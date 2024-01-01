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Sosyal Medya Dinleme Araçları - En Popüler Uygulamalar
Sosyal medya dinleme araçları, çeşitli sosyal medya platformlarında ilgili içeriğin izlenmesi, takip edilmesi ve toplanması için temel işlevleri sunar. Bu araçlar sosyal medya, pazarlama ve iletişim ekipleri için paha biçilemez değerdedir; trend belirlemeye, rakipleri izlemeye ve müşteri duyarlılığını anlamaya yardımcı olur. Ek olarak, araştırmacılar sosyal trendlere ilişkin öngörü toplamak için bu araçlardan yararlanırken, medya kuruluşları da son dakika haberlerini tespit etmek için bunları kullanıyor. Sosyal medya dinleme yazılımı, pazarlamacılara içeriği belirli kullanıcı demografik özelliklerine göre kişiselleştirme, etkili düşünce liderlerini belirleme ve hem olumlu hem de olumsuz sözlere anında yanıt verme gücü verir. Bu araçlar genellikle birden fazla dilde ve bölgede izleme gönderilerini destekleyerek işletmelerin reklamları yerel kitlelere göre uyarlamasına olanak tanır. Sosyal medya dinleme ürünlerinin temel hedefleri arasında demografik bilgiler sağlamak, sosyal medya varlığını değerlendirmek, olumsuz sözlerin azaltılması, kullanıcıların ilgisini çekmek ve marka itibarını artırmak yer alıyor. Ayrıca bu araçlardan elde edilen veriler genellikle sosyal medya analiz yazılımlarını tamamlar. Sosyal medya dinleme ürünlerinde yaygın olarak bulunan özellikler arasında çeşitli diller ve ülkeler için izleme yetenekleri, duygu analizi, trend tanımlama ve etkileyici tanımlama yer alır. Ayrıca bu araçlar, sosyal medya yönetim yazılımıyla entegre olabilir veya sosyal medya paketlerinin bir parçası olarak dahil edilebilir. Bir ürünün Sosyal Medya Dinleme kategorisi altında sınıflandırılabilmesi için: * Birden fazla sosyal medya platformunda belirli bahsi geçenleri dinleyin. * Kullanıcının ilgi alanlarına uygun trend konuları veya cümleleri belirleyin. * Belirli konular veya markalarla ilgili müşteri duyarlılığını analiz edin ve raporlayın. * Eyleme geçirilebilir bilgiler için müşteri bilgilerini etkili bir şekilde düzenleyin ve yönetin. * İlgili topluluklar veya endüstrilerdeki etkili düşünce liderlerini ve kilit etki sahibi kişileri belirleyin. Bu kriterleri karşılayan ürünler, sosyal medyanın dinamik dünyasında bilgi sahibi olmayı, etkileşimde bulunmayı ve duyarlı olmayı hedefleyen işletmeler ve kuruluşlar için gereklidir.
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Tumblr
tumblr.com
Tumblr (tumblr olarak stilize edilir ve "tumbler" olarak telaffuz edilir), 2007 yılında David Karp tarafından kurulan ve şu anda Automattic'e ait olan bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ sitesidir. Hizmet, kullanıcıların multimedya ve diğer içerikleri kısa biçimli bir bloga göndermesine olanak tanır...
Feedly
feedly.com
Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Planoly
planoly.com
Instagram gönderilerinizi bilgisayarınızdan ve cep telefonunuzdan yönetin, planlayın ve planlayın. Uyumlu bir Instagram akışı oluşturun ve birden fazla Instagram hesabını yönetin.
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
AgoraPulse
agorapulse.com
Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.
Tailwind
tailwindapp.com
Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.
Sendible
sendible.com
Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.
Snoopreport
snoopreport.com
Uygulamayı yüklemeden Herkesin Instagram Etkinliğini görün. Snoopreport Instagram Etkinlik Takipçisi ile Birisinin Instagram'da Neleri Beğendiğini ve Takip Ettiğini Görün
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Sociality.io
sociality.io
Ekiplerin sosyal medya kanallarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şey. İçeriği planlamak, performansı analiz etmek, katılımı yönetmek ve rakipleri izlemek için ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturun.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon, Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram için sosyal analiz, topluluk katılımı ve yönetişim üzerine kurulu sosyal medya pazarlama platformunuzdur.
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker, dünya çapındaki markalar ve ajanslar tarafından önerilen inanılmaz derecede güçlü bir sosyal medya analiz aracı ve sosyal medya izleme aracıdır.
Iconosquare
iconosquare.com
Ekibiniz için özel bilgiler ve sınıfının en iyisi yönetim araçlarıyla Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn varlığınızı büyütün. 14 günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.
Exolyt
exolyt.com
İşletmelerin TikTok hesaplarını analiz etmesine, anlamlı raporlar almasına ve verileri dışa aktarmasına yardımcı olan lider TikTok analiz aracı.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
Critical Mention
criticalmention.com
TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş m...
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Awario
awario.com
Ücretsiz olarak marka takibine başlayın! Web kaynaklarında bahsedilenleri takip edin, rekabetinizi analiz edin, niş etkileyicilerinizi izleyin ve sosyal ağlarda potansiyel müşteriler bulun!
eclincher
eclincher.com
İhtiyaç duyacağınız tek sosyal medya yönetim platformu olan eclincher'ı keşfedin! Sosyal medyanın üstesinden gelin ve sosyal medya pazarlama görevlerinizin kontrolünü ele geçirin!
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES, kullanıcıların sektördeki yenilikleri mümkün kılan ve performansı artıran içgörüler kazanmaları için bilgi zekasını ortaya çıkaran veri bilimi yetenekleri sağlar.
Statusbrew
statusbrew.com
Müşterilerle Sosyal Medyada Geniş Ölçekte Etkileşim Kurun. Statusbrew, sosyal gelen kutunuzu birleştiren, ekibinizi bir araya getiren ve otomatik iş akışları oluşturan bir sosyal medya etkileşim aracıdır. Ve dahası da var.
Brand24
brand24.com
Brand24, web üzerinde markanızla ilgili bahsedilenlere anında erişmenizi sağlar.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc., merkezi Sunnyvale, Kaliforniya'da bulunan ve gelen e-posta güvenliği, giden veri kaybını önleme, sosyal medya, mobil cihazlar, dijital risk, e-posta şifreleme, elektronik keşif ve e-posta için hizmet ve ürünler olarak yazılım sağlayan bir Amerikan kurumsal güvenlik şirketidir. arşi...
Mention
mention.com
Hedef kitlenizi dinlemenize, olağanüstü gönderiler yayınlamanıza ve müşterilerinize yanıt vermenize olanak tanıyan hepsi bir arada aracı edinin.
Dataminr
dataminr.com
Müşteriler, yüksek etkili olaylara ve ortaya çıkan risklere ilişkin erken sinyaller, güvenle yanıt vermek ve krizleri daha etkili bir şekilde yönetmek için Dataminr'in yapay zeka platformuna güveniyor
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
BrandMaxima
brandmaxima.com
BrandMaxima, Instagram, Tiktok, YouTube ve Twitter'daki 103,5 milyon etkileyiciden oluşan dünyanın en büyük Etkileyici veritabanına sahip, önde gelen etki sahibi keşif ve analiz SaaS platformudur. BrandMaxima'nın özellikleri arasında Etkileyici Keşfi, Etkileyici Analizi, Etkileyici Yönetimi ve Sosya...
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions, herhangi biri veya herhangi bir şey hakkında markadan bahsedilen tüm bilgileri bulmak için internetin her köşesini araştırır. Marka ve medya izleme, rakip casusluğu, itibar yönetimi, web ve sosyal dinleme ve çok daha fazlası için kullanın!
Audiense
audiense.com
Hedef kitleleri anlamak ve daha iyi pazarlama sonuçları, sosyal medya sonuçları, etkileyici sonuçları, medya stratejileri, büyüme stratejileri veya reklam harcamalarından elde edilen gelir elde etmek için ihtiyacınız olan her şey. Tüketici segmentasyonunu ve kültürel içgörüleri stratejinizin merkez...
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
Oktopost
oktopost.com
Tüm sosyal medya faaliyetlerinizi yönetmek, izlemek ve ölçmek için B2B Sosyal Medya Yönetim Platformu. B2B pazarlama hedeflerinize ulaşın. Demo Rezervasyonu Yapın.
Khoros
khoros.com
Yazılımımız, dijital bakım, sosyal pazarlama ve marka toplulukları oluşturup ölçeklendirerek en iyi müşteri deneyimlerini sunmanıza yardımcı olur. Başlamak için tıklayın!
Verint
verint.com
Verint, Müşteri İlişkileri alanında küresel bir liderdir. Otomasyon, Yapay Zeka ve Bulut alanında Müşteri Deneyimi uzmanları.
FollowersAnalysis
followersanalysis.com
Takipçi Analizi, herhangi bir genel Twitter hesabının tweet'lerini, takipçilerini ve takip verilerini getiren, bu verileri analiz eden ve son derece sezgisel analizler sağlayan bir Twitter analiz aracıdır.
Onlypult
onlypult.com
Sosyal medya yardımcınız Instagram, diğer sosyal medya, bloglar ve mesajlaşma programlarına yönelik gönderileri ve analizleri planlamak için tek bir platform
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok lokasyonlu markaların pazarlama platformudur. Ace Hardware, Sport Clips ve Anytime Fitness gibi işletmelerin her pazarlama kanalında yerel kitlelerle bağlantı kurmasını sağlıyoruz.
Spica Media
spica.media
Performansınızı artırmanıza yardımcı olacak değerli analizler ve raporlarla birlikte size sosyal medya, gazeteler, dergiler, TV, radyo ve çevrimiçi haberlerde kapsamlı medya izleme olanağı sağlıyoruz.
