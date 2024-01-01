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Abonelik Faturalandırma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Abonelik faturalandırma yazılımı, aboneliğe dayalı ürün ve hizmetler sunan şirketlerin yinelenen faturalandırmasını denetler. Farklı abonelik planları ve faturalandırma aralıkları için fatura oluşturulmasını otomatikleştirir. Bu yazılım aynı zamanda doğru faturalandırmayı sağlamak için standart ve promosyon tekliflerini, paketlerini ve indirimleri de yönetir. Muhasebeciler geliri yönetmek için abonelik faturalandırmasını kullanırken, satış departmanları da bu yazılımı en çok satan ürün ve hizmetleri belirlemek ve tekliflerini pazar taleplerini daha iyi karşılayacak şekilde ayarlamak için kullanabilir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Pabbly
pabbly.com
İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
Sage Accounting
sage.com
Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.
Braintree
braintreepayments.com
PayPal, Venmo, kredi ve banka kartları, Apple Pay ve Google Pay'i işleyen bir çevrimiçi ödeme çözümüyle daha fazla alıcıya ulaşın ve daha yüksek dönüşüm elde edin.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee, 2000'den fazla SaaS işletmesi için uçtan uca yinelenen faturalandırmayı, abonelik yönetimini ve otomatik faturalamayı destekleyen lider abonelik faturalandırma yazılımıdır.
2Checkout
2checkout.com
Ödemeleri çevrimiçi olarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kabul edin. 2Checkout.com, kredi kartlarını, PayPal'ı ve banka kartlarını kabul etmenize yardımcı olan çevrimiçi bir ödeme işleme hizmetidir.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net, küçük işletmelerin kredi kartı ve e-Çek ödemelerini çevrimiçi, şahsen, mobil cihazlar ve daha fazlası aracılığıyla kabul etmesine yardımcı olarak ödeme işlemlerini destekler.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
DealHub.io
dealhub.io
Lider CPQ ve CLM tarafından sağlanan Gelir Artışı. Fiyat teklifleri ve sözleşmeler oluşturmak, alıcılarla etkileşime geçmek ve gerçek zamanlı alıcı içgörüleri elde etmek için birleşik bir platform.
PaySimple
paysimple.com
PaySimple hesabınızda oturum açın. Hesabınız yok mu? Çevrimiçi ödeme kabul etmeye başlamak, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerinizi otomatikleştirmek ve güvenli bir müşteri veritabanı oluşturmak için kaydolun.
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Invoiced
invoiced.com
Daha hızlı ödeme alın, daha az zaman harcayın ve daha iyi bir ödeme deneyimi sunun. Faturalandırılmış Alacak Hesapları Bulutu ile faturalandırmayı ve tahsilatları otomatikleştirin.
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Younium
younium.com
Younium, ölçeklenebilir bir abonelik işini yürütmek için hepsi bir arada bir platformdur. B2B şirketleri için Abonelik Yönetimi, Abonelik Faturalandırması, Ödemeler, Finansal Bilgiler ve Abonelik Kontrol Panellerini içerir.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Recurly
recurly.com
Recurly, dünya çapında binlerce işletme için kurumsal sınıf abonelik faturalandırma yönetimi sağlar.
EQUP
equp.com
Kullanışlı, Uygun Fiyatlı, Etkili Gerçek anlamda performans gösteren bir Premium CRM Yazılımı! Pazarlama, satış ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek akıllı bir CRM'nin ötesine geçen EQUP ile işletmenizi güçlendirin hepsi bir arada bir yazılımda.
Togai
togai.com
Togai'nin güvenilir ölçüm ve faturalandırma platformuyla kullanıma dayalı fiyatlandırma modellerini başlatın. Her boyuttaki ölçeği yönetebilecek şekilde oluşturulmuş kullanıma dayalı faturalandırma altyapısı.
Rainex
rainex.io
Rainex; abonelik oluşturma, faturalandırma ve tüm rutin faturalandırma süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik basit ve esnek işlevselliğe sahip bir platformdur.
Abowire
abowire.com
Aboneliklerinizi yönetmek için muhasebe yazılımı kullanmayın. Abowire ile bunu doğru şekilde yapın! Abowire, Avrupa'da abonelik satışı yapan Alman Abo-Platformudur. Sürekli geliri artırın ve teknik operasyon maliyetlerini 4 kat azaltın Abonelerin katılım, ödeme ve faturalandırmalarını, çoklu fatural...
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (2006'da kuruldu) yazılım, Saas ve dijital ürün şirketleri için tasarlanmış birinci sınıf e-ticaret çözümleri sağlayıcısıdır. Yüksek verimli şirket içi araçlar aracılığıyla çevrimiçi satış yönetimi ve optimizasyon sürecinin tam otomasyonunu sağlıyoruz. Kullanıcı için optimize edilmiş p...
