Sosyal Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Sosyal ticaret platformları, Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya kanallarından yararlanarak çevrimiçi satışları artırır. Bu platformlar, satıcıların kullanıcı tarafından oluşturulan içerik, alışveriş yapılabilen gönderiler, canlı yayınlar, yönlendirmeler, oyunlaştırma ve bazen de artırılmış gerçeklik (AR) veya sanal gerçeklik (VR) teknolojisi aracılığıyla alıcılar ve etkileyicilerle etkileşim kurmasına ve etkileşim kurmasına olanak tanır. Pazarlama ekipleri, sosyal medya kampanyalarını tasarlamak ve denetlemek için sosyal ticaret yazılımını kullanırken, ürün yöneticileri de paylaşılan verilerin doğruluğunu ve marka uyumluluğunu sağlamak için kullanıyor.