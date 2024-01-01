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Abonelik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Abonelik yönetimi yazılımı, şirketlere aboneliğe dayalı ürünlerin satışıyla ilgili tüm etkinlikleri izlemede yardımcı olur. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) en yaygın abonelik modeli olmaya devam ederken, giderek artan sayıda şirket abonelik modelleri aracılığıyla dijital ve hatta fiziksel ürünler sunuyor. Bu yazılım çok yönlüdür ve aboneliğe dayalı bir işte, özellikle satış, pazarlama ve muhasebe gibi çeşitli departmanlara fayda sağlar. Bu kategorideki ürünler yazılım paketleri veya bağımsız çözümler olarak mevcuttur. Paketler, abonelik faturalandırması ve gelir yönetimi yazılımı gibi birden fazla işlevi tek bir pakette birleştirir. Bunun aksine, bağımsız yazılım, tek bir entegre sistem içerisinde abonelik yönetimi için kapsamlı özellikler sağlar. Ayrıca abonelik yönetimi yazılımı, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri ve muhasebe yazılımı gibi diğer sistemlerle de entegre olabilir.
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Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Aylık 4 milyondan fazla destekçiden maaş alan 200.000'den fazla yaratıcıya katılın.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Pabbly
pabbly.com
İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
2Checkout
2checkout.com
Ödemeleri çevrimiçi olarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kabul edin. 2Checkout.com, kredi kartlarını, PayPal'ı ve banka kartlarını kabul etmenize yardımcı olan çevrimiçi bir ödeme işleme hizmetidir.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl, blogunuzdan, sosyal medyanızdan veya bağlantı yapıştırabileceğiniz herhangi bir yerden dijital ürünleri doğrudan hedef kitlenize satmanızı kolaylaştırır
Sage Intacct
intacct.com
Her büyüklükteki şirketin muhasebe ve finansal yönetim yazılımı için AICPA'nın ilk ve tek tercih edilen sağlayıcısı ile yatırım getirisini artırın ve kuruluşunuzu dönüştürün.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Younium
younium.com
Younium, ölçeklenebilir bir abonelik işini yürütmek için hepsi bir arada bir platformdur. B2B şirketleri için Abonelik Yönetimi, Abonelik Faturalandırması, Ödemeler, Finansal Bilgiler ve Abonelik Kontrol Panellerini içerir.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
Recurly
recurly.com
Recurly, dünya çapında binlerce işletme için kurumsal sınıf abonelik faturalandırma yönetimi sağlar.
Subbly
subbly.co
Subbly, herhangi bir abonelik iş modelini başlatmanıza, çalıştırmanıza ve büyütmenize olanak tanıyan hepsi bir arada bir ticaret platformudur. 2 haftalık ücretsiz denemenizi bugün başlatın.
EQUP
equp.com
Kullanışlı, Uygun Fiyatlı, Etkili Gerçek anlamda performans gösteren bir Premium CRM Yazılımı! Pazarlama, satış ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek akıllı bir CRM'nin ötesine geçen EQUP ile işletmenizi güçlendirin hepsi bir arada bir yazılımda.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo, B2C ve B2B E-ticaret, Sipariş Yönetimi, Kişiselleştirme ve Satış Noktası için güvenebileceğiniz birleşik ticaret çözümleri sunar.
Rainex
rainex.io
Rainex; abonelik oluşturma, faturalandırma ve tüm rutin faturalandırma süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik basit ve esnek işlevselliğe sahip bir platformdur.
Abowire
abowire.com
Aboneliklerinizi yönetmek için muhasebe yazılımı kullanmayın. Abowire ile bunu doğru şekilde yapın! Abowire, Avrupa'da abonelik satışı yapan Alman Abo-Platformudur. Sürekli geliri artırın ve teknik operasyon maliyetlerini 4 kat azaltın Abonelerin katılım, ödeme ve faturalandırmalarını, çoklu fatural...
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc, küçük ve orta ölçekli dergi ve gazete yayıncılarına yönelik uygun fiyatlı, bulut tabanlı abone yönetimi yazılımıdır. Abonelerinizi hızlı ve kolay bir şekilde ekleyin, yenileyin ve güncelleyin. Siparişleri çevrimiçi alın. Sayıları ve promosyon ürünlerini geri satın. Abonelerinizin dijital...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (2006'da kuruldu) yazılım, Saas ve dijital ürün şirketleri için tasarlanmış birinci sınıf e-ticaret çözümleri sağlayıcısıdır. Yüksek verimli şirket içi araçlar aracılığıyla çevrimiçi satış yönetimi ve optimizasyon sürecinin tam otomasyonunu sağlıyoruz. Kullanıcı için optimize edilmiş p...
