüştürün.
DubWiz
dubwiz.com
DubWiz, tamamen modern yapay zeka teknolojilerine dayalı bir video çeviri ve dublaj hizmetidir. Şirketinizin ürün videosunu yerel pazar için Japonca'ya, örneğin Almanca'ya kolayca kopyalamanıza ve yerelleştirmenize olanak tanır. Veya YouTube'da canlı bir yemek tarifini Arapça'dan Fransızca'ya çeviri...
Genmo
genmo.ai
Genmo, etkileşimli, sürükleyici üretken sanatın yaratılması ve paylaşılması için bir platformdur. Videolar, animasyonlar ve daha fazlasını oluşturarak Genmo'da 2D görüntülerin ötesine geçin. Hikayelerinizi anlatmak için ihtiyaç duyduğunuz formatlarda medya oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.
Woord
getwoord.com
Word, gerçekçi insan seslerini kullanarak metni yüksek kaliteli, doğal sese dönüştüren bir metin okuma (TTS) hizmetidir. Kullanıcıların web'deki herhangi bir metin içeriğini ses dosyalarına dönüştürmesine olanak tanır. Word, doğal sesli konuşmayı sentezlemek için gelişmiş yapay zeka ve makine öğren...
Vbee AI
vbee.vn
Vbee Text-To-Speech (text-to-speech teknolojisi), yapay zekayı başarıyla uygulayan ve insan gibi, duyguları olan, “zihin” ruhuna sahip doğal bir ses üreten bir teknoloji hizmetidir… Vbee TTS çözümü, topluluğun Sesle dijital içeriği otomatik, hızlı ve ekonomik bir şekilde oluşturun. 50'den fazla dil ...
Listen2It
getlisten2it.com
Listen2It, metin içeriğinin ses versiyonunu saniyeler içinde otomatik olarak oluşturur. Kullanıcılar, 75 farklı dilde 600'den fazla gerçeğe yakın metin ve konuşma sesi arasından seçim yaparak markalarına benzersiz bir ses kazandırabilir. Buna ek olarak listen2It, kullanıcıya perde, hız, ton gibi gel...
Listnr AI
listnr.ai
Listnr, Listnr Inc. tarafından geliştirilen ve gelişmiş yapay zeka seslerini kullanarak metni gerçekçi konuşmaya dönüştüren çevrimiçi bir metinden konuşmaya aracıdır. Temel özellikler şunları içerir: * 142 dilde 900'den fazla ses * Doğal, insana benzeyen seslendirmeler * Perde, hız, duraklamalar vb....