GetSocial
getsocial.io
Paylaşımların %80'i kopyala-yapıştır, mesajlaşma uygulamaları ve e-posta yoluyla yapılıyor. GetSocial, organik sosyal trafiğinizi artırmak için 30'dan fazla ağ için sosyal widget'ların benzersiz bir karışımını, karanlık sosyal dahil paylaşım etkinliği hakkında ayrıntılı analizleri, yayınlamayı otoma...
NapoleonCat
napoleoncat.com
Müşterileri sosyal medyada etkileşime geçirin ve destekleyin. Ekiplerinizi birbirine bağlayan ve iş akışlarınızı çözen hepsi bir arada sosyal medya yönetimi platformuyla yönetin, yayınlayın, analiz edin, büyütün.
Vyrill
vyrill.com
Video içeriğinin yıldan yıla %400 oranında büyümesiyle markalar ve perakendeciler büyük bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Bunu biliyor muydun: * Günde 2,16 saat mobil cihazlarda video izleyerek geçiriliyor * YouTube'a dakikada 700 saatten fazla video yükleniyor * YouTube'da günde 5 milyardan fazla...
Quid
quid.com
Quid, yapay zeka odaklı tüketici ve pazar istihbaratının ön saflarında yer alıyor. Quid'in üretken yapay zekası, kuruluşlara müşteri bağlamına ilişkin benzersiz, bütünsel bir bakış açısı sağlar. Quid, yalnızca veri yakalamanın ötesinde, kuruluşların verileri geleceğin merceğinden görmesine olanak ta...
Locobuzz
locobuzz.com
Locobuzz, markanın yarattığı çevrimiçi söylentileri dinlemek ve bunlara yanıt vermek ve belirli bir pazarlama kampanyasının etkinliğini değerlendirmek için etkili bir şekilde kullanılabilen, ödüllü bir sosyal medya analiz ve etkileşim platformudur. Locobuzz yalnızca sosyal medyayı 'Dinlemeye' yardım...
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver, hiç bitmeyen içerikleri planlamayı, etkileşimi artırmayı ve müşterilerinizin siz ve rakipleriniz hakkındaki izlenimlerini dinlemeyi kolaylaştırır.
Buzzmonitor
buzzmonitor.com.br
Buzzmonitor'u keşfedin: Sosyal medya izleme, çok kanallı hizmet, post planlama, analiz, gerçek zamanlı kontrol panelleri, etkileyiciler ve daha fazlası.
BrandBastion
brandbastion.com
Daha iyi sohbetlerle markanızı büyütün. Markanızı koruyun ve sosyal medyada daha iyi konuşma yönetimiyle gelişen bir çevrimiçi topluluk geliştirin.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Halkın herhangi bir konuyla nasıl ilgilendiğini anlayın. Web ve sosyal medyadaki 7 yılı aşkın kamu katılımı verilerini analiz edin ve raporlayın.
PandaMetrics
pandametrics.com
WeChat ve Weibo platformlarında sizin ve rakiplerinizin markalarından bahsettiklerini takip edin. Tahmini erişimi kontrol edin, bahsedilen duyarlılığı analiz edin, yorumları, beğenileri, paylaşımları ve daha fazlasını takip edin.
Dynvibe
dynvibe.com
Kategorinizdeki değişim yaratanları takip ediyor ve uyarı raporları sunuyoruz. Kategori değişimlerinizi mümkün olduğunca erken tespit etmek için Fark Yaratanlar topluluklarını izliyoruz, dikkatimizi dönüşümün kaynağındaki bireylere odaklıyoruz: kendilerini Instagram, TikTok, Twitter ve Youtube'da if...
Rankur
rankur.com
Rankur, sosyal medya izleme, çevrimiçi itibar yönetimi ve marka koruması için uygun fiyatlı bir araçtır. Rankur, her 24 saatte bir 100 milyondan fazla blog gönderisini, 1 milyon çevrimiçi incelemeyi, 500 bin ana haber gönderisini işler ve Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve Google+ gibi büyük s...
KWatch.io
kwatch.io
KWatch.io sosyal medyayı (Reddit, Twitter, Hacker News...) izler ve belirli anahtar kelimeler tespit edildiğinde size bildirim gönderir. Daha sonra markanız, ürünleriniz, rakipleriniz hakkındaki duyarlılığı otomatik olarak analiz etmek için tespit edilen mesaja gelişmiş yapay zeka uygulanır...
Socialhose
socialhose.io
Bir sosyal dinleme ajansı arıyorsanız SOCIALHOSE.IO sizin kaynağınızdır. Aşağıda göreceğiniz gibi SOCIALHOSE.IO, en üst düzeyde titizlik ve gözetim gerektiren her türlü görev ve sorumluluğu üstlenir. İnsanlar bütün gün ve gece boyunca bir şeyler yayınlıyor, bu nedenle sizinle birlikte çalışan ve işl...