Vindicia
vindicia.com
Bir Amdocs şirketi olan Vindicia, abonelik yönetimi ve sürekli gelir alanında dünya çapında bir liderdir.
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
Stykite
stykite.com
Stykite, saas ürününüzü yeni coğrafyalara başlatmanıza ve ölçeklendirmenize olanak tanıyan tam kapsamlı bir abonelik yönetimi platformudur. Ödeme ağ geçitleri önceden entegre edilmiştir ve stykite ayrıca satış vergisi, risk ve diğer uyumlulukların da sahibidir.
Rebill
rebill.com
Rebill, Latin Amerika'da yinelenen tahsilatlara ve finansal otomasyona yönelik bir çözümdür. Satıcılar, önceden oluşturulmuş tak-çalıştır ödeme sayfasını kullanarak dakikalar içinde abonelik ve üyelik satmaya başlayabilir ve finansal süreçlerini tek yerden yönetebilirler.
PayRequest
payrequest.io
PayRequest, SaaS İşletmeleri ve KOBİ'lere yönelik Kodsuz Faturalandırma ve Abonelik Platformudur. PayRequest, ödeme bağlantıları, ödeme sayfaları, abonelikler, bağış sayfaları ve daha fazlası gibi ödeme çözümleri sunmak için Stripe, Mollie, PayPal ve daha fazlası gibi ödeme ağ geçitleriyle entegre o...
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro, hepsi bir arada bir Abonelik ve Üyelik Yönetim Platformudur. Kod gerektirmeyen, ancak en üst düzeyde esneklik sağlayacak tüm geliştirme araçlarına sahip, kapsamlı ve kendi kendine hizmet veren bir platform. En İyi Pelcro Özellikleri: - Tek bir yerden kolayca abonelikler ve e-ticaret ürünleri...
Nummuspay
nummuspay.com
Nummuspay'in abonelik yönetimi ve kredi kartı işleme platformu, abonelik ve sürekli gelir sağlayan işletmeler için gelir yaşam döngüsünün tüm bölümlerini yönetir.
Crystallize
crystallize.com
Ürün takıntılı markalar ve ajanslar için süper hızlı, kafasız ticaret. Benzersiz ve akılda kalıcı ürün deneyimleri yaratın ve ürünlerinizi istediğiniz kanalda, istediğiniz ölçekte, hayal ettiğiniz şekilde satın.
circuly
circuly.io
circuly, web siteleri için fiziksel ürünleri kiralamayı satmak kadar kolay ve karlı hale getiren döngüsel ekonomili bir B2B SaaS'tır. Circuly, şirketlerin abonelik / hizmet olarak ürün modelini başarılı bir şekilde başlatmak ve ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
Buzops
buzops.com
Buzops bir spor salonu yönetim sisteminden daha fazlasıdır. Spor salonu sahiplerini güçlendirme ve fitness işinizin verimliliğini ve büyümesini artırmada özel bir ortak olma misyonuna sahip birleşik bir ekibiz. Michael, 2009 yılında kişisel bir eğitim şirketi kurdu ve şirketin beş lokasyonda gelirin...
Aria Systems
ariasystems.com
Günümüzün talep üzerine kurulu dünyasında, pazarın ihtiyaçları bir kuruşa dönüşebilir. Aria Systems, kurumsal şirketlere değişim için hız ve çeviklik kazandırıyor. Aria'nın bulut tabanlı para kazanma platformu, faturalandırmadaki darboğazları ortadan kaldırarak şirketlerin tekliflerini hızlı bir şek...
Upodi
upodi.com
Upodi, SaaS ve abonelik işletmeleri için fiyatlandırma, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştiren lider bir abonelik faturalandırma ve yönetim platformudur. Upodi, birinci sınıf yinelenen faturalandırma motoruyla çekirdek sistem altyapısı sağlayarak Avrupa ve dünyanın geri kalanı...
