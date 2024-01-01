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SVG Düzenleyicileri - En Popüler Uygulamalar
SVG (Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri) düzenleyicileri, web grafikleri, animasyonlar ve ölçeklenebilir resimler için yaygın olarak kullanılan XML tabanlı vektör görüntü formatları olan SVG dosyalarını oluşturmak, düzenlemek ve değiştirmek için tasarlanmış yazılım araçlarıdır. Bu düzenleyiciler, grafik tasarımcılarının, web geliştiricilerinin ve sanatçıların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir dizi özellik sunarak onlara görsel olarak ilgi çekici ve ölçeklenebilir görselleri hassas ve esnek bir şekilde oluşturma olanağı sağlar.
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Figma
figma.com
Figma, macOS ve Windows için masaüstü uygulamaları tarafından etkinleştirilen ek çevrimdışı özelliklere sahip, öncelikle web tabanlı bir vektör grafik düzenleyicisi ve prototip oluşturma aracıdır. Android ve iOS için Figma Mirror yardımcı uygulamaları, Figma prototiplerinin mobil cihazlarda görüntül...
Penpot
penpot.app
Penpot, alanlar arası ekiplere yönelik ilk Açık Kaynak tasarım ve prototip oluşturma platformudur. İşletim sistemlerine bağımlı olmayan Penpot web tabanlıdır ve açık web standartlarıyla (SVG) çalışır. Herkes için ve topluluk tarafından güçlendiriliyor.
Boxy SVG
boxy-svg.com
Boxy SVG, illüstrasyonların yanı sıra logolar, simgeler ve diğer grafik tasarım öğelerini oluşturmaya yönelik bir vektör grafik düzenleyicisidir. Öncelikle SVG dosya formatındaki çizimleri düzenlemeye odaklanmıştır. Program, Windows, macOS, Chrome OS ve Linux tabanlı işletim sistemleri için hem web ...
Vecta
vecta.io
Vecta, ekipler için güçlü bir Javascript tabanlı eklenti sistemine sahip, gerçek zamanlı, işbirliğine dayalı bir SVG düzenleyicisidir. Dahil edilen binlerce sembolle kolayca genişletin ve otomatikleştirin veya akış şemaları, UML, ağ, izometrik ve web diyagramları oluşturun. PNG, JPG ve küçültülmüş S...
Vectorpea
vectorpea.com
Vectorpea Çevrimiçi Vektör Düzenleyici, vektör grafiklerini, AI, SVG ve PDF dosyalarını düzenlemenizi sağlar!
SVG Viewer
svgviewer.dev
SVG Viewer, SVG'leri görüntülemek, düzenlemek ve optimize etmek için kullanılan çevrimiçi bir araçtır.