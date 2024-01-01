Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Kategoriler

Sosyal Medya Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Sosyal medya pazarlama yazılımı, işletmelerin ve bireylerin sosyal medya pazarlama çabalarını yönetmelerine, otomatikleştirmelerine, analiz etmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış araçları ve platformları ifade eder. Bu yazılım çözümleri genellikle Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube ve diğerleri gibi birden fazla platformda sosyal medya pazarlama kampanyalarının çeşitli yönlerini kolaylaştırmak için bir dizi özellik sunar.

Yeni Uygulama Gönder


Meta Business Suite

Meta Business Suite

business.facebook.com

Facebook, Messenger ve Instagram'daki tüm iş faaliyetlerinizi tek yerden yönetin.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

X Pro

X Pro

pro.x.com

X PRO, eski adıyla TweetDeck, X (eski adıyla Twitter) hesaplarının yönetimine yönelik bir sosyal medya kontrol paneli uygulamasıdır. Başlangıçta bağımsız bir uygulama olan TweetDeck, daha sonra Twitter Inc. tarafından satın alındı ​​ve Twitter'ın arayüzüne entegre edildi. Twitter'ın 2016 yılında k...

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

Tumblr (tumblr olarak stilize edilir ve "tumbler" olarak telaffuz edilir), 2007 yılında David Karp tarafından kurulan ve şu anda Automattic'e ait olan bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ sitesidir. Hizmet, kullanıcıların multimedya ve diğer içerikleri kısa biçimli bir bloga göndermesine olanak tanır...

Feedly

Feedly

feedly.com

Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...

Buffer

Buffer

buffer.com

Hedef kitlenizi oluşturun ve markanızı sosyal medyada büyütün.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...

Linktree

Linktree

linktr.ee

Dünyanın en iyi markaları, yaratıcıları ve etkileyicileri tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı Linktree™ ile tanışın.

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...

Pictory

Pictory

pictory.ai

Pictory'nin güçlü yapay zekası, herhangi bir teknik beceri veya indirilecek yazılım gerektirmeden, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...

Metricool

Metricool

metricool.com

Dijital varlığınızı analiz edin, yönetin ve büyütün. Her şey tek bir yerde. Sosyal medya içeriğinizi planlayın, verilerinizi inceleyin ve çevrimiçi reklam kampanyalarınızı yönetin.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği

Zoho Social

Zoho Social

zoho.com

Zoho Social, işletmelerin ve ajansların sosyal medyadaki varlıklarını artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim aracıdır. Ücretsiz kaydol. Kredi kartına gerek yok.

Later

Later

later.com

Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.

Social Blade

Social Blade

socialblade.com

Social Blade (bazen SocialBlade olarak da yazılır), sosyal medya istatistiklerini ve analizlerini izleyen bir Amerikan web sitesidir. Social Blade, özellikle YouTube platformunu takip ediyor ancak aynı zamanda Twitch, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Trovo, Dailymotion, Mixer, DLive ve StoryFir...

Planoly

Planoly

planoly.com

Instagram gönderilerinizi bilgisayarınızdan ve cep telefonunuzdan yönetin, planlayın ve planlayın. Uyumlu bir Instagram akışı oluşturun ve birden fazla Instagram hesabını yönetin.

Simplified

Simplified

simplified.com

İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.

Planable

Planable

planable.io

Planable, ajansların, serbest çalışanların ve pazarlama ekiplerinin oluşturma, işbirliği yapma, onaylama ve planlama konusunda güvendiği sosyal medya kampanyalarının komuta merkezidir.

Vista Social

Vista Social

vistasocial.com

Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olacak, ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.

Loomly

Loomly

loomly.com

Loomly, pazarlama ekiplerine işbirliği, yayınlama ve analiz özellikleri aracılığıyla başarılı markaları çevrimiçi ortamda büyütme konusunda güç veren Marka Başarı Platformudur.

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.

Beacons

Beacons

beacons.ai

Beacons, biyografi web sitesinde hayranlarınızın seveceği bir bağlantı oluşturmanın en kolay yoludur ve ücretsizdir!

Minea

Minea

app.minea.com

Minea, nihai e-ticaret ürün arama aracıdır. Minea tüm ağlardaki tüm reklamları izler. Facebook Reklamları, influencer ürün yerleşimleri, Snapspy, tüm ağlar takip edilmektedir. Bir ağ için adspy'ye 149€ ödemeyi bırakın ve Minea'yı keşfedin.

SocialPilot

SocialPilot

socialpilot.co

SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.

Publer

Publer

publer.io

Facebook gönderilerinizi, Instagram gönderilerinizi, Tweetlerinizi, LinkedIn güncellemelerinizi, Pinterest pinlerinizi, Google Benim İşletmem gönderilerinizi ve YouTube videolarınızı Publer ile planlayın. Zamandan tasarruf edin, trafiği artırın, işinize odaklanın.

