Test Yönetim Araçları - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Test yönetimi araçları, geliştirme ekiplerine yazılım testlerini organize etme, izleme ve sürdürme konusunda yardımcı olur. Yazılım test araçlarının veya test otomasyon yazılımının aksine, bu araçlar testleri yürütmek için tasarlanmamıştır. Bunun yerine, test yönetimi çözümleri, geliştiricilerin test senaryolarını ve sonuçlarını, eyleme geçirilebilir raporlara dönüştürülebilen depo benzeri bir yapıda saklamasına olanak tanır. Bu araçlar, yazılım test araçları, test otomasyon yazılımı ve diğer geliştirme araçlarıyla entegre olur. Test yönetimi yazılımı, test çözümleri tarafından kullanılan test senaryolarını ve koşullarını sağlar. İşletmeler, test yönetimi araçlarını kullanarak, yazılım geliştirme sırasında gözden geçirilmesi gereken tüm testleri verimli bir şekilde izleyebilir ve şirket genelinde standartlaştırılmış test koşulları sağlayabilir.