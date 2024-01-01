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Sosyal Medya Paketleri - En Popüler Uygulamalar
Sosyal medya paketleri, çeşitli sosyal medya hesaplarının yönetimini, izlenmesini ve analizini birleşik bir arayüz aracılığıyla kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı platformlardır. Sosyal medya faaliyetlerini planlamak, yayınlamak, etkileşime geçirmek ve analiz etmek için araçlar sağlayarak pazarlama ve iletişim ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılarlar. Otomatik gönderim, topluluk katılımı ve entegre analiz gibi işlevler sunan bu paketler, işletmelerin sosyal medyadaki varlıklarını etkili bir şekilde geliştirmelerine olanak sağlar. Sosyal medya paketlerinin temel özellikleri şunları içerir: 1. **İçerik Planlama ve Yayınlama:** Kullanıcılar, merkezi bir kontrol panelinden dijital içeriği birden fazla sosyal medya platformunda planlayabilir ve yayınlayabilir. Bu özellik, etkili içerik yönetimine olanak tanır ve farklı kanallar arasında tutarlı mesajlaşma sağlar. 2. **Topluluk Katılımı:** Sosyal medya paketleri, kullanıcıların yorumlara, mesajlara ve bahsedilenlere yanıt vermesine olanak tanıyarak çevrimiçi topluluklarla etkileşimi kolaylaştırır. Bu etkileşim, hedef kitleyle daha güçlü bağları güçlendirir ve kullanıcı katılımını teşvik eder. 3. **Performans Raporlaması:** Bu paketler, sosyal medya stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek için güçlü raporlama yetenekleri sunar. Kullanıcılar, kampanyalarının performansını değerlendirmek ve veriye dayalı kararlar vermek için erişim, etkileşim ve dönüşüm oranları gibi temel ölçümleri izleyebilir. 4. **Kitle Analizleri:** Sosyal medya paketleri, hedef kitlenin demografik özelliklerine ve tercihlerine ilişkin analizler sağlar. İşletmeler bölge, yaş, cinsiyet ve ilgi alanları gibi verileri analiz ederek içeriklerini ve hedefleme stratejilerini hedef kitlelerinde daha iyi yankı uyandıracak şekilde özelleştirebilir. 5. **Kampanya Analizi:** Kullanıcılar, eğilimleri, güçlü yönleri ve iyileştirilecek alanları belirlemek için ayrı ayrı gönderilerin ve kampanyaların performansını analiz edebilir. Bu analiz gelecekteki çabaları optimize etmeye ve sosyal medya girişimlerinin etkisini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur. 6. **Bahsetme İzleme:** Sosyal medya paketleri, kullanıcıların çeşitli sosyal medya platformlarında markaları veya sektörleriyle ilgili konuşmaları ve bahsedilenleri izlemelerine olanak tanır. Bu özellik, işletmelerin halkın duyarlılığı hakkında bilgi sahibi olmasına ve herhangi bir sorun veya fırsatı zamanında ele almasına olanak tanır. Bir ürünün Sosyal Medya Paketleri kategorisine dahil edilmek üzere değerlendirilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: - Dijital içeriğin sosyal medya platformlarında planlanması ve yayınlanması için araçlar sağlayın. - Çevrimiçi topluluklarla etkileşime geçme ve izleyici etkileşimlerine yanıt verme yetenekleri sunun. - Sosyal medya uygulamalarının etkinliğini değerlendirmek için kapsamlı raporlama ve analiz işlevleri sağlayın. - Hedef pazarı daha iyi anlamak için kitle demografisinin ve bölgelerin izlenmesini destekleyin. - İlgili konuşmalar ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak için sosyal medyadaki sözlerin ve trendlerin izlenmesini sağlayın. Genel olarak sosyal medya paketleri, işletmelerin marka oluşturma, müşteri katılımı ve pazarlama başarısı için sosyal medyanın gücünden yararlanmasına yardımcı olmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu paketler, temel işlevleri tek bir platformda birleştirerek iş akışlarını kolaylaştırır ve ekiplerin sosyal medya hedeflerine verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlar.
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Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
Metricool
metricool.com
Dijital varlığınızı analiz edin, yönetin ve büyütün. Her şey tek bir yerde. Sosyal medya içeriğinizi planlayın, verilerinizi inceleyin ve çevrimiçi reklam kampanyalarınızı yönetin.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social, işletmelerin ve ajansların sosyal medyadaki varlıklarını artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim aracıdır. Ücretsiz kaydol. Kredi kartına gerek yok.
Later
later.com
Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.
Vista Social
vistasocial.com
Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olacak, ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
Loomly
loomly.com
Loomly, pazarlama ekiplerine işbirliği, yayınlama ve analiz özellikleri aracılığıyla başarılı markaları çevrimiçi ortamda büyütme konusunda güç veren Marka Başarı Platformudur.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
AgoraPulse
agorapulse.com
Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Tailwind
tailwindapp.com
Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.
Sendible
sendible.com
Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Sociality.io
sociality.io
Ekiplerin sosyal medya kanallarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şey. İçeriği planlamak, performansı analiz etmek, katılımı yönetmek ve rakipleri izlemek için ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturun.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon, Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram için sosyal analiz, topluluk katılımı ve yönetişim üzerine kurulu sosyal medya pazarlama platformunuzdur.
Iconosquare
iconosquare.com
Ekibiniz için özel bilgiler ve sınıfının en iyisi yönetim araçlarıyla Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn varlığınızı büyütün. 14 günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
eclincher
eclincher.com
İhtiyaç duyacağınız tek sosyal medya yönetim platformu olan eclincher'ı keşfedin! Sosyal medyanın üstesinden gelin ve sosyal medya pazarlama görevlerinizin kontrolünü ele geçirin!
Statusbrew
statusbrew.com
Müşterilerle Sosyal Medyada Geniş Ölçekte Etkileşim Kurun. Statusbrew, sosyal gelen kutunuzu birleştiren, ekibinizi bir araya getiren ve otomatik iş akışları oluşturan bir sosyal medya etkileşim aracıdır. Ve dahası da var.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial, finansal hizmet profesyonellerinin, satış görevlilerinin, profesyonel hizmet profesyonellerinin ve diğerlerinin sosyal medyada ve diğer dijital iletişim platformlarında güvenle ve amaçla etkileşimde bulunmalarını sağlayan bir içerik iyileştirme ve dijital iletişim platformudur. Müşterile...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign, güçlü, markalaştırılabilir, ölçeklenebilir sosyal medya yönetimi yazılımı ve işletmenizin başarısına adanmış beş yıldızlı destekle başarılı bir pazarlama ajansı oluşturmanıza yardımcı olur.
Oktopost
oktopost.com
Tüm sosyal medya faaliyetlerinizi yönetmek, izlemek ve ölçmek için B2B Sosyal Medya Yönetim Platformu. B2B pazarlama hedeflerinize ulaşın. Demo Rezervasyonu Yapın.
ZoomSphere
zoomsphere.com
Sosyal medya yönetiminde etkili ekip çalışması için 1 numaralı seçim. Planlama, sosyal dinleme, topluluk ve proje yönetimi ve çok daha fazlası.
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok lokasyonlu markaların pazarlama platformudur. Ace Hardware, Sport Clips ve Anytime Fitness gibi işletmelerin her pazarlama kanalında yerel kitlelerle bağlantı kurmasını sağlıyoruz.
NapoleonCat
napoleoncat.com
Müşterileri sosyal medyada etkileşime geçirin ve destekleyin. Ekiplerinizi birbirine bağlayan ve iş akışlarınızı çözen hepsi bir arada sosyal medya yönetimi platformuyla yönetin, yayınlayın, analiz edin, büyütün.
Quid
quid.com
Quid, yapay zeka odaklı tüketici ve pazar istihbaratının ön saflarında yer alıyor. Quid'in üretken yapay zekası, kuruluşlara müşteri bağlamına ilişkin benzersiz, bütünsel bir bakış açısı sağlar. Quid, yalnızca veri yakalamanın ötesinde, kuruluşların verileri geleceğin merceğinden görmesine olanak ta...
Marsello
marsello.com
Çok kanallı perakendeciler için Akıllı Sadakat ve Pazarlama. Tamamen kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunmak için POS ve e-Ticaret uygulamalarınızı entegre edin.
Buzzmonitor
buzzmonitor.com.br
Buzzmonitor'u keşfedin: Sosyal medya izleme, çok kanallı hizmet, post planlama, analiz, gerçek zamanlı kontrol panelleri, etkileyiciler ve daha fazlası.
BrandBastion
brandbastion.com
Daha iyi sohbetlerle markanızı büyütün. Markanızı koruyun ve sosyal medyada daha iyi konuşma yönetimiyle gelişen bir çevrimiçi topluluk geliştirin.
Qurate Social
qurate.jp
Tüm sosyal ağlarınızı tek bir kontrol panelinden merkezi olarak yönetmenize olanak tanıyan güçlü, basit ve kullanımı kolay bir sosyal medya yönetim aracı.
adhook
adhook.io
adhook, Sosyal Medya Yönetimi ve Dijital Reklamcılığı tek bir araçta birleştirir. Hepsi Bir Arada yazılımı etkinliklerinizi planlamanıza, yayınlamanıza, analiz etmenize ve yönetmenize yardımcı olur. adhook, işbirliği özellikleriyle şirketlerin daha verimli pazarlama süreçleri tasarlamasına destek o...
Taggbox
taggbox.com
Farklı pazarlama temas noktalarında UGC kampanyaları oluşturmak ve yayınlamak için 1 Numaralı Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik platformu. Marka güvenini, farkındalığını, kullanıcı katılımını ve satışları başarıyla artırmak için mükemmel UGC platformu.
Reputation
reputation.com
Etkileşimler Dünyası Bir Eylem Platformu Gerektirir. İncelemelerden, beğenilerden, listelemelerden, yorumlardan ve tıklamalardan gelen geri bildirimleri rekabet avantajınıza dönüştürün.
Social Elephants
socialelephants.com
Social Elephants, PRO'ların Sosyal Medyayı analiz etmek ve yönetmek için kullandığı platformdur. Yönetime, içgörülere ve rakip analizine yönelik özel işlevleri, sosyal medya kampanyalarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyacınız olan kaynakları size sağlayacaktır. Tüm Facebook, Twitter, In...
myRosys
myrosys.com
myRosys, Erişim İstihbaratı ve Etkileşim İstihbaratı sağlamak için derin öğrenmeyi kullanır. myRosys, kulaktan kulağa pazarlamayı otomatikleştirmek ve sosyal medya kampanyalarının organik erişimini artırmak için Etkileyicilerin ve Paydaşların gücünden yararlanıyor. myRosys, reklam harcaması ihtiyacı...
Alerti
alerti.com
Alerti, web'i, sosyal ağları ve inceleme sitelerini izleyen, analiz eden ve en yeni yapay zeka algoritmaları sayesinde bu verileri akıllı ve otomatik bir şekilde bilgiye dönüştüren gerçek zamanlı bir zeka motorudur. Markanız, ürünleriniz, yöneticileriniz, rakipleriniz hakkında internette söylenen h...
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift, kurumsal düzeyde profesyonel sosyal medya pazarlamasına yönelik tüm bileşenleri içeren, çoklu sertifikalı bir yazılım çözümüdür. Hepsi bir arada yazılım, şirketlerin pazarlama faaliyetlerini merkezi ve verimli bir şekilde yönetmelerini sağlar. Facelift'in dünya çapında 50'den fazla ülkede...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson, markaları zamanın ilerisinde kalabilmeleri için zeka ve hız ile donatan bir sosyal medya yönetim platformudur. Dash Hudson, gelişmiş kanallar arası öngörüleri ve iş akışı araçları sayesinde markaların eğlendiren, etkileşime geçiren ve tutarlı iş sonuçları sağlayan içerikler oluşturmasın...
Rallio
rallio.com
Yerleşik sosyal medya dağıtım ve planlama yetenekleri, reklam artırma, analitik, itibar yönetimi ve daha fazlasıyla Rallio, markaların sosyal pazarlama çabalarını en üst düzeye çıkarması için daha akıllı, daha basit bir yoldur. Rallio teknolojisi, üreticilerin, kurumsal markaların ve konumlarının, ç...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social, markanızın sosyal medya trafiğini artırmanın en kolay yoludur. Tüketicilerin %52'sinin bir şirketteki çalışanlara, şirket veya markanın kendisinden daha fazla güvendiğini biliyor muydunuz? Clearview Social'ın yazılımını kullanarak profesyonellerinizin tek tıklamayla LinkedIn'de pay...
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incele...