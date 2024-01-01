Yazılım Test Araçları - En Popüler Uygulamalar
Yazılım test yazılımı, geliştirme ekiplerine, yazılım geliştirme ve geliştirme projelerinin kalitesini değerlendirmek için gerekli yöntem ve araçları sağlar. Bu araçlar, ekiplerin yazılımın kullanılabilir olup olmadığını, doğru performans gösterip göstermediğini, hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını ve genel gereksinimlere uyup uymadığını belirlemesine yardımcı olur. Ek olarak, yazılım test araçları genellikle hata izleme ve proje yönetimi yazılımı gibi test yönetimi çözümlerini içerir. Bazı çözümler, yazılım test uzmanları ve geliştiriciler arasındaki işbirliğini geliştiren özellikler sunar. Test etkinliklerini izlemek ve sonuçları analiz etmek için çoğu çözüm, önceden tanımlanmış ölçümler ve KPI'lar içeren raporlama ve gösterge tabloları sağlar. Diğer test araçları veya geliştirme çözümleriyle entegrasyon da önemli bir özelliktir. Bu entegrasyon, geliştirme yaşam döngüsündeki yapı otomasyonu, sürekli teslimat ve sürekli dağıtım gibi diğer önemli etkinlikleri destekler.
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Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
UserTesting
usertesting.com
Human Insight Platformu UserTesting'den çevrimiçi müşteri deneyiminizi geliştirmeye yönelik kullanılabilirlik testi ve araştırma araçları. G2'nin 1 numaralı CX endüstri yazılımı.
BrowserStack
browserstack.com
TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine ...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Qase
qase.io
Manuel ve otomatik testler için tek bir çalışma alanı. Yazılım test çabalarını artırmaya yardımcı olan Geliştirme ve Kalite Güvence ekipleri için test yönetim sistemi.
Userfeel
userfeel.com
Abonelik veya aylık ücret gerektirmeden Kullandıkça Öde Kullanıcı Test Aracı. Test kullanıcısı başına yalnızca 30 ABD Doları tutarındaki yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin.
Sauce Labs
saucelabs.com
Web ve mobil uygulamalardan oluşan dünyanın en büyük sürekli test bulutu. Web tarayıcılarına, mobil emülatörlere, simülatörlere ve gerçek mobil cihazlara erişin.
Browserling
browserling.com
Çevrimiçi tarayıcılar arası test.
TestProject
testproject.io
Herkes için Ücretsiz Test Otomasyonu. Topluluk Destekli. TestProject, 1 numaralı test otomasyon topluluğu tarafından desteklenen web, mobil ve API testleri için ücretsiz, uçtan uca bir test otomasyon platformudur.
GetWhy
getwhy.io
Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikriniz...
UserZoom
userzoom.com
Kullanıcı deneyimi araştırması doğru yapıldı. UserZoom'un UX Insights Sistemi ile ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca üstün dijital deneyimler sunmak için daha derine, daha hızlı inebilirsiniz.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest'in QA platformu, kaliteli yazılım yayınlamanıza yardımcı olmak için kodsuz test otomasyonu ile profesyonel QA'yı birleştirir.
Loadster
loadster.app
Loadster, yüksek performanslı web siteleri ve uygulamalar için bulut hibrit yük testi çözümüdür. Darboğazları bulmak, kararlılığı artırmak ve kullanıcı deneyimini optimize etmek için sitelerinizi yük testi yapın.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Yeni Nesil Mobil Uygulamalar ve Çapraz Tarayıcı Test Bulutu Yeni nesil ürünümüzle benzersiz dijital deneyim sunun Yapay zeka destekli test bulut platformu. Tüm cihazlarda ve tarayıcılarda olağanüstü kullanıcı deneyimi sağlayın.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
Userlytics
userlytics.com
Müşteri ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için son teknoloji ürünü kullanıcı araştırma platformumuzdan ve 1,6 milyondan fazla küresel panelimizden yararlanın.
Waldo
waldo.com
Waldo, test otomasyonunu verimli bir şekilde ölçeklendirmek ve sürüm hızı ile ürün kalitesi arasında seçim yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmak için sıfırdan oluşturulmuş, hiçbir komut dosyası içermeyen tek kodsuz test çözümüdür.
Reflect
reflect.run
İnanılmaz hızlı otomatik test. Reflect, regresyon testlerinin oluşturulmasını kolaylaştırır ve sürdürülmesini kolaylaştırır. Yüksek büyüme gösteren ekipler, geliştirme hızını yavaşlatmadan hataları yakalamak için Reflect'i kullanıyor.
JunoOne
juno.one
Juno.one ile çalışın! İş verimliliğini daha önce hiç olmadığı gibi keşfedin. Juno.one, dünya çapındaki yazılım geliştirme şirketleri, yazılım dağıtım şirketleri ve yazılım entegratörleri için 1. sınıf ADLM çözümüdür. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü içerisinde her türlü projeyi oluşturabilir, test s...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, e-postayı yakalamanıza ve test etmenize olanak tanıyan, ürününüzü oluşturmanıza, test etmenize ve sunmanıza yardımcı olan bir e-posta test yazılımıdır.
Userback
userback.io
#1 GÖRSEL KULLANICI GERİ BİLDİRİM PLATFORMU Kullanıcı Geri Bildirimi [@#!#+$?%] Zordur. Bu nedenle 20.000'den fazla yazılım ekibi, geri bildirim döngülerini toplamadan kapatmaya kadar otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve yapılandırmak için Userback'i seçiyor. - Bağlamsal uygulama içi video ve ekra...
Autify
autify.com
Autify, herkesin otomasyon testi yapmasına olanak tanıyan kodsuz bir test otomasyon platformudur. Test senaryolarını sürdürmek için yapay zekayı (AI) kullanır.
Momentum Suite
momentumsuite.com
Çapraz Platform E2E Yazılım Test Çözümü. Manuel ve bireysel test çabalarıyla yüzleşmek yerine, kullanılabilirliğe daha fazla odaklanmanızı sağlayacak bir oyun alanı yaratıyoruz.
Bird Eats Bug
birdeatsbug.com
Bird, ekran yakalama araçlarından oluşan bir İsviçre çakısı. Ekranı, mikrofonu, kamerayı kaydetmeyi, ekran görüntüsü almayı, anında tekrarları göstermeyi son derece kolay hale getiriyor. Belirli e-postaları yazmaktan ve bir toplantı düzenlemekten çok daha hızlıdır. Ayrıca hataların raporlanması için...
RemotiveLabs
remotivelabs.com
Araç yazılımını prototiplemenin, test etmenin ve oluşturmanın daha basit bir yolu! RemotiveLabs, otomotiv yazılımı geliştirmedeki karmaşıklıkları azaltır, donanım soyutlamasını kolaylaştırır ve alana özgü diller ve kilitli süreçlerle eski araçlarla karşılaştırıldığında daha esnek bir ortam sunar. - ...
Beta Testing
betatesting.com
BetaTesting, dünya çapında 200.000'den fazla kullanıcıdan oluşan bir toplulukla gerçek dünya test hizmetleri sunmaktadır. Platformumuz, yeni kurulan şirketlerin ve büyük şirketlerin, tek oturumlu veya çok haftalık yinelemeler yoluyla geri bildirim, hata raporları, kullanılabilirlik videoları ve gerç...
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab, manuel QA mühendisleri için son teknoloji ürünü bir web aracıdır. Test senaryolarınızı kolayca yönetin ve bunları hatayla entegre edin İzleyiciler tek bir yerde!
Original Software
originalsoftware.com
Kurumsal test platformumuz, hatalardan ve başarısız güncellemelerden kaynaklanan riski azaltma ve test için harcanan zamandan %60'a kadar tasarruf sağlama konusunda yüzlerce şirket tarafından güvenilmektedir. ERP'nizde ve tüm teknoloji yığınınız genelinde testlerinizi yönetmek, yakalamak ve otomatik...
Testpad
testpad.com
Testpad, manuel testi etkili bir kontrol listesi yaklaşımıyla yeniden keşfeden, güzel ve basit bir test senaryosu yönetim aracıdır. Elektronik tablolardan daha kullanışlıdır. Ağır vaka yönetiminden daha çevik. Yazmaya daha az zaman ayırın, test etmeye daha fazla zaman ayırın.
Testkube
testkube.io
Testkube, tüm test araçlarınız ve test tanımlarınız, tetiklemeniz, ölçeklendirmeniz ve raporlamanız için tek bir pencere sağlayan bir test düzenleme platformudur. Sonuç olarak daha yüksek yapı kalitesi, daha düşük maliyetler ve daha hızlı pazara sunma süresi elde edilir. Testkube, bulut tabanlı uygu...
Functionize
functionize.com
Functionize, zorlu yazılım test sürecini otomatikleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini birleştiren akıllı bir test platformu sunar. Bulutta elastik ölçek testiyle test oluşturmayı geliştirmek, testlerdeki düzensizlikleri ortadan kaldırmak ve sürümleri hızlandırmak için her boy...
Testuff
testuff.com
Testuff, manuel ve otomatik yazılım testlerini yönetmek ve yürütmek ve kusurları raporlamak için SaaS tabanlı Test Yönetimi hizmeti sağlayıcısıdır.
TestGrid
testgrid.io
Test Altyapısı ve Uçtan Uca Test Bulutu TestGrid, gerçek mobil cihazları ve tarayıcıları bulutta veya şirket içinde barındırarak güvenli ve ölçeklenebilir test altyapısı sunar. Kullanıcılar, TestGrid ile yapay zeka destekli kodsuz testler, mobil uygulama, çapraz tarayıcı, görsel kullanıcı arayüzü te...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton, işletmelerin müşterilerine kusursuz mobil deneyimler sunabilmeleri için önde gelen mobil uygulama test platformudur. Kobiton'un esnek cihaz laboratuvarı yönetimi ve yapay zeka odaklı akıllı kalite paketi, mobil uygulamalara ilişkin en hızlı ve güvenilir bilgileri sunmak için dünya çapında 6...
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect, canlı kullanıcı davranışı verilerinin veri odaklı, makine liderliğindeki analizi yoluyla E2E test paketlerini sürekli olarak oluşturan, sürdüren ve geliştiren ilk otonom, uçtan uca (E2E) regresyon testi çözümüdür. Kritik test kapsamı boşluklarını gideren, uzun test paketi çalışma sürele...
BugBug
bugbug.io
BugBug, QA, test uzmanları, geliştiriciler ve ürün yöneticileri için düşük kodlu bir test otomasyon çözümüdür. Web siteleri ve web uygulamaları için uçtan uca testlerin tam otomasyonunu sunar. Araç, kullanıcıların regresyon testlerini otomatikleştirmesine ve genellikle BT altyapısıyla ilişkili maliy...
KTern.AI
ktern.com
KTern.AI, SAP merkezli Hizmet Olarak Dijital Dönüşüme (DXaaS) ilham verme ve demokratikleştirme vizyonuna sahip bir SAP Spotlight Ortağıdır. KTERn.AI, DXaaS Otomasyon Platformu ile kurumsal müşteriler ve iş ortakları için SAP yatırımlarında başarı sağlar. KTern.AI, kabilesel bilgi zekası ve veri oda...
Loadmill
loadmill.com
AI API Odaklı Yaklaşımla Test Otomasyonunu Basitleştirin: Web, Mobil ve Yük Testini Yeniden Tanımlama. UÇTAN UCA ÇÖZÜM Test Otomasyonu Yaşam Döngüsü Boyunca Yapay Zekadan Yararlanma Loadmill, test otomasyonu için mükemmel bir çözümdür. Platformumuz fiziksel cihazlara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin, bulutta barındırılan ve şirket içi küresel cihaz altyapısını, test otomasyonunu ve mobil, web, ses ve video için makine öğrenimi odaklı performans ve deneyim analitiği kalitesini birleştiren dünyanın ilk Dijital Deneyim Yapay Zeka Platformudur. HeadSpin, geliştirme yaşam döngüsü boyunca da...
TestLodge
testlodge.com
Test çalışmalarınızı basit ve akıcı bir şekilde yönetmenizi sağlayan, kullanıcı dostu, üretken bir çevrimiçi test senaryosu yönetim aracı. Kullanımı zahmetsiz olan TestLodge, QA ekiplerinin test senaryolarını ve test çalıştırmalarını kolayca yönetmesine olanak tanır. Birçok önde gelen sorun izleyici...
Cucumber
cucumber.io
Salatalık, spesifikasyonları ve test belgelerini tek bir bütün halinde birleştirir.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch, dünyanın her yerindeki QA ekipleri için gelişmiş bir test yönetim aracıdır. İşinizi kolaylaştırmaya ve ihtiyacınız olan her şeyi tek bir platformda sağlamaya inanıyoruz. Her şeyi kapsayan Test Senaryosu Yönetimi aracımızla testleri ve projeleri hızlandırmak çocuk oyuncağı olacak. QA Touch,...
mabl
mabl.com
mabl, ekiplere, üretken yapay zeka tarafından desteklenenler de dahil olmak üzere en yenilikçi özelliklerinin kalitesini ve amacını garanti etmelerini sağlayan, birleşik, yapay zeka destekli test otomasyon platformudur. Web, mobil, API, erişilebilirlik ve performansa yönelik kapsamlı testlerle mabl,...
TestQuality
testquality.com
TestQuality, geliştirme ve QA uzmanları tarafından geliştirilen ve sola kaydırma, BDD, TDD/ATDD ve sürekli test gibi test yaklaşımlarını güçlendiren modern bir test yönetimi aracıdır. Hızlıdır, kullanıcı dostudur, sağlamdır ve Jira, GitHub, Selenium, Jenkins ve daha fazlasıyla sorunsuz bir şekilde b...
Endtest
endtest.io
Testleri oluşturmak, sürdürmek ve yürütmek karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Endtest düşük kodlu platform, ekibinizdeki herkesin gelişmiş QA mühendisliği deneyimi olmadan web ve mobil uygulamalar için yüksek kapsamlı testler oluşturmasına olanak tanır.
Applitools
applitools.com
Applitools, ekiplerin geleneksel test uygulamalarıyla uğraşmadan kusursuz dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan bir test otomasyon platformudur. Applitools Eyes ve yeni nesil test bulutumuz Ultrafast Grid ile geliştiriciler ve QA mühendisleri, ön uç işlevselliğini, e...
Cyara
cyara.com
Ödüllü Cyara CX Güvence Platformu, şirketlerin müşteri deneyimi gelişimini hızlandırmasına, tüm dijital ve sesli kanallarda kaliteyi artırmasına ve müşteri yolculuklarını uçtan uca güvence altına almasına yardımcı olur. Cyara Platformu, tasarımdan işlevsellik ve regresyon testlerine, kullanıcı kabul...
Perfecto
perfecto.io
Perfecto by Perforce, sektörde en güvenilen web ve mobil uygulama test platformudur. Patchwork test stratejileri geçmişte kaldı çünkü Perfecto ile kullanıcılar dünyanın her yerinden kusursuz, uçtan uca bir test deneyiminin keyfini çıkarıyor. Gerçek cihazlarda, sanal cihazlarda veya her ikisinin birl...
CodiumAI
codium.ai
Meşgul geliştiriciler için anlamlı testler oluşturma CodiumAI ile, doğrudan IDE'nizin içinde önemsiz olmayan (ve aynı zamanda önemsiz!) testler alırsınız, böylece akıllıca kodlayabilir, daha fazla değer yaratabilir ve zorladığınızda kendinize güvenebilirsiniz. Kod, kastettiğin gibi.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma, kutudan çıktığı gibi çalışan ve web uygulamaları, mobil uygulamalar ve API'ler için sadece birkaç dakika içinde testler oluşturmaya olanak tanıyan güçlü bir açık kaynaklı test otomasyon platformudur. Testsigma'nın eksiksiz platformu, geleneksel, parçalı bir test yığınının tüm yeteneklerin...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io, öncelikle otomatikleştirilmiş testler için yeni nesil bir Test Yönetim Sistemidir. Bu, otomatik ve manuel testlerinizi tek bir yerde senkronize etmek ve ekiple etkili bir şekilde işbirliği yapmak için güçlü bir çözümdür. Test faaliyetlerini Dev, PM ve BA gibi tüm ekip arkadaşları için t...
Cypress
cypress.io
Cypress, modern web için oluşturulmuş bir ön uç otomatik test aracıdır. Tarayıcıda çalışan her şey için daha iyi, daha hızlı ve daha güvenilir testler sağlar. Tamamen yeni bir mimari üzerine inşa edilen Cypress, test edilen uygulamayla aynı çalışma döngüsünde çalışır ve herhangi bir ön uç çerçeve ve...
Kualitee
kualitee.com
Kualitee, ekiplerin test süreçlerini kolaylaştırmasına ve yüksek kaliteli yazılımı daha hızlı sunmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir test yönetimi platformudur. Test senaryosu yönetimi, test yürütme, hata yönetimi, raporlama ve analiz dahil olmak üzere kapsamlı bir özellikler paketi sunar....
Test IO
test.io
Test IO, on yılı aşkın bir süredir yüzlerce ikonik markanın güvenilir test ortağı olmuştur; dünya çapındaki müşterilere olağanüstü ürün deneyimleri sunmak için sıkı bir işbirliği içindedir ve aynı zamanda 400.000'den fazla (ve giderek büyüyen!) farklı üye için profesyonel fırsatlar yaratmaktadır. ul...
Testlio
testlio.com
Testlio, manuel test, test otomasyonu ve birleştirilmiş yazılım testinde kanıtlanmış çözümlere sahip küresel bir yazılım test şirketidir. Teste yönelik benzersiz yaklaşımımız, dijital yenilikçilerin uygun ölçekte kaliteli ürünler sunmasına yardımcı olmak için insanları ve makineleri birleştirir. Her...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf, kullanıcı akışlarınızın %80'i için yalnızca 4 ayda otomatik uçtan uca testler oluşturur, bunları günün 24 saati korur ve altyapımızda sınırsız paralel test çalıştırmaları sağlar. Sıfır pullanmayı garanti ettiğimizi söylemiş miydik? Biz de bunu yapıyoruz. Aşağıdakileri içeren 90 günlük bir p...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr, test süreçlerinizi geliştirecek bir dizi özellik sunan modern, bulut tabanlı bir test yönetimi yazılımıdır. Zengin metin, tablolar ve ekran görüntüleri içeren etkileyici test senaryoları yazın. Test senaryolarınızın tamamını veya bir alt kümesini kullanarak esnek test çalıştırmaları gerçekleş...
UserPeek
userpeek.com
UserPeek, çeşitli ürünlerle gerçek kullanıcı deneyimlerini kaydeden bir platform sağlayarak, uzaktan kullanılabilirlik testleri yürütmek için güçlü bir araç olarak ortaya çıkıyor. Bu sezgisel araç, kullanıcı yolculuğunun filtrelenmemiş bir görünümünü sunar; gelişmiş etiketleme ve açıklama yetenekler...
Loop11
loop11.com
Loop11, dijital kullanıcı deneyimlerini iyileştirmeye yönelik öngörüler sunmak amacıyla kullanıcı araştırmasını otomatikleştiren bir kullanıcı deneyimi araştırma ve test platformudur. Platform, canlı web siteleri, prototipler, rakibinizin web sitesi ve daha fazlası dahil olmak üzere herhangi bir web...