Rebillia Platform
rebillia.com
Her türlü işletmeye uygun, tamamen özelleştirilebilir, esnek ve ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde yinelenen siparişler ve abonelik faturalandırma motoru. Rebillia, müşteriler için benzersiz bir abonelik modeli ve sorunsuz bir kayıt süreci oluşturmak için gerekli araçları sağlar: - Tamamen yerleşik öd...
TrueRev
truerev.com
TrueRev, modern SaaS şirketleri için tamamen uyarlanabilir faturalandırma ve gelir platformudur. Dünyanın önde gelen SaaS şirketleri ve finansal liderleriyle işbirliği içinde oluşturulan TrueRev, işletmelerin abonelik gelirini yönetmesine, izlemesine ve en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Quick...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar, karmaşık abonelik ve kullanıma dayalı faturalandırmayı otomatikleştirebilen, alacakları yönetebilen, analiz sağlayan, esnek gelir tanıma iş akışları kurabilen ve kullanım verileri ölçümünü otomatikleştirebilen, New York merkezli bir Tekliften Nakde platformudur. Zenskar, finans ekiplerinin ...
Freemius
freemius.com
Freemius, premium ve ücretsiz yazılım, eklenti, tema, şablon ve SaaS satışında yeni standarttır.
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove'un abonelik platformu, yenilikçi markaların ve perakendecilerin, tek seferlik satın alma işlemlerini yinelenen işlemlere dönüştürerek müşterileriyle sürekli, son derece kârlı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Dollar Shave Club, The Honest Company ve OLLY gibi hızla büyüyen markalar, sür...
Billsby
billsby.com
Billsby zengin özelliklere sahip bir “Saas” yinelenen ödeme platformudur. Billsby, müşterilerin genellikle 1-2 saat içinde hızlı bir şekilde canlı yayına geçebilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olmak için işletmenizin hayata geçmesine yardımcı olmaya hazır, d...
Maxio
maxio.com
Maxio olarak B2B SaaS şirketlerinin bir sonraki büyüme aşamasına geçmelerine yardımcı oluyoruz. Finansal operasyon platformumuz, faturalandırma, abonelik yönetimi, gelir ve gider muhasebesi ve SaaS ölçümleri ve analitiği de dahil olmak üzere B2B SaaS'ın benzersiz finansal zorluklarını karşılamak üze...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ, çok düşük dönüşüm oranları nedeniyle zorunluluktan doğan TEK Performans E-ticaret Platformudur. Mağaza satışlarınız en son ne zaman %4, %6, %8, %10 veya daha fazla dönüşüm gösterdi? Checkout Champ, devrim niteliğindeki özelleştirilmiş ödeme, ön satın alma siparişi artışı ve akıllı te...
Cleeng
cleeng.com
Dakikalar içinde D2C video ticaret platformunuzu oluşturun ve abonelerinizi yıllarca elinizde tutun. Abonelerinizin yolculuğunun kolay ve güçlü yönetimi, cihazlar arası, abonelerinizi elde tutmak için etkili bir araç
Omeda
omeda.com
Omeda, hedef kitlenizi büyütmek, etkileşime geçirmek ve para kazanmak için hepsi bir arada, kapsamlı bir pazarlama teknolojisi platformudur. Müşteri Veri Platformu (CDP), E-posta ve Pazarlama Otomasyonu, Veri ve Onay Yönetimi, Abonelik Yönetimi ve çok sayıda Entegrasyondan oluşan Omeda, hiçbir ek ar...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir fiyat teklifi, faturalandırma ve gelir platformudur. Tamamen birleşik. Silo yok. Tekliften gelire kadar sıfır mutabakat. Dünyanın önde gelen SaaS şirketlerinden bazılarıyla işbirliği içinde tasarlanan Subskribe, etkileşimleri artırma, orta vadede ...
Recharge
rechargepayments.com
Aboneliğe öncelik veren markalar için büyüme çözümü. En yenilikçi e-ticaret markalarının 20.000'den fazlası, müşteri tabanlarını büyütmek ve korumak için Recharge'ı kullanıyor.
Ordway
ordwaylabs.com
İşletmelerin ölçeklendirilmesine yönelik, şirketlerin ürünleri fiyatlandırma, fatura gönderme, ödeme toplama ve geliri kabul etme yöntemlerini basitleştiren faturalandırma ve gelir otomasyon platformu. KOBİ pazarı için tasarlanan bulut tabanlı platform, alacak hesapları ve gelir tanıma işlevlerindek...