Heropost

Heropost

heropost.io

Birden Fazla Sosyal Medya Hesabını Yönetin, Sınırsız gönderi planlayın, Seçtiğiniz hedef kitleyle etkileşime geçin, Derinlemesine Raporlarla Performansı Takip Edin ve Analiz Edin.

Submagic

Submagic

submagic.co

Yapay Zeka Destekli Altyazılarla videolarınızı geliştirin 🚀 Tamamı yapay zeka tarafından oluşturulan mükemmel emojilere ve akıllıca vurgulanan anahtar kelimelere sahip Zahmetsiz Altyazılar.

Bio Link

Bio Link

bio.link

​​Biyolojik bağlantı, tüm sayfalarınıza (web siteleri, mağazalar, bloglar, sosyal paylaşımlar, videolar ve herhangi bir şey) bağlantı vermenizi sağlar ve hedef kitlenizin tüm içeriğinizi keşfetmesini kolaylaştırır. ​ ​​Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar biyografide yalnızca bir bağlant...

UNUM

UNUM

unum.la

Günümüzün yaratıcılarına yönelik araçlar

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

Odaklanmanıza, projeleri zamanında teslim etmenize ve ekibinizi mutlu etmenize yardımcı olacak çevik pazarlama araçları ailesi. Şimdi organize olun.

Impact

Impact

impact.com

Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.

Postly

Postly

postly.ai

Sosyal Medya Pazarlama Kampanyalarınızı Geniş Ölçekte Tasarlayın ve Yayınlayın. Yapay Zeka Yazarı Kaliteli SEO İçeriği Üretir.

Hypefury

Hypefury

hypefury.com

Twitter hedef kitlenizi büyütmek ve para kazanmak için kişisel asistanınız. Twitter OG'lerinin kullandığı en iyi teknikleri seçtik ve bunları bir uygulamaya dönüştürdük: - Sorunsuz bir şekilde yeni içerik oluşturun - Hedef kitlenizi büyütün - E-posta listenizi büyütün - Daha fazla ürün sat

AgoraPulse

AgoraPulse

agorapulse.com

Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.

LocalStack

LocalStack

localstack.cloud

LocalStack, dizüstü bilgisayarınızda veya CI ortamınızda tek bir kapsayıcıda çalışan bir bulut hizmeti emülatörüdür. LocalStack ile AWS uygulamalarınızı veya Lambda'larınızı uzak bir bulut sağlayıcısına bağlanmadan tamamen yerel makinenizde çalıştırabilirsiniz! İster karmaşık CDK uygulamalarını veya...

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

LTK

LTK

shopltk.com

Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.

Tailwind

Tailwind

tailwindapp.com

Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.

SocialBee

SocialBee

socialbee.com

Daha Fazla Potansiyel Müşteri, Daha Az Çaba. Sosyal Medya Yönetim Araçları, Eğitimleri ve Ekipleri. 14 Günlük Ücretsiz Deneme, Kredi Kartına Gerek Yok. Demo Rezervasyonu Yapın.

RADAAR

RADAAR

radaar.io

Takipçilerin ilgisini çekmek, benzersiz içerik yayınlamak isteyen markalar, ajanslar ve girişimler için muhteşem bir sosyal medya yönetim platformu...

Sendible

Sendible

sendible.com

Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.

Tweet Hunter

Tweet Hunter

tweethunter.io

İşletmeniz ve kişisel markanız için Twitter'da her zamankinden daha fazla sonuç alın. Yapay zeka ve otomasyonla güçlendirilmiştir. Bedavaya deneyin.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.

Snoopreport

Snoopreport

snoopreport.com

Uygulamayı yüklemeden Herkesin Instagram Etkinliğini görün. Snoopreport Instagram Etkinlik Takipçisi ile Birisinin Instagram'da Neleri Beğendiğini ve Takip Ettiğini Görün

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI ile marka dilinizde Videolar, Karuseller ve Tek Görsel Gönderiler Oluşturun ve Paylaşın.

Sociality.io

Sociality.io

sociality.io

Ekiplerin sosyal medya kanallarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şey. İçeriği planlamak, performansı analiz etmek, katılımı yönetmek ve rakipleri izlemek için ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturun.

Brandwatch Social Media Management

Brandwatch Social Media Management

brandwatch.com

Falcon, Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram için sosyal analiz, topluluk katılımı ve yönetişim üzerine kurulu sosyal medya pazarlama platformunuzdur.

Talkwalker

Talkwalker

talkwalker.com

Talkwalker, dünya çapındaki markalar ve ajanslar tarafından önerilen inanılmaz derecede güçlü bir sosyal medya analiz aracı ve sosyal medya izleme aracıdır.

Fedica

Fedica

fedica.com

Twitter takipçilerinizi konuma ve demografiye göre analiz edin ve hedefleyin. İdeal bir topluluk oluşturun. Takipçileriniz için tweet'leri en iyi zamanda planlayın

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası