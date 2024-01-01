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Abonelik Gelir Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Şirketler, SaaS gibi aboneliğe dayalı ürün ve hizmetlerin satışlarını izlemek için abonelik gelir yönetimi yazılımından yararlanıyor. Bu yazılım, en karlı abonelik planlarının ve müşteriyi elde tutma ve kaybetmeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesine yardımcı olur. Satış ekipleri, abonelik iptallerine yol açabilecek sorunları azaltmak için bu çözümleri proaktif olarak kullanıyor. Satış yöneticileri, satış performansını izlemek, yeni müşteriler çekmek ve mevcut müşterileri elde tutmak için bu yazılımı kullanır. Ayrıca muhasebeciler ve kontrolörler, şirketin mali durumunu değerlendirmek için abonelik geliri verilerini kullanır. Abonelik gelir yönetimi yazılımı, bağımsız bir ürün olarak veya daha geniş bir abonelik yönetimi paketinin parçası olarak sunulabilir. Ayrı olarak satıldığında abonelik yönetimi ve abonelik analiz yazılımıyla entegre olması gerekir.
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Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee, 2000'den fazla SaaS işletmesi için uçtan uca yinelenen faturalandırmayı, abonelik yönetimini ve otomatik faturalamayı destekleyen lider abonelik faturalandırma yazılımıdır.
Adapty
adapty.io
Uygulama içi abonelikler için hepsi bir arada hizmet. iOS, Android, React Native, Flutter, Unity ve Web desteğiyle uygulamaları geliştirin, optimize edin ve büyütün.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
Sage Intacct
intacct.com
Her büyüklükteki şirketin muhasebe ve finansal yönetim yazılımı için AICPA'nın ilk ve tek tercih edilen sağlayıcısı ile yatırım getirisini artırın ve kuruluşunuzu dönüştürün.
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Younium
younium.com
Younium, ölçeklenebilir bir abonelik işini yürütmek için hepsi bir arada bir platformdur. B2B şirketleri için Abonelik Yönetimi, Abonelik Faturalandırması, Ödemeler, Finansal Bilgiler ve Abonelik Kontrol Panellerini içerir.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
Recurly
recurly.com
Recurly, dünya çapında binlerce işletme için kurumsal sınıf abonelik faturalandırma yönetimi sağlar.
RevenueCat
revenuecat.com
Uygulama İçi Abonelikler Artık Kolaylaştı. RevenueCat, uygulama içi abonelikleri uygulamayı ve yönetmeyi, müşteri verilerini analiz etmeyi ve iOS, Android ve web'de yinelenen geliri artırmayı kolaylaştırır.
Regpack
regpack.com
Müşterilerinizi kaydedin, ücretlendirin ve yönetin. Regpack, kuruluşların hizmetlerine çevrimiçi olarak kaydolmasına ve ücretlendirme yapmasına olanak tanıyan bir katılım çözümüdür.
EQUP
equp.com
Kullanışlı, Uygun Fiyatlı, Etkili Gerçek anlamda performans gösteren bir Premium CRM Yazılımı! Pazarlama, satış ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek akıllı bir CRM'nin ötesine geçen EQUP ile işletmenizi güçlendirin hepsi bir arada bir yazılımda.
Qonversion
qonversion.io
Mobil öncelikli şirketler için abonelik veri platformu. Uygulamanızı daha hızlı büyütmek için platformlar arası abonelik altyapısı, a/b testi, gelir analitiği, etkileşim otomasyonu ve entegrasyonların tümü tek bir yerde.
Abowire
abowire.com
Aboneliklerinizi yönetmek için muhasebe yazılımı kullanmayın. Abowire ile bunu doğru şekilde yapın! Abowire, Avrupa'da abonelik satışı yapan Alman Abo-Platformudur. Sürekli geliri artırın ve teknik operasyon maliyetlerini 4 kat azaltın Abonelerin katılım, ödeme ve faturalandırmalarını, çoklu fatural...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (2006'da kuruldu) yazılım, Saas ve dijital ürün şirketleri için tasarlanmış birinci sınıf e-ticaret çözümleri sağlayıcısıdır. Yüksek verimli şirket içi araçlar aracılığıyla çevrimiçi satış yönetimi ve optimizasyon sürecinin tam otomasyonunu sağlıyoruz. Kullanıcı için optimize edilmiş p...
Apphud
apphud.com
Güvenebileceğiniz uygulama içi abonelik altyapısı. Apphud, uygulama içi aboneliklerle mobil uygulamalar oluşturmanın ve büyütmenin daha akıllı bir yolunu sunar. Geliştirmeyi basitleştirerek, gerçek zamanlı veriler ve araçlar sağlayarak geliri artırın.