PayWhirl
paywhirl.com
Dünyadaki en esnek abonelik ödeme yazılımı. PayWhirl, profesyonel satış abonelikleri, ön siparişler, ödeme planları ve çok daha fazlası gibi yinelenen faturalandırma işlemlerinizi yönetmenize yardımcı olacak güçlü widget'lar ve araçlar sağlar.
Vindicia
vindicia.com
Bir Amdocs şirketi olan Vindicia, abonelik yönetimi ve sürekli gelir alanında dünya çapında bir liderdir.
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
Transaction Cloud
transaction.cloud
HEPSİ BİR ARADA TAM HİZMET SAAS PLATFORMU Küresel ödemeler, satış vergileri, abonelikler, faturalandırma, bağlı kuruluş yönetimi hepsi tek bir yerde. Biz ödeme işlemenizi, otomatik satış vergisi tahsilatınızı ve gönderiminizi, bağlı kuruluş pazarlama yönetiminizi, abonelik yönetiminizi ve sahtekar...
Moesif
moesif.com
Güçlü bir gözlemlenebilirlik ve para kazanma platformuyla API kullanımını izleyin ve artırın.
BluLogix
blulogix.com
BluIQ, karmaşık faturalandırma gereksinimleri olan ve günümüzün abonelik devriminden yararlanmak isteyen kuruluşlar için özel olarak oluşturulmuş tek bulut tabanlı abonelik yönetimi platformudur. BluIQ, karmaşık faturalandırma gereksinimleri olan şirketlerin abonelik ve Hizmet Olarak faturalandırma ...
Billforward
app.billforward.net
Billforward, işletmelerin müşteri kaydetmesine, yinelenen ödemeleri toplamasına ve aboneliklerini yönetmesine yardımcı olan bir Y-birleştirici aboneliği ve yinelenen gelir faturalandırma platformudur. Billforward, en basitinden en karmaşıkına kadar bir dizi faturalandırma kullanım senaryosunu destek...
ChargeOver
chargeover.com
ChargeOver abonelik faturalandırma yazılımıdır. Faturaları, faturalandırmayı, ödeme kabulünü ve ihtarı otomatik hale getirirken aynı zamanda iş akışı sürecinize uyacak şekilde esnektir. ChargeOver, QuickBooks, Xero, Avalara, Zapier ve daha fazlasıyla entegredir. ChargeOver'ın .js'si, web kancaları v...
Subscript
subscript.com
Eski tarz faturalandırma ve analiz yazılımlarına veda etmenin zamanı geldi! Subscript ile tanışın: B2B SaaS şirketlerinin faturalandırma, gelir tanıma ve analiz işlemlerini otomatikleştirmesinin modern ve esnek yolu. Finans liderleri Subscript'i seviyor çünkü ekiplerine ayda 20 saatten fazla tasarru...
PayRequest
payrequest.io
PayRequest, SaaS İşletmeleri ve KOBİ'lere yönelik Kodsuz Faturalandırma ve Abonelik Platformudur. PayRequest, ödeme bağlantıları, ödeme sayfaları, abonelikler, bağış sayfaları ve daha fazlası gibi ödeme çözümleri sunmak için Stripe, Mollie, PayPal ve daha fazlası gibi ödeme ağ geçitleriyle entegre o...
Aria Systems
ariasystems.com
Günümüzün talep üzerine kurulu dünyasında, pazarın ihtiyaçları bir kuruşa dönüşebilir. Aria Systems, kurumsal şirketlere değişim için hız ve çeviklik kazandırıyor. Aria'nın bulut tabanlı para kazanma platformu, faturalandırmadaki darboğazları ortadan kaldırarak şirketlerin tekliflerini hızlı bir şek...
Upodi
upodi.com
Upodi, SaaS ve abonelik işletmeleri için fiyatlandırma, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştiren lider bir abonelik faturalandırma ve yönetim platformudur. Upodi, birinci sınıf yinelenen faturalandırma motoruyla çekirdek sistem altyapısı sağlayarak Avrupa ve dünyanın geri kalanı...
Rebillia Platform
rebillia.com
Her türlü işletmeye uygun, tamamen özelleştirilebilir, esnek ve ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde yinelenen siparişler ve abonelik faturalandırma motoru. Rebillia, müşteriler için benzersiz bir abonelik modeli ve sorunsuz bir kayıt süreci oluşturmak için gerekli araçları sağlar: - Tamamen yerleşik öd...
