Sosyal Ağ Platformları - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Sosyal ağ platformları, bireylerin ve şirketlerin genellikle halka açık bir forumda iletişim kurmak ve veri paylaşmak için birbirleriyle bağlantı kurmasına olanak tanır. Sosyal ağlarda kullanıcılar bir profil tarafından temsil edilir ve benzer ilgi alanlarına veya geçmişlere sahip olan veya gerçek hayatta tanıdıkları diğer kullanıcılarla bağlantı kurarlar. Sosyal ağ platformlarına genellikle web tarayıcısı veya mobil uygulama aracılığıyla erişilir. Şirketler sosyal ağları çeşitli amaçlarla kullanıyor. İçerik paylaşarak veya pazarlama materyallerini tanıtarak markalarını oluşturmalarına ve sürdürmelerine olanak tanır. Diğer kullanımların yanı sıra ağ oluşturma, reklam ve hatta müşteri hizmetleri için de kullanılabilir. Şirketler, sosyal ağ yazılımlarını aşağıdaki kategorilerden bir veya daha fazlasındaki yazılımlarla uyumlu olarak kullanabilir: sosyal medya yönetimi, sosyal analiz, sosyal medya izleme, sosyal reklamcılık ve sosyal müşteri hizmetleri.