Leapfin
leapfin.com
Tek Gelir Platformu. Tek Yer Tek Şema. Leapfin'in Finansal Veri Platformu ve Gelir Yardımcı Defteri, Finans, BT ve Sistem ekiplerinizi doğru ve erişilebilir finansal verilerle güçlendirir.
Vindicia
vindicia.com
Bir Amdocs şirketi olan Vindicia, abonelik yönetimi ve sürekli gelir alanında dünya çapında bir liderdir.
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
Stax Bill
staxbill.com
Stax Bill tekrarlamayı otomatik hale getirir, böylece büyük resme odaklanabilirsiniz. İşletmeler, yinelenen faturalandırmayı, ödemeleri ve gelir tahakkukunu otomatikleştirirken abonelik faturalandırması ve yönetimini tüm yönleriyle basitleştirerek, müşteri yaşam döngüsü yönetimini kolaylaştırabilir ...
Glassfy
glassfy.io
Glassfy SDK size iOS, Android ve web üzerinde uygulama içi abonelik altyapısı, gerçek zamanlı kullanıcı abonelik etkinlikleri ve kullanıma hazır gelir artırma araçları sunar.
Subscript
subscript.com
Eski tarz faturalandırma ve analiz yazılımlarına veda etmenin zamanı geldi! Subscript ile tanışın: B2B SaaS şirketlerinin faturalandırma, gelir tanıma ve analiz işlemlerini otomatikleştirmesinin modern ve esnek yolu. Finans liderleri Subscript'i seviyor çünkü ekiplerine ayda 20 saatten fazla tasarru...
Rebillia Platform
rebillia.com
Her türlü işletmeye uygun, tamamen özelleştirilebilir, esnek ve ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde yinelenen siparişler ve abonelik faturalandırma motoru. Rebillia, müşteriler için benzersiz bir abonelik modeli ve sorunsuz bir kayıt süreci oluşturmak için gerekli araçları sağlar: - Tamamen yerleşik öd...
TrueRev
truerev.com
TrueRev, modern SaaS şirketleri için tamamen uyarlanabilir faturalandırma ve gelir platformudur. Dünyanın önde gelen SaaS şirketleri ve finansal liderleriyle işbirliği içinde oluşturulan TrueRev, işletmelerin abonelik gelirini yönetmesine, izlemesine ve en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Quick...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar, karmaşık abonelik ve kullanıma dayalı faturalandırmayı otomatikleştirebilen, alacakları yönetebilen, analiz sağlayan, esnek gelir tanıma iş akışları kurabilen ve kullanım verileri ölçümünü otomatikleştirebilen, New York merkezli bir Tekliften Nakde platformudur. Zenskar, finans ekiplerinin ...
Freemius
freemius.com
Freemius, premium ve ücretsiz yazılım, eklenti, tema, şablon ve SaaS satışında yeni standarttır.
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove'un abonelik platformu, yenilikçi markaların ve perakendecilerin, tek seferlik satın alma işlemlerini yinelenen işlemlere dönüştürerek müşterileriyle sürekli, son derece kârlı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Dollar Shave Club, The Honest Company ve OLLY gibi hızla büyüyen markalar, sür...
Maxio
maxio.com
Maxio olarak B2B SaaS şirketlerinin bir sonraki büyüme aşamasına geçmelerine yardımcı oluyoruz. Finansal operasyon platformumuz, faturalandırma, abonelik yönetimi, gelir ve gider muhasebesi ve SaaS ölçümleri ve analitiği de dahil olmak üzere B2B SaaS'ın benzersiz finansal zorluklarını karşılamak üze...
Cleeng
cleeng.com
Dakikalar içinde D2C video ticaret platformunuzu oluşturun ve abonelerinizi yıllarca elinizde tutun. Abonelerinizin yolculuğunun kolay ve güçlü yönetimi, cihazlar arası, abonelerinizi elde tutmak için etkili bir araç
Recharge
rechargepayments.com
Aboneliğe öncelik veren markalar için büyüme çözümü. En yenilikçi e-ticaret markalarının 20.000'den fazlası, müşteri tabanlarını büyütmek ve korumak için Recharge'ı kullanıyor.
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
Abonelik Yönetimi Yazılımıyla Gelir Artışını Hızlandırın. Daha fazla müşteri katılımıyla etkinleştirme, dönüştürme, elde tutma ve hesap genişletme oranlarını iyileştirirken şirketlerde agresif büyümeyi artırmak.
Ordway
ordwaylabs.com
İşletmelerin ölçeklendirilmesine yönelik, şirketlerin ürünleri fiyatlandırma, fatura gönderme, ödeme toplama ve geliri kabul etme yöntemlerini basitleştiren faturalandırma ve gelir otomasyon platformu. KOBİ pazarı için tasarlanan bulut tabanlı platform, alacak hesapları ve gelir tanıma işlevlerindek...