TrueRev
truerev.com
TrueRev, modern SaaS şirketleri için tamamen uyarlanabilir faturalandırma ve gelir platformudur. Dünyanın önde gelen SaaS şirketleri ve finansal liderleriyle işbirliği içinde oluşturulan TrueRev, işletmelerin abonelik gelirini yönetmesine, izlemesine ve en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Quick...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar, karmaşık abonelik ve kullanıma dayalı faturalandırmayı otomatikleştirebilen, alacakları yönetebilen, analiz sağlayan, esnek gelir tanıma iş akışları kurabilen ve kullanım verileri ölçümünü otomatikleştirebilen, New York merkezli bir Tekliften Nakde platformudur. Zenskar, finans ekiplerinin ...
Freemius
freemius.com
Freemius, premium ve ücretsiz yazılım, eklenti, tema, şablon ve SaaS satışında yeni standarttır.
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove'un abonelik platformu, yenilikçi markaların ve perakendecilerin, tek seferlik satın alma işlemlerini yinelenen işlemlere dönüştürerek müşterileriyle sürekli, son derece kârlı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Dollar Shave Club, The Honest Company ve OLLY gibi hızla büyüyen markalar, sür...
Billsby
billsby.com
Billsby zengin özelliklere sahip bir “Saas” yinelenen ödeme platformudur. Billsby, müşterilerin genellikle 1-2 saat içinde hızlı bir şekilde canlı yayına geçebilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olmak için işletmenizin hayata geçmesine yardımcı olmaya hazır, d...
Maxio
maxio.com
Maxio olarak B2B SaaS şirketlerinin bir sonraki büyüme aşamasına geçmelerine yardımcı oluyoruz. Finansal operasyon platformumuz, faturalandırma, abonelik yönetimi, gelir ve gider muhasebesi ve SaaS ölçümleri ve analitiği de dahil olmak üzere B2B SaaS'ın benzersiz finansal zorluklarını karşılamak üze...
Certinia
certinia.com
Certinia (eski adıyla FinancialForce), hizmet tahmini ve sunumundan müşteri başarısı yönetimine ve finansal planlama ve muhasebeye kadar hizmet operasyonlarının tüm yönlerini güçlendiren ve birbirine bağlayan bir İşletme Olarak Hizmetler platformu sunar. Şirketin Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA),...
Wingback
wingback.com
Wingback, SaaS fiyatlandırması ve paketlemesi için araçlar ve API'ler sağlar. Biz, SaaS girişimlerinin, ürünlerinin herhangi bir dizi özelliğini herhangi bir fiyatlandırma modelini kullanarak dağıtmasına olanak tanıyan bir altyapıyız. Teknik olmayan ekiplerin fiyatlandırma ve paketleme değişiklikler...
Cleeng
cleeng.com
Dakikalar içinde D2C video ticaret platformunuzu oluşturun ve abonelerinizi yıllarca elinizde tutun. Abonelerinizin yolculuğunun kolay ve güçlü yönetimi, cihazlar arası, abonelerinizi elde tutmak için etkili bir araç
Rev.io
rev.io
Rev.io, iletişim şirketlerine, kablosuz ve IoT sağlayıcılarına ve ses ve ağ MSP'lerine gelişmiş hizmet olarak faturalandırma (BaaS) sağlar. Rev.io, müşterilerin, son müşterilerin aboneliklerini, kullanımını, vergilendirmesini, faturalandırmasını ve ödeme işlemlerini etkili bir şekilde yönetmeleri iç...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir fiyat teklifi, faturalandırma ve gelir platformudur. Tamamen birleşik. Silo yok. Tekliften gelire kadar sıfır mutabakat. Dünyanın önde gelen SaaS şirketlerinden bazılarıyla işbirliği içinde tasarlanan Subskribe, etkileşimleri artırma, orta vadede ...
Recharge
rechargepayments.com
Aboneliğe öncelik veren markalar için büyüme çözümü. En yenilikçi e-ticaret markalarının 20.000'den fazlası, müşteri tabanlarını büyütmek ve korumak için Recharge'ı kullanıyor.
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
Abonelik Yönetimi Yazılımıyla Gelir Artışını Hızlandırın. Daha fazla müşteri katılımıyla etkinleştirme, dönüştürme, elde tutma ve hesap genişletme oranlarını iyileştirirken şirketlerde agresif büyümeyi artırmak.
Ordway
ordwaylabs.com
İşletmelerin ölçeklendirilmesine yönelik, şirketlerin ürünleri fiyatlandırma, fatura gönderme, ödeme toplama ve geliri kabul etme yöntemlerini basitleştiren faturalandırma ve gelir otomasyon platformu. KOBİ pazarı için tasarlanan bulut tabanlı platform, alacak hesapları ve gelir tanıma işlevlerindek...