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Etiket Yönetim Sistemleri - En Popüler Uygulamalar
Dijital pazarlama bağlamında etiket, web sayfalarına, mobil uygulamalara ve diğer dijital platformlara yerleştirilmiş kısa bir JavaScript kodu pasajını ifade eder. Etiketler, birinci taraf kullanıcı verilerinin toplanması amacına hizmet ederek işletmelerin kullanıcı davranışları ve tercihleri hakkında bilgi edinmesine olanak tanır. Etiket yönetim sistemleri (TMS), bu etiketlerin çeşitli dijital özelliklerde yönetilmesi sürecinin basitleştirilmesinde ve düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Şirketler, etiket yönetimi sistemlerinden yararlanarak etiketlerin dağıtımını, bakımını ve takibini verimli bir şekilde yönetebilir ve BT veya geliştirme ekiplerine olan bağımlılığı azaltabilir. Bu merkezi yaklaşım yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda dijital pazarlama kampanyalarının daha hızlı yinelenmesini de kolaylaştırıyor. Etiket yönetimi sistemlerini kullanmanın başlıca avantajlarından biri çevikliği teşvik etme yetenekleridir. Pazarlamacılar, kapsamlı teknik bilgiye ihtiyaç duymadan, gelişen kampanya gereksinimlerine göre etiketleri hızlı bir şekilde ekleyebilir, düzenleyebilir veya kaldırabilir. Ek olarak, bu sistemler genellikle etiket testi yetenekleri ve A/B testi çözümleriyle entegrasyon gibi gelişmiş özelliklerle birlikte gelir ve pazarlamacıların stratejilerini gerçek zamanlı veri analizlerine dayalı olarak optimize etmelerine olanak tanır. Etiket Yönetimi kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * Kullanıcı verilerini toplayın ve merkezileştirin: Sistem, çeşitli dijital temas noktalarından birinci taraf kullanıcı verilerini verimli bir şekilde toplamalı ve birleştirmelidir. * Kullanıcı dostu bir arayüz sunun: Platform, farklı düzeyde teknik uzmanlığa sahip kullanıcılara uygun, kapsamlı kodlama bilgisine olan ihtiyacı ortadan kaldıran sezgisel bir arayüz sağlamalıdır. * Kapsamlı bir etiket kitaplığı veya kataloğu sağlayın: Dijital kanallarda sorunsuz uygulama için kullanıcıların çeşitli önceden yapılandırılmış etiketlere erişimi olmalıdır. * Etiket testi yetenekleri sağlayın veya A/B testi çözümleriyle entegre edin: Sistem, kampanya performansını ve kullanıcı katılımını artırmak için etiketlerin test edilmesini ve optimizasyonunu kolaylaştırmalıdır. * Kullanıcı katılımını ve davranışlarını izleyin ve izleyin: Platform, kullanıcıların kullanıcı etkileşimlerini izlemesine ve analiz etmesine olanak tanıyarak veriye dayalı karar alma ve kampanya iyileştirmesine olanak sağlamalıdır. Genel olarak etiket yönetimi sistemleri, çeşitli dijital kanallardaki kullanıcı verilerini verimli bir şekilde yönetip bunlardan yararlanarak işletmelerin dijital pazarlama çabalarının tüm potansiyelinden yararlanmalarını sağlamada önemli bir rol oynar.
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Google Tag Manager
google.com
Etiket yönetimi artık daha kolay. Kodu düzenlemeden tüm web sitesi etiketlerinizi yönetin. Google Etiket Yöneticisi basit, güvenilir ve kolayca entegre edilebilen etiket yönetimi çözümlerini ücretsiz olarak sunar.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
Piwik PRO
piwik.pro
Web siteleri ve uygulamalardaki müşteri yolculuğunu analiz edin. Kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine odaklanan bir analiz paketi; Google Analytics'e mükemmel bir alternatif.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io, UTM'lerinizi ekibinizle oluşturmanın, paylaşmanın ve senkronize etmenin en iyi yoludur. Dağınık e-tablolar kullanmayı bırakın ve analizlerinizde iyi kampanya verileri elde edin.
Tealium
tealium.com
Tealium, kurumsal etiket yönetimi, bir API merkezi, makine öğrenimine sahip bir müşteri veri platformu ve veri yönetimi ürünleri satan, 2008 yılında San Diego, Kaliforniya'da kurulmuş, ABD merkezli bir Amerikan şirketidir.
Ixkio
ixkio.com
Standart ve kimlik doğrulama NFC etiketleri için tam özellikli bir NFC Etiketi yönetim platformu. Esnek ve güçlü kontrol için yönlendirme yönetimi, doğrudan yanıt ve API seçenekleri sunar. Onlarca etiketten yüzbinlerce etikete kadar yönetimi için planlar ve seçenekler. NFC etiketi ve QR kodu birleşt...
Tag Inspector
taginspector.com
Tag Inspector, pazarlama, analiz ve yönetişim profesyonelleri için tasarlanmış bir etiket denetleme ve izleme platformudur. Büyük bir siteyi veya çok markalı bir kuruluşu yönetiyorsanız Tag Inspector'ın kapsamlı etiket kitaplığı ve denetim işlevleri paketi, verilerinizin kuruluşunuz genelinde eksiks...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar ge...
Stape
stape.io
Sunucu tarafı izlemeyi ayarlamak zor olabilir. Kapsamlı hizmet paketimizle hemen başlayın.
JENTIS
jentis.com
JENTIS Etiket Yöneticisi: GDPR uyumlu izleme ve kanıtlanmış araçlarla %100 veri kalitesi
TAGLAB
taglab.net
TAGLAB, kuruluş personeline kodlama becerileri olmasa bile etkili otomasyon çözümleri sunan, onların martech verilerini ve yığın kurulumlarını yönetmelerine yardımcı olan uzmanlaşmış bir limited şirkettir. TAGLAB, kullanıcıların web sitesi etiketlerini denetlemesine, analizlerin ve pazarlama verile...
Monita
getmonita.io
Monita, etiket izleme ve denetimini kolaylaştıran kurumsal bir veri kalitesi platformudur.
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak'in yapay zeka destekli ve tamamen erişilebilir Dijital Deneyim Platformu, içerik ve ticareti alıcının yolculuğunda ön plana koyuyor. Geniş ölçekte kişiselleştirilmiş içerik, yapay zeka odaklı ticari arama, ürünler ve önerilerle müşteri her zaman mümkün olan en iyi deneyimi yaşayarak kazanı...
Commanders Act X
commandersact.com
Commanders Act, Müşteri Veri Platformunun çeşitli uygulamaları sayesinde verilerden yararlanarak dijital ekiplerin daha verimli çalışmasına yardımcı olan bir Avrupalı şirkettir. Commanders Act, veri yönetimini optimize ederek kampanyaların uygulama hızını artırır, kullanıcı deneyimini geliştirir,...
Apollo
apolloplatform.com
Apollo, analitik uygulamalarını otomatikleştiren ve kuruluşların dijital analitik yatırımlarından yatırım getirisini artırmasına olanak tanıyan bir SaaS ürünüdür. Uygulamanızın kalitesini ve ekibinizin verimini artırın; böylece anlamlı iş kararları almak için güvendiğiniz verileri kullanmaya odaklan...
AnyTrack
anytrack.io
AnyTrack, herhangi bir dönüşüm veri kaynağını favori analiz platformlarınızla (Google Analytics, Facebook Dönüşüm API'si, Google Ads API ve daha fazlası) anında izleyen ve senkronize eden güçlü bir araçtır. AnyTrack, pazarlama ekosisteminizdeki dönüşüm verilerini birleştirerek, reklam ajanslarının k...
StackPile
stackpile.io
Stackpile, web sitenize saniyeler içinde uygulamalar, etiketler ve entegrasyonlar yüklemenize ve birleşik bir API kullanarak analizleri izlemenize olanak tanır.
DataTrue
datatrue.com
DataTrue, web sitesi etkinliğini izleyen etiketler için kurumsal düzeyde güvence sağlamada uluslararası bir liderdir. Dağıtım yönetimimiz, denetimimiz ve proaktif izlememiz, müşterilerimizin etiket işlemlerini yönetmelerine ve topladıkları verilerin kalitesini doğrulamalarına yardımcı olur. Bu, diji...
ObservePoint
observepoint.com
Web siteleri karmaşıktır. Bunlar şirketinizin imajı ve büyümesi ile müşterilerinizin gizliliği ve güveni açısından çok önemlidir. Ancak web sitelerinde o kadar çok dinamik parça ve sayfa bulunur ki, bunların hepsine her zaman ayak uydurmak neredeyse imkansızdır. ObservePoint'in Web Yönetişim platfo...
Blue Triangle
bluetriangle.com
Her kırmızı ışık aynı değildir. Her iş fırsatı da değildir. Mavi Üçgen, bozuk bağlantılar, stokta kalmama, hemen çıkma ve çıkış oranları ve çok daha fazlası gibi teknik, güvenlik, iş ve pazarlama KPI'larının tek bir özelleştirilebilir kontrol panelinde birleşik takibini sağlar. Dijital deneyim izlem...
Tagmate
tagmate.app
Etiket yönetimi sistemimizle pazarlama ve analiz etiketlerini %100 doğrulukla ayarlayın. GA4 Etiket Uygulama ve Taşıma işlemini Tagmate Aracıyla gerçekleştirin.