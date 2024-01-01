İstatistiksel Analiz Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

İstatistiksel analiz yazılımı ürünleri, kullanıcılara karmaşık istatistiksel analizler yürütme konusunda yetki vermek için hazırlanmış özel uygulamalardır. Bu yazılım teklifleri, belirlenen veri kümelerinin organizasyonunu, yorumlanmasını ve sunumunu kolaylaştıran araçlarla donatılmıştır. Tipik olarak, veri yönetimi işlevlerini istatistiksel analiz için açıkça tasarlanmış özelliklerle birleştirirler. İstatistiksel analiz yetenekleri dizisi, diğerlerinin yanı sıra regresyon analizi, tahmine dayalı analitik ve istatistiksel modelleme gibi metodolojilere yönelik desteği kapsar. Öncelikle veri bilimcileri ve matematikçiler tarafından kullanılan istatistiksel analiz yazılımı araçları, sektöre özgü işlevleri de içerebilir. Bu özel özellikler bilimsel araştırmalara, maliyet modellemeye veya sağlık bilimlerine hitap edebilirken, diğerleri farklı endüstriler veya uygulamalarda çeşitli istatistiksel analizleri gerçekleştirebilecek kadar çok yönlüdür.