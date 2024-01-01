Yazılım Tedarik Zinciri Güvenliği Çözümleri - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Yazılım tedarik zinciri güvenlik araçları, yazılım geliştirme süreci boyunca otomatik ve sürekli izleme sağlar. Kaynak kodunu analiz eder, olası güvenlik risklerini belirler, kötü amaçlı kod taraması yapar ve üçüncü taraf bileşenlerin ve bağımlılıkların orijinalliğini doğrularlar. Yazılım tedarik zincirinin güvence altına alınması, son ürünün bütünlüğünü sağlamak için yazılım geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasının korunmasını içerir. Buna, yazılımı tehlikeye atabilecek güvenlik açıklarının ve tehditlerin azaltılması da dahildir. Bu araçlar ayrıca geliştirme veya dağıtım sırasında herhangi bir kurcalama girişimini de algılar. Yalnızca güvenilir ve doğrulanmış bileşenlerin dahil edilmesini sağlayarak, güvenlik açıkları veya kötü amaçlı yazılımların ortaya çıkması riskini en aza indirir. Yazılım tedarik zinciri güvenliği çözümleri, potansiyel güvenlik açıklarını tespit etmek ve bunlara karşı koruma sağlamak için sıklıkla statik kod analiz araçlarıyla birlikte